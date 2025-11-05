750 triệu đồng cho giải thưởng Cúp Chiến thắng 2025

TPO - Giải thưởng Cúp Chiến Thắng 2025 chính thức bước vào mùa thứ 10, tiếp tục sứ mệnh tôn vinh những cá nhân và tập thể đã góp phần làm rạng danh thể thao Việt Nam. Với 11 hạng mục bình chọn và tổng giá trị giải thưởng 750 triệu đồng, sự kiện năm nay hứa hẹn là cột mốc đáng nhớ trong hành trình ghi dấu thành tựu và khát vọng vươn tầm quốc tế của thể thao nước nhà.

Cúp Chiến Thắng - “Oscar của thể thao Việt Nam” - là giải thưởng thường niên do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent) và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức, với sứ mệnh tôn vinh những giá trị, thành tích và tinh thần thể thao cao đẹp của Việt Nam.

Năm 2025 là năm thứ 10 Cúp Chiến thắng được tổ chức. Hơn một thập kỷ qua, giải đã ghi nhận hơn 100 gương mặt tiêu biểu, từ những huyền thoại thể thao đến những ngôi sao trẻ đang vươn tầm châu lục và thế giới. Những tên tuổi như Nguyễn Thị Ánh Viên, Quách Thị Lan, Nguyễn Huy Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Quang Hải… đã nhiều lần bước lên bục vinh quang của Cúp Chiến Thắng, tạo nên một “bảo tàng ký ức” của thể thao Việt Nam trong suốt một thập kỷ.

Phát biểu tại Họp báo công bố Cúp Chiến Thắng 2025, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cúp Chiến Thắng: “Cúp Chiến Thắng không chỉ là một giải thưởng. Đó là biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và niềm kiêu hãnh Việt Nam trên trường quốc tế. Mười năm qua, giải đã thực sự trở thành động lực và đích đến danh giá cho mọi vận động viên Việt Nam. Mười năm Cúp Chiến Thắng không chỉ là cột mốc của thể thao Việt Nam, mà còn là minh chứng cho hành trình sáng tạo, đổi mới trong cách tôn vinh con người”.

Cúp Chiến thắng 2025 có 11 hạng mục bình chọn, gồm: Nam Vận động viên của năm; Nữ Vận động viên của năm; Vận động viên Trẻ của năm; Huấn luyện viên của năm; Đội tuyển của năm; Đồng đội của năm; Vận động viên được yêu mến nhất; Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm; Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm; Giải thưởng thành tựu trọn đời và Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm.

Với 11 hạng mục, giải thưởng đã có thể đáp ứng mục tiêu ghi nhận và tôn vinh một cách toàn diện nhất, đầy đủ nhất các cá nhân, tập thể xuất sắc, các hoạt động nổi bật trong suốt một năm sôi động, nhiều dấu ấn, đa sắc màu của thể thao Việt Nam khởi đầu với ngôi vô địch AFF Cup của đội tuyển bóng đá nam, sau đó là hàng loạt chiến tích quốc tế sáng giá như 2 tấm HCV châu Á của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và kết lại với một kỳ SEA Games 33 được chuẩn bị kỹ lưỡng và hứa hẹn bùng nổ.

Mức thưởng kỷ lục tiếp tục được Ban Tổ chức giữ nguyên với tổng số lên tới 750 triệu đồng cho 11 hạng mục. Trong đó, mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng được dành cho cá nhân, tập thể giành giải ở 3 hạng mục Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và Đội tuyển của năm.

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietcontent, trao tặng phần thưởng VĐV vượt khó xuất sắc cho kình ngư khuyết tật Phạm Tuấn Hưng.

Đáng chú ý, căn cứ vào thực tế gắn với tính đặc thù của Cúp Chiến thắng, Ban Tổ chức quyết định sẽ chỉ “chốt” danh sách đề của của các hạng mục và tiến hành bầu chọn sau SEA Games 33 (từ 09- 20/12/2025) sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm của thể thao Việt Nam nhằm chọn lựa ra được những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất, xứng đáng nhất. Có hai vòng bầu chọn gồm vòng 1 dành cho khán giả cùng người hâm mộ cả nước, và vòng 2 do Hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín đảm trách theo một quy trình, cách thức chặt chẽ, minh bạch.

Cùng với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách và cách thức bình chọn nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho việc bình chọn của khán giả trong “tháng cao điểm” (dự kiến từ 25/12/2025 đến 25/01/2026).