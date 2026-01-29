Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ông Diego Giustozzi nói gì về thẻ đỏ của Ngọc Linh trước Lebanon?

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Diego Giustozzi bảo vệ học trò ở tình huống nhận thẻ đỏ trong trận đấu của đội tuyển futsal Việt Nam với Lebanon ở lượt trận thứ 2 bảng B, giải Vô địch futsal châu Á 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-154116.png
Đội tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng thứ 2 ở giải Vô địch châu Á 2026 khi đánh bại Lebanon 2-0 chiều 29/1

"Theo quan điểm cá nhân của tôi, đó không phải là thẻ đỏ, chỉ là một pha phạm lỗi và có thể trọng tài đã không quan sát rõ tình huống. Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra và chúng tôi phải chấp nhận. Điều tích cực là đội đã chơi rất tốt trong tình huống thiếu người (3 đấu 4) và không để thủng lưới"-HLV Diego Giustozzi cho biết.

Chiều 29/1, đội tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại Lebanon 2-0 ở trận thứ 2 bảng B, giải Vô địch châu Á 2026. Phút 25 trận đấu, Ngọc Linh bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu, khiến đội tuyển futsal Việt Nam phải thi đấu trong tình thế 3 đấu 4 trong 2 phút.

Tuy nhiên, các học trò của ông Giustozzi đã đứng vững, bảo vệ được tỷ số 2-0 đến khi trận đấu kết thúc. Đây là trận thắng thứ 2 của đội tuyển futsal Việt Nam sau chiến thắng 5-4 trước Kuwait ở vòng đấu đầu tiên.

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-154103.png

Theo HLV Giustozzi, sự khác biệt giữa 2 trận đấu này là Kuwait chơi đối đầu trực diện với hệ thống tấn công, phòng ngự khác so với Lebanon.

"Đây là một trận đấu rất khác. Đối thủ đã mang đến những thử thách khác so với trước đây. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, chủ động tạo áp lực và kiểm soát nhiều tình huống với bóng. Trong những phút đầu, đội đã xử lý các pha bóng cuối khá bình tĩnh, nhưng sau đó chúng tôi thiếu chính xác ở đường chuyền quyết định và khâu dứt điểm"-ông Giustozzi chia sẻ.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha cũng tỏ ra hài lòng hơn với hệ thống phòng ngự của đội tuyển futsal Việt Nam, đồng thời cho biết đội sẽ tập trung cho cuộc đối đầu sắp tới với Thái Lan.

Vĩnh Xuân
#Vô địch futsal châu Á 2026 #Diego Giustozzi #Lebanon #đội tuyển futsal Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục