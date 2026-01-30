Án phạt gây chấn động bóng đá Trung Quốc

TPO - Trung Quốc đã cấm 73 người làm việc trong lĩnh vực bóng đá suốt đời và trừ điểm của 13 câu lạc bộ chuyên nghiệp, trong đó có nhà vô địch giải Chinese Super League (CSL) Shanghai Port, trong chiến dịch chống tham nhũng liên quan đến cáo buộc dàn xếp tỷ số trận đấu.

ĐKVĐ Shanghai Port (Thượng Hải Hải Cảng) bị phạt tiền và điểm.

Shanghai Port (Thượng Hải Hải Cảng) sẽ bắt đầu chiến dịch CSL 2026 với -5 điểm và là một trong chín câu lạc bộ CSL khởi đầu mùa giải với số điểm âm, trong đó đội á quân mùa trước Shanghai Shenhua (Thượng Hải Thân Hoa) bị trừ 10 điểm. 13 CLB thuộc hai hạng đấu của bóng đá Trung Quốc, trong đó có 9 câu lạc bộ thuộc Giải vô địch bóng đá Trung Quốc (CSL) - giải đấu cao nhất của bóng đá Trung Quốc sẽ bị trừ tổng cộng 72 điểm, với tổng mức phạt là 7,2 triệu nhân dân tệ (1,04 triệu đô la Mỹ, 751.000 bảng Anh).

Shanghai Shenhua (Thượng Hải Thân Hoa), á quân CSL mùa trước, và Tianjin Jinmen Tiger (Thiên Tân Tân Môn Hổ), một trong bốn câu lạc bộ CSL chưa từng xuống hạng kể từ khi giải đấu thành lập năm 2004, đều bị phạt trừ 10 điểm, mỗi câu lạc bộ bị phạt 1 triệu nhân dân tệ (140.000 đô la Mỹ, 100.000 bảng Anh). Ba câu lạc bộ CSL khác - Qingdao Hainiu (Thanh Đảo Hải Ngưu), Wuhan Three Towns (Vũ Hán Tam Trấn) và Shandong Taishan (Sơn Đông Thái Sơn) - mỗi câu lạc bộ bị phạt 800.000 nhân dân tệ, với mức phạt trừ điểm lần lượt là 7 điểm, 5 điểm và 6 điểm.

Câu lạc bộ Henan (Hà Nam) bị trừ 6 điểm và phạt 600.000 nhân dân tệ, trong khi nhà đương kim vô địch Shanghai Port (Thượng Hải Hải Cảng) là một trong ba câu lạc bộ cùng với Zhejiang (Chiết Giang) và Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) bị trừ 5 điểm. Cả Shanghai Port (Thượng Hải Hải Cảng) và Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) đều bị phạt 400.000 nhân dân tệ, còn Zhejiang (Chiết Giang) bị phạt 600.000 nhân dân tệ.

Bốn câu lạc bộ ở Giải hạng nhất Trung Quốc (China League One), giải đấu hạng hai của bóng đá Trung Quốc, bị trừ 200.000 nhân dân tệ; Meizhou Hakka (Mai Châu Khách Gia), Suzhou Dongwu (Tô Châu Đông Ngô) và Ningbo (Ninh Ba) mỗi đội bị trừ 3 điểm, riêng Meizhou Hakka (Mai Châu Khách Gia) bị trừ 4 điểm.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) cho biết các quyết định này được đưa ra “dựa trên số tiền, hoàn cảnh, bản chất và tác động xã hội của các giao dịch sai phạm liên quan đến vụ việc”.

Bộ Công an, Tổng cục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã cùng nhau công bố các hình phạt này vào thứ Năm, như một phần của “chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp dàn xếp tỷ số, cá độ và tham nhũng trong ngành bóng đá”.

Li Tie (Lý Thiết) dính án phạt 20 năm tù.

Trong số những cá nhân bị cấm có Li Tie (Lý Thiết), cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc, người từng chơi cho Everton tại Ngoại hạng Anh, và Chen Xuyuan (Trần Tuất Nguyên), chủ tịch CFA từ năm 2019 đến năm 2023. Vào tháng 12 năm 2024, Li đã bị kết án 20 năm tù vì tội đưa và nhận hối lộ.

Li (Lý) thừa nhận đã trả 3 triệu nhân dân tệ (331.000 bảng Anh; 418.500 đô la Mỹ) tiền hối lộ để trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và cho biết ông đã đạt được hai lần thăng tiến nhờ dàn xếp tỷ số.

“Tôi rất hối hận,” Li (Lý) nói vào thời điểm đó. “Tôi lẽ ra nên giữ im lặng và đi theo con đường đúng đắn. Có những điều là thông lệ trong bóng đá thời đó.”

Vào tháng 12 năm 2024, Li (Lý) bị kết án về tội liên quan đến hối lộ, mặc dù tòa án cấp trung không tiết lộ cụ thể về số tiền hối lộ mà ông đã đưa và nhận.

Thêm ba cá nhân khác bị phát hiện có hành vi phạm pháp và mặc dù không bị truy tố, họ đã bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 5 năm. Quan chức của CFA nhấn mạnh rằng liên đoàn sẽ duy trì lập trường nghiêm khắc và tiếp tục trừng phạt mọi hành vi vi phạm và vấn đề kỷ luật với thái độ "không khoan nhượng".