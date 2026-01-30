Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP.HCM, 18h00 ngày 30/1: Trận cầu khó lường

Trọng Đạt
TPO - Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP.HCM, vòng 12 LPBank V.League 2025/26, lúc 18h00 ngày 30/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lợi thế sân nhà cùng sự ổn định giúp đội bóng núi Hồng được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng những ẩn số từ tân HLV Ueno Nobuhiro khiến trận đấu hứa hẹn nhiều kịch bản bất ngờ.

1920x1080.png

Nhận định trước trận đấu

Sau hơn hai tháng tạm nghỉ, V.League 2025/26 chính thức trở lại bằng trận đấu sớm của vòng 12, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân nhà. Đội bóng núi Hồng hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, trong khi Becamex TP.HCM bám ngay phía sau với 11 điểm.

Mùa giải năm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì hình ảnh của một tập thể thi đấu kỷ luật, giàu tính tổ chức và khó bị đánh bại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Công Mạnh, đội bóng không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng bù lại bằng lối chơi chặt chẽ, quyết liệt trong tranh chấp và chuyển trạng thái nhanh. Chuỗi 5 trận bất bại trên sân nhà gần nhất (3 thắng, 2 hòa) là minh chứng rõ ràng cho sự ổn định ấy.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh cũng không tránh khỏi những thách thức. Việc chia tay một số trụ cột khiến đội bóng gặp khó ở giai đoạn đầu mùa, trong khi khả năng dứt điểm chưa thực sự sắc bén và sự phụ thuộc vào các ngoại binh trên hàng công vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn.

Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM bước vào trận đấu với không ít kỳ vọng. Việc bổ nhiệm HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro đánh dấu lần thay “tướng” thứ hai của đội bóng đất Thủ kể từ đầu mùa, cho thấy quyết tâm làm mới mình trong bối cảnh kết quả chưa như mong đợi.

Điểm đáng chú ý nằm ở cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện. Trận ra mắt của HLV Ueno Nobuhiro lại diễn ra trước HLV Nguyễn Công Mạnh – người từng dẫn dắt Becamex TP.HCM ở mùa giải gần nhất. Sự hiểu biết lẫn nhau hứa hẹn sẽ tạo nên thế trận thận trọng nhưng không kém phần toan tính.

Xét về phong độ, Becamex TP.HCM là tập thể khó đoán. Họ có thể chơi rất tốt trước các đội mạnh như Ninh Bình hay Nam Định, nhưng cũng dễ đánh rơi điểm số trước những đối thủ ngang tầm. Quãng thời gian ngắn để làm quen với triết lý mới khiến khả năng “lột xác” của đội bóng này vẫn là một ẩn số.

Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1. Đáng chú ý hơn, Hà Tĩnh toàn thắng Becamex TP.HCM trong 5 lần tiếp đón gần nhất trên sân nhà, một lợi thế tâm lý không thể xem nhẹ.

Với điểm tựa sân bãi và sự ổn định trong lối chơi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ từ tân HLV Ueno Nobuhiro có thể khiến trận đấu trở nên khó lường, mở màn cho một giai đoạn hai V.League hứa hẹn nhiều biến động.

Thông tin lực lượng

V.League tạm dừng từ cuối tháng 11/2025 đến nay, song quãng nghỉ dài không đồng nghĩa với việc các CLB “án binh bất động”. Trái lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex TP.HCM là hai trong số những đội bóng hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hai của mùa giải.

Ở phía đội chủ sân Hà Tĩnh, đại diện miền Trung đã quyết định mượn tiền vệ Đức Việt từ CLB Ninh Bình đến hết mùa, bổ sung thêm phương án nhân sự cho tuyến giữa trong bối cảnh lịch thi đấu sắp tới hứa hẹn nhiều thử thách.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM cũng nhanh chóng công bố ba tân binh với mục tiêu gia tăng chiều sâu đội hình. Ngoài tiền vệ kỳ cựu Mạc Hồng Quân, đội bóng đất Thủ đưa về tiền đạo ngoại Sam Bruce cùng hậu vệ Huỳnh Thế Hiếu. Trong số này, Sam Bruce nhận được nhiều kỳ vọng nhờ sở hữu thể hình, tốc độ và khả năng dứt điểm, hứa hẹn mang đến thêm phương án tấn công cho Becamex TP.HCM ở chặng đường còn lại của V.League.

Đội hình dự kiến

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Văn Hạnh, Helerson, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Tuấn Tài, Đức Việt, Văn Bửu, Viktor, Atshimene.

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Schmidt, Thế Hiếu, Thanh Nhân, Thanh Hậu, Tuấn Cảnh, Minh Bình, Việt Cường, Sam Bruce.

Dự đoán tỷ số: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 Becamex TP.HCM

vong-12-1920x1080.png
Trọng Đạt
