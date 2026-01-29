Golf trẻ Việt Nam thăng hạng thế giới ấn tượng sau Trang An - AJGA International Pathway Series 2026

TPO - Là giải golf trẻ quốc tế thuộc Hiệp hội Golf trẻ Mỹ (AJGA) có mức độ cạnh tranh cao, Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 mang lại lượng điểm thưởng đáng kể trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) cho các vận động viên tham dự.

Nguyễn Quốc Bảo Huy tăng hơn 1.000 bậc trên WAGR

Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 là giải đấu thuộc hệ thống chính thức của Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA), lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Diễn ra tại Trang An Golf & Resort, giải quy tụ 120 vận động viên trẻ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm nhiều nền golf phát triển như Mỹ, Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Singapore.

Bên cạnh việc được tính điểm trên hệ thống AJGA Rankings, kết quả thi đấu của giải còn được tính điểm trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với lộ trình phát triển dài hạn của các golfer trẻ. Ngay sau khi giải đấu khép lại, hàng loạt golfer trẻ Việt Nam ghi nhận bước tiến rõ rệt trên WAGR, cho thấy tác động tích cực của sân chơi này đối với sự phát triển golf trẻ trong nước.

Ở bảng nam, Nguyễn Quốc Bảo Huy là golfer Việt Nam có mức thăng hạng ấn tượng nhất. Với vị trí hạng 5 chung cuộc tại Trang An - AJGA International Pathway Series 2026, golfer 14 tuổi tăng hơn 1.000 bậc để vươn lên hạng 1.420 thế giới. Bảo Huy chính thức có tên trên BXH WAGR từ tháng 5/2025 và đang cho thấy sự tiến bộ ổn định qua từng giải đấu.

Tại bảng nữ, golfer 13 tuổi Nguyễn Khánh Linh để lại dấu ấn rõ nét khi xếp hạng 6 chung cuộc, qua đó tăng 722 bậc và vươn lên hạng 1.702 thế giới trên BXH WAGR. Khánh Linh chính thức có tên trên BXH WAGR từ tháng 10/2025, sau chuỗi thành tích ấn tượng tại các giải đấu trẻ trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, Lê Chúc An, nhà vô địch bảng nữ Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 cũng tăng 19 bậc để vươn lên hạng 166 WAGR, qua đó thiết lập thứ hạng cao nhất mà một golfer nữ Việt Nam từng đạt được trong lịch sử.

Bên cạnh những gương mặt nổi bật, nhiều golfer Việt Nam khác cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể trên BXH WAGR sau giải đấu. Nguyễn Bảo Phát tăng 551 bậc để lên hạng 4.002 thế giới, Nguyễn Bảo Minh tăng 361 bậc lên hạng 3.380 thế giới, Trần Thế Bảo tăng 140 bậc để đứng hạng 1.366 thế giới, trong khi Nguyễn Bảo Châu tăng 98 bậc và vươn lên hạng 1.677 thế giới.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến của AJGA trong 5 năm tới, với hai giải đấu mỗi năm. Đây được xem là cơ hội quan trọng để các golfer trẻ trong nước tích lũy điểm WAGR, nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận con đường ngắn nhất hướng tới các giải đấu chính thức của AJGA cũng như học bổng golf tại Mỹ.