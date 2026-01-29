Ông Diego Giustozzi nói gì về thẻ đỏ của Ngọc Linh trước Lebanon?

TPO - HLV Diego Giustozzi bảo vệ học trò ở tình huống nhận thẻ đỏ trong trận đấu của đội tuyển futsal Việt Nam với Lebanon ở lượt trận thứ 2 bảng B, giải Vô địch futsal châu Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng thứ 2 ở giải Vô địch châu Á 2026 khi đánh bại Lebanon 2-0 chiều 29/1

"Theo quan điểm cá nhân của tôi, đó không phải là thẻ đỏ, chỉ là một pha phạm lỗi và có thể trọng tài đã không quan sát rõ tình huống. Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra và chúng tôi phải chấp nhận. Điều tích cực là đội đã chơi rất tốt trong tình huống thiếu người (3 đấu 4) và không để thủng lưới"-HLV Diego Giustozzi cho biết.

Chiều 29/1, đội tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại Lebanon 2-0 ở trận thứ 2 bảng B, giải Vô địch châu Á 2026. Phút 25 trận đấu, Ngọc Linh bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu, khiến đội tuyển futsal Việt Nam phải thi đấu trong tình thế 3 đấu 4 trong 2 phút.

Tuy nhiên, các học trò của ông Giustozzi đã đứng vững, bảo vệ được tỷ số 2-0 đến khi trận đấu kết thúc. Đây là trận thắng thứ 2 của đội tuyển futsal Việt Nam sau chiến thắng 5-4 trước Kuwait ở vòng đấu đầu tiên.

Theo HLV Giustozzi, sự khác biệt giữa 2 trận đấu này là Kuwait chơi đối đầu trực diện với hệ thống tấn công, phòng ngự khác so với Lebanon.

"Đây là một trận đấu rất khác. Đối thủ đã mang đến những thử thách khác so với trước đây. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, chủ động tạo áp lực và kiểm soát nhiều tình huống với bóng. Trong những phút đầu, đội đã xử lý các pha bóng cuối khá bình tĩnh, nhưng sau đó chúng tôi thiếu chính xác ở đường chuyền quyết định và khâu dứt điểm"-ông Giustozzi chia sẻ.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha cũng tỏ ra hài lòng hơn với hệ thống phòng ngự của đội tuyển futsal Việt Nam, đồng thời cho biết đội sẽ tập trung cho cuộc đối đầu sắp tới với Thái Lan.