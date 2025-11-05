750 triệu đồng cho giải thưởng Cúp Chiến thắng 2025

Cúp Chiến Thắng - “Oscar của thể thao Việt Nam” - là giải thưởng thường niên do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức, với sứ mệnh tôn vinh những giá trị, thành tích và tinh thần thể thao cao đẹp của Việt Nam.
Năm 2025 là năm thứ 10 Cúp Chiến thắng được tổ chức. Hơn một thập kỷ qua, giải đã ghi nhận hơn 100 gương mặt tiêu biểu, từ những huyền thoại thể thao đến những ngôi sao trẻ đang vươn tầm châu lục và thế giới. Những tên tuổi như Nguyễn Thị Ánh Viên, Quách Thị Lan, Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Quang Hải… đã nhiều lần bước lên bục vinh quang của Cúp Chiến Thắng, tạo nên một “bảo tàng ký ức” của thể thao Việt Nam trong suốt một thập kỷ.
Phát biểu tại Họp báo công bố Cúp Chiến Thắng 2025, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cúp Chiến Thắng: “Cúp Chiến Thắng không chỉ là một giải thưởng. Đó là biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và niềm kiêu hãnh Việt Nam trên trường quốc tế. Mười năm qua, giải đã thực sự trở thành động lực và đích đến danh giá cho mọi vận động viên Việt Nam. Mười năm Cúp Chiến Thắng không chỉ là cột mốc của thể thao Việt Nam, mà còn là minh chứng cho hành trình sáng tạo, đổi mới trong cách tôn vinh con người”.
Cúp Chiến thắng 2025 có 11 hạng mục bình chọn, gồm: Nam Vận động viên của năm; Nữ Vận động viên của năm; Vận động viên Trẻ của năm; Huấn luyện viên của năm; Đội tuyển của năm; Đồng đội của năm; Vận động viên được yêu mến nhất; Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm; Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm; Giải thưởng thành tựu trọn đời và Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm.
Với 11 hạng mục, giải thưởng đã có thể đáp ứng mục tiêu ghi nhận và tôn vinh một cách toàn diện nhất, đầy đủ nhất các cá nhân, tập thể xuất sắc, các hoạt động nổi bật trong suốt một năm sôi động, nhiều dấu ấn, đa sắc màu của thể thao Việt Nam khởi đầu với ngôi vô địch AFF Cup của đội tuyển bóng đá nam, sau đó là hàng loạt chiến tích quốc tế sáng giá như 2 tấm HCV châu Á của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và kết lại với một kỳ SEA Games 33 được chuẩn bị kỹ lưỡng và hứa hẹn bùng nổ.
Mức thưởng kỷ lục tiếp tục được Ban Tổ chức giữ nguyên với tổng số lên tới 750 triệu đồng cho 11 hạng mục. Trong đó, mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng được dành cho cá nhân, tập thể giành giải ở 3 hạng mục Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và Đội tuyển của năm.
Đáng chú ý, căn cứ vào thực tế gắn với tính đặc thù của Cúp Chiến thắng, Ban Tổ chức quyết định sẽ chỉ “chốt” danh sách đề của của các hạng mục và tiến hành bầu chọn sau SEA Games 33 (từ 09- 20/12/2025) sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm của thể thao Việt Nam nhằm chọn lựa ra được những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, xứng đáng nhất. Có hai vòng bầu chọn gồm vòng 1 dành cho khán giả cùng người hâm mộ cả nước, và vòng 2 do Hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín đảm trách theo một quy trình, cách thức chặt chẽ, minh bạch.
Cùng với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách và cách thức bình chọn nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho việc bình chọn của khán giả trong “tháng cao điểm” (dự kiến từ 25/12/2025 đến 25/01/2026).
Tại lễ công bố, Ban Tổ chức cũng trao phần thưởng VĐV vượt khó xuất sắc cho kình ngư khuyết tật Phạm Tuấn Hưng. Đây là phần thưởng trị giá 25 triệu đồng, được trích từ giải thưởng của hạng mục Hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng của năm Cúp Chiến thắng 2024 (50% trao cho tác giả và 50% dành tặng trường hợp vượt khó). Mất đi đôi chân sau tai nạn thương tâm từ năm 2 tuổi, di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay, nhưng vượt qua nghịch cảnh và nỗi đau lớn, Tuấn Hưng không chỉ trở thành VĐV bơi lội và bóng đá mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người vươn lên trong cuộc sống. Chỉ chưa đầy 2 năm tập luyện môn bơi, năm 2022, chàng trai đất Quảng Ninh đã giành HCB giải toàn quốc, rồi sau một năm nữa là một tấm HCV, và lọt vào danh sách dự tranh ASEAN Para Games nơi anh xuất sắc đứng hạng 4. Mới đây, Hưng lọt vào danh sách 10 VĐV giành quyền tham dự giải bơi vô địch thế giới. Cùng với hành trình thể thao, kình ngư sinh năm 2002 còn là nhà sáng tạo nội dung số tràn đầy năng lượng và cảm hứng, đam mê với một kênh tiktok với 700 nghìn người theo dõi. Câu chuyện của Tuấn Hưng một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc mà Cúp Chiến Thắng theo đuổi suốt hơn một thập kỷ qua – không chỉ tôn vinh thành tích, mà còn tôn vinh nghị lực.