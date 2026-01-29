Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026: Điểm hẹn thể thao quy mô lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trọng Đạt
TPO - Với quy mô, chất lượng và giá trị giải thưởng ấn tượng, Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long hứa hẹn trở thành điểm hẹn thể thao sôi động đầu năm, góp phần nâng tầm phong trào pickleball ở Đồng bằng sông Cửu Long và tạo dấu ấn tích cực trong đời sống văn hóa - thể thao địa phương.

1-451.jpg
Ban tổ chức giải Pickleball VTV Cần Thơ - Tranh cúp Nam Long chụp ảnh cùng báo chí và nhà tài trợ.

Nhân dịp chào xuân 2026, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) phối hợp cùng Bình Minh Group (BMG) tổ chức Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long, dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/3 tại Cụm sân Pickleball Nam Long (đường Trần Hoàng Na, phường Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Được đánh giá là giải Pickleball lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sự kiện quy tụ khoảng 500 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao quy mô mà còn là cơ hội để thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe cộng đồng, lan tỏa lối sống năng động và đưa pickleball trở thành môn thể thao quen thuộc với người dân miền Tây.

1-1171.jpg
2-2923.jpg
Ban tổ chức trả lời họp báo các đơn vị truyền thông, báo chí.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của giải năm nay là bảng “Hoa khôi Pickleball”, nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực, dành cho các cặp vận động viên nữ có tổng điểm trình không quá 5.0 PVNA. Đây không chỉ tạo thêm màu sắc mới mẻ cho giải mà còn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động, tự tin và bản lĩnh trên sân đấu.

Bên cạnh đó, giải còn có nhiều nội dung đa dạng, đáp ứng nhu cầu thi đấu ở cả cấp độ chuyên nghiệp lẫn phong trào, như: đôi nam doanh nghiệp, đôi nam - nữ, đôi hỗn hợp, các nội dung chuyên nghiệp và bảng đấu khách mời, tính điểm theo hệ thống PVNA.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2 tỷ đồng, trong đó vô địch đôi nam nội dung chuyên nghiệp nhận 200 triệu đồng (gồm 120 triệu tiền mặt và quà tặng từ nhà tài trợ). Giải nhất đôi hỗn hợp 7.0 PVNA nhận 60 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Trọng Đạt
