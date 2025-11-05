SEA Games đến, chợt nhớ Ánh Viên…

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Nguyên Phong
TPO - Tượng đài bơi lội Việt Nam chia tay sự nghiệp để lại nhiều nuối tiếc cho những người yêu mến cô. Nguyễn Thị Ánh Viên có lẽ là trường hợp đáng tiếc nhất của thể thao Việt Nam một thập niên qua.

anh-chup-man-hinh-2025-11-05-luc-125230.png
Ánh Viên là gương mặt biểu tượng của bơi lội và thể thao Việt Nam

Còn nhớ tại SEA Games 2015, Ánh Viên đã khiến giới truyền thông và cả công chúng Singapore phải ngỡ ngàng. Cô thống trị đường đua với hết HCV cự ly này sang cự ly khác. Singapore thời điểm trên là thế lực mạnh ở nội dung bơi lội với những tên tuổi lừng lẫy, nổi bật là Josep Schooling và 3 chị em Quah Ting Wen, Quah Jing Wen và Quah Zheng Wen.

Báo giới Singapore đã ví Ánh Viên như “kình ngư thép”, cô trở nên nổi bật trên các trang tin về đại hội của nước chủ nhà.

Sự ái mộ của công chúng với Ánh Viên còn bởi nét dễ thương, chân chất của cô gái miền tây, với nụ cười thân thiện, tươi tắn. Không rực rỡ nhưng vẫn cuốn hút tất cả, đó là phẩm chất đặc biệt của Ánh Viên so với những tên tuổi lớn của thể thao Việt Nam.

Cũng chính bởi vậy, sự rút lui của Ánh Viên đặc biệt để lại tiếc nuối. Không phải ngẫu nhiên, giới chuyên môn cho rằng ngành thể thao đã lỡ xây dựng một hình ảnh mang tính biểu tượng, thúc đẩy tình yêu với thể thao và bơi lội. Ánh Viên rõ ràng đã là niềm cảm hứng cho nhiều trẻ em, thanh niên đối với đường đua xanh.

image.jpg
Tấm HCV Olympic Rio de Janeiro (Brazil) của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn là đỉnh cao của thể thao Việt Nam

SEA Games 33 sắp diễn ra tại Thái Lan, thách thức với đoàn thể thao Việt Nam không hề nhỏ. Chợt nhớ Ánh Viên khi thể thao Việt Nam dường như đang thiếu dần những “tượng đài”, có tầm ảnh hưởng cả khu vực. Đó là những cái tên lừng lẫy một thời như Hoàng Xuân Vinh, Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng hay Nguyễn Thị Huyền….

Thể thao Việt Nam, cần lắm những biểu tượng đem lại cảm hứng cho cộng đồng trong kỷ nguyên đất nước vươn mình.

Nguyên Phong
#Nguyễn Thị Ánh Viên #bơi lội #Thái Lan #SEA Games 33 #Hoàng Xuân Vinh #Nguyễn Thị Huyền

