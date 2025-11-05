Nhận định Club Brugge vs Barca, 03h00 ngày 6/11: Khó cho chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Club Brugge vs Barca, vòng phân hạng Champions League 2025/26 lúc 03h00 ngày 6/11 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lợi thế sân nhà, Club Brugge chắc chắn sẽ mang tới nhiều khó khăn cho các vị khách đến từ Tây Ban Nha. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội và nhiều ngôi sao lớn, một chiến thắng sẽ thuộc về Barca.

Nhận định trước trận đấu Club Brugge vs Barca

Barca đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ sau thất bại ở El Clasico bằng chiến thắng 3-1 trước Elche để đứng thứ hai La Liga, kém Real 5 điểm. Bây giờ, thầy trò Hansi Flick sẽ chuyển sự chú ý sang mặt trận Champions League với mục tiêu giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 4. Tương tự tại La Liga, họ cũng đáp trả trận thua PSG bằng trận thắng vang dội 6-1 trước Olympiacos.

Với tham vọng vô địch châu Âu, Barca cần một vị trí tốt ở vòng phân hạng. Vị trí thứ 9 hiện tại đương nhiên không làm họ hài lòng. Đó là lý do Lamine Yamal cùng đồng đội cần tận dụng những đối thủ như Club Brugge để tích lũy tối đa điểm số bởi lượt tới sẽ phải chạm trán Chelsea.

Club Brugge khá giống Barca ở mặt trận quốc nội, khi vừa có chiến thắng 2-1 trước Dender để vươn lên vị trí thứ hai, kém đội đầu bảng Union SG 3 điểm. Tại Champions League, đội bóng của Bỉ nhắm đến suất tham dự vòng play-off nhưng tình cảnh hiện tại tương đối khó khăn. Sau trận thắng Monaco 4-1 trên sân nhà, họ liên tiếp thua Atalanta và Bayern để rồi tụt xuống thứ 20. Có thể họ sẽ còn tụt sâu hơn nữa sau trận đấu với Barca.

Phong độ, lịch sử đối đầu Club Brugge vs Barca

Club Brugge và Barca đã bốn lần chạm trán trong quá khứ, với 3 chiến thắng thuộc về đội bóng xứ Catalan và trận còn lại hòa. Barca ghi được 7 bàn vào lưới đối thủ trong khi Club Brugge chỉ ghi được 3 bàn.

Đội bóng của Flick có một vài dấu hiệu trục trặc kể từ đầu tháng 10, nhưng tổng thể họ vẫn rất ấn tượng, với 10 trận thắng ở mọi đấu trường mùa này (còn lại hòa 1 thua 3). Club Brugge đã chơi 13 trận từ đầu mùa, thắng 8 hòa 2 thua 3. Đại diện nước Bỉ cũng chơi rất tốt trên sân nhà khi bất bại kể từ tháng 5 đến nay (thắng 11 hòa 2). Còn Barca, trước khi thua 2 trận sân khách gần nhất đã có mạch 7 trận không thua (thắng 6 hòa 1) khi đá xa nhà.

Thông tin lực lượng Club Brugge vs Barca

Club Brugge sẽ không có sự phục vụ Bjorn Meijer, Simon Mignolet, Ludovit Reis và Raphael Onyedika vì chấn thương. Vì vậy, thủ môn số hai Nordin Jackers sẽ tiếp tục trấn giữ khung thành còn Christos Tzolis, người đã ghi được 8 bàn và có 8 kiến ​​tạo ở mọi đấu trường mùa này lĩnh xướng hàng công.

Bên phía Barca, ​​Robert Lewandowski và Dani Olmo đều đã trở lại thi đấu nhưng Joan Garcia vẫn chưa sẵn sàng, tương tự Andreas Christensen. Lamine Yamal chắc chắn có tên trong đội hình xuất phát, trong khi Gavi, Marc-Andre ter Stegen, Raphinha và Pedri vẫn vắng mặt.

Đội hình dự kiến Club Brugge vs Barca Club Brugge: Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Forbs, Audoor, Stankovic, Vanaken, Tzolis; Tresoldi Barca: Szczesny; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; F Torres

Dự đoán tỷ số Club Brugge 1-3 Barca