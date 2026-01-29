Việt Nam thắng trận thứ 2 ở giải Vô địch futsal châu Á 2026

TPO - Thầy trò HLV Diego Giustozzi giành trận thắng thứ 2 ở bảng B giải Vô địch futsal châu Á 2026 khi đánh bại Lebanon 2-0, tạo lợi thế trước cuộc đối đầu với Thái Lan.

foul HẾT GIỜ! Futsal Việt Nam 2-0 Futsal Lebanon ĐT Futsal Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở VCK Futsal châu Á 2026 và sáng cửa đi tiếp. Trong khi đó, Lebanon xem như bị loại sau 2 trận toàn thua cùng với tỷ số 0-2. report ĐT Futsal Việt Nam hội ý chiến thuật 38': Thời gian trận đấu không còn nhiều, nhưng ĐT Futsal Việt Nam vẫn thực hiện quyền hội ý để giảm bớt tinh thần quyết tâm của đối thủ. report Lebanon đá power play 37': Lebanon thay thủ môn để đá power play. Họ vẫn chưa thể tìm được mành lưới của thủ môn Văn Tú. report KHÔNG VÀO! Bóng trúng cột dọc Việt Nam 33': Số 3 của Lebanon dốc bóng từ sân nhà băng lên sút chéo góc đánh bại thủ môn Văn Tú, nhưng bóng đập hai cột dọc futsal Việt Nam bật ra ngoài. report Lebanon gia tăng sức ép 30': Lebanon đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ chơi bóng và tận dụng ưu thế thể hình để tấn công tìm bàn gỡ. Dù vậy, họ vẫn chưa thể đánh bại thủ môn Văn Tú. report ĐT Futsal Việt Nam đã có đủ 5 người! 28': ĐT Futsal Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 2 phút thiếu người mà không bị thủng lưới. report Lebanon liên tục dứt điểm 27': Các cầu thủ Lebanon đang cố tận dụng thời gian hơn người để tìm bàn gỡ và liên tục dứt điểm, nhưng họ chưa có sự chính xác cần thiết. red THẺ ĐỎ! Futsal Việt Nam mất người 2 phút! 25': Ngọc Linh nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và phải nhận thẻ đỏ. Điều này đồng nghĩa futsal Việt Nam phải thi đấu 2 phút tiếp theo với 4 người trên sân. report KHÔNG VÀO! Thái Huy bỏ lỡ cơ hội 24': Đa Hải chuyền bóng vừa tầm cho Thái Huy băng lên dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Lebanon kịp băng ra khép góc và cản phá thành công. report KHÔNG VÀO! Lebanon sút xa nguy hiểm 21': Cầu thủ số 4 của Lebanon vừa có pha sút giấu chân từ xa rất nguy hiểm. Văn Tú có phần lỡ nhịp, nhưng bóng đi chệch cột dọc của futsal Việt Nam. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: Futsal Việt Nam 2-0 Futsal Lebanon Không có bất ngờ nào xảy ra trong hiệp 1. Futsal Việt Nam "phủ đầu" thành công và tạm dẫn trước tuyển futsal Lebanon 2-0. report KHÔNG VÀO! Văn Tú cứu thua xuất sắc 19': Cầu thủ Lebanon sút phạt cực mạnh khiến Văn Tú không thể băt dính bóng. Sau đó, số 13 sút bồi nhưng Văn Tú kịp phản xạ bắt gọn bóng. report Ngọc Ánh sút xa nguy hiểm 18': Ngọc Ánh thực hiện cú sút xa cực mạnh nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Lebanon. report Văn Tú cứu thua xuất sắc 15': Cầu thủ Lebanon có cơ hội đối mặt với Văn Tú, nhưng thủ môn Việt Nam băng ra rất nhanh và cản phá thành công. report KHÔNG VÀO! Minh Quang sút bóng sát cột dọc 13': Từ đường chuyền nhanh của Gia Hưng, Minh Quang sút bóng ngay. Bóng đi hiểm, nhưng chệch cột dọc Lebanon trong gang tấc. report ĐT futsal Việt Nam làm chủ thế trận 10': Dẫn trước 2-0, tuyển futsal Việt Nam chủ động lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Chiến thuật này khiến Lebanon bế tắc và sử dụng khá nhiều pha sút xa. report Văn Tú bắt bóng không tốt 7': Một cầu thủ Lebanon sút xa mạnh khiến Văn Tú ói bóng. Rất may anh kịp thời bắt dính ngay lập tức. goal VÀO! Vũ Ngọc Ánh lập công, 2-0 cho futsal Việt Nam 5': Từ đường chuyền vượt tuyến của thủ môn Văn Tú, Ngọc Ánh băng xuống tranh chấp bóng thành công với thủ môn Lebanon và dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. 2-0 cho futsal Việt Nam. substitution Tổ 2 của futsal Việt Nam đã vào sân report KHÔNG VÀO! Thịnh Phát bỏ lỡ thời cơ 3': Futsal Việt Nam phối hợp hay bên cánh phải, bóng được đẩy ra cho Thịnh Phát dứt điểm ở vị trí chính diện khung thành Lebanon, nhưng số 10 sút ra ngoài rất đáng tiếc. var VAR! Không có phạt đền cho futsal Lebanon 2': Futsal Lebanon khiếu nại, cho rằng Châu Đoàn Phát đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy bóng đập chân số 4 trước khi bật lên tay anh trong thế bị động. Vì vậy, trọng tài quyết định không thổi phạt đền cho Lebanon. goal VÀO! Công Viên mở tỷ số cho tuyển futsal Việt Nam 1': Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu, tuyển futsal Việt Nam đã ghi bàn mở tỷ số nhờ pha dứt điểm cận thành của Đinh Công Viên. start Trận đấu bắt đầu tatic Đội hình xuất phát của ĐT futsal Việt Nam Thủ môn (số 1): Văn Tú Số 4: Châu Đoàn Phát Số 5: Nguyễn Mạnh Dũng (đội trưởng) Số 10: Nguyễn Thịnh Phát Số 14: Đinh Công Viên photo Tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu

Sau chiến thắng nghẹt thở trước futsal Kuwait, tuyển futsal Việt Nam hướng đến 3 điểm tiếp theo khi được gặp ĐT futsal Lebanon. Đây được xem là nhiệm vụ trong tầm với của thầy trò HLV Diego Giustozzi, nhưng các cầu thủ áo đỏ không được phép mất tập trung.

Ở trận ra quân, tuyển futsal Lebanon cho thấy khả năng phòng ngự khá tốt khi chỉ để thua ĐT futsal Thái Lan 0-2. HLV Diego Giustozzi đã đích thân đến nhà thi đấu để theo dõi trực tiếp đối thủ chạm trán với ĐT futsal Thái Lan. Đánh giá về đội bóng này, thuyền trưởng người Argentina cho rằng họ thiên về phòng ngự.

“Họ có một đội phòng ngự rất mạnh. Họ không phụ thuộc vào một hay hai cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, bởi vì họ tấn công theo hệ thống/chiến thuật. Có thể trong 40 phút, Lebanon phòng ngự tới 35 phút. Vì vậy, tôi lo ngại về chiến lược của Lebanon hơn là từng cầu thủ cá nhân”, thuyền trưởng của ĐT futsal Việt Nam bày tỏ.

Đáng chú ý, ĐT futsal Việt Nam từng đè bẹp ĐT futsal Lebanon 4-0 ở vòng loại. Tuy nhiên, mọi chuyện hứa hẹn sẽ khác ở vòng chung kết, đặc biệt khi Lebanon đã thay đổi HLV trưởng.

“Hiện tại, họ có một HLV người Tây Ban Nha, vì vậy tôi cho rằng họ mạnh hơn trong khâu phòng ngự. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, bởi chúng ta đều biết mình không thích đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn như vậy. Do đó, đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn, khả năng thích nghi và không để cho họ có bất kỳ cơ hội nào”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ thêm.

Hãy cùng chờ xem HLV Diego Giustozzi và các học trò “giải mã” đối thủ ra sao trong trận đấu vào lúc 13h00 hôm nay.