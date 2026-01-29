Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Cúp Chiến thắng 2025: Gọi tên đội tuyển U22 Việt Nam và Nguyễn Thị Thanh Thuý, Đình Bắc thêm giải mới

Vĩnh Xuân
TPO - Danh hiệu Đội tuyển của năm của U22 Việt Nam là phần thưởng cho nỗ lực và tấm HCV SEA Games 33 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

anh-chup-man-hinh-2025-12-18-luc-224529.png
Đội tuyển U22 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Đội tuyển của năm tại Cúp Chiến thắng 2025 (ảnh Minh Dân)

Tối 29/1, tại Hà Nội đã diễn ra Gala trao giải Cúp chiến thắng 2025. Đây là giải thưởng thường niên danh giá bậc nhất, được ví như Oscar của thể thao Việt Nam nhằm tôn vinh các HLV, VĐV và các tập thể có thành tích đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực thể thao.

Tại Gala tối nay, danh hiệu Đội tuyển của năm đã được trao cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik với hành trình giành tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

anh-chup-man-hinh-2025-12-14-luc-143516.png
Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam và Trần Thị Thanh Thuý đã tạo nên cuộc đua đầy cảm xúc ở SEA Games 33 (Thái Lan)

Ở hạng mục này, cuộc đua diễn ra vô cùng căng thẳng và sau khi "đong đếm" mọi yếu tố, Hội đồng bình chọn đã quyết định trao giải cho đội tuyển U22 Việt Nam. Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Viktor Lê...và các đồng đội ở đội U22 Việt Nam đã ghi đậm dấu ấn, cả chuyên môn và tinh thần thi đấu.

Đặc biệt, trong trận Chung kết trên sân Rajamangala trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã lội ngược dòng thành công sau khi để đối thủ dẫn sớm 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Cũng tại Gala Cúp Chiến thắng, Hội đồng bình chọn đã trao giải Thành tựu trọn đời cho xạ thủ Cung Bỉnh Di, người được ví như "Cây trường sinh" của bắn súng Việt Nam với hơn nửa thế kỷ gắn bó, đam mê.

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-212619.png
Xạ thủ Cung Bỉnh Di được ghi nhận bởi cống hiến hơn nửa thế kỷ cho bắn súng Việt Nam

Và không có gì bất ngờ khi VĐV Trần Thị Thanh Thuý (bóng chuyền) được vinh danh ở hạng mục VĐV được yêu thích của năm. Tại SEA Games 33, Thanh Thuý và các đồng đội đã tạo nên cuộc đua nghẹt thở trước đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, và chỉ chấp nhận mất tấm HCV vào phút cuối.

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-213334.png
VĐV Vi Thị Hằng (bơi lội) được vinh danh ở hạng mục VĐV người khuyết tật xuất sắc của năm.

Với những đóng góp cho đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 và đội tuyển U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được trao giải VĐV trẻ của năm. Danh hiệu VĐV người khuyết tật xuất sắc của năm trong khi đó được trao cho VĐV bơi lội Vi Thị Hằng.

Dưới đây là một số hình ảnh khác tại Gala trao giải Cúp chiến thắng 2025:

anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-214247.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-214303.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-214329.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-29-luc-214456.png
Vĩnh Xuân
