Hệ thống giải golf đỉnh cao 'The International Series' trở lại Việt Nam, quỹ thưởng 2 triệu USD

TPO - Sau dấu ấn vào năm 2023, hệ thống giải golf danh giá The International Series chính thức xác nhận sẽ trở lại Việt Nam, trong chiến lược phát triển dài hạn của Asian Tour và LIV Golf.

screen-shot-2026-01-30-at-133240.png

Ban tổ chức The International Series, chuỗi giải đấu do LIV Golf hậu thuẫn, vừa công bố 9 điểm đến đầu tiên trong lịch thi đấu mùa giải 2026. Việt Nam vinh dự là điểm dừng chân thứ ba, sau Nhật Bản và Singapore, cho thấy sự đánh giá cao của giới chuyên môn quốc tế đối với thị trường golf đang phát triển nhanh tại Đông Nam Á.

Sự kiện cũng đánh dấu lần trở lại thứ 2 của The International Series tại Việt Nam, sau ba năm kể từ chiến thắng của golfer Zimbabwe Kieran Vincent tại mùa giải 2023.

Ông Cho Minn Thant, Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc Asian Tour, nhận định: “Chuỗi giải The International Series nâng tầm mùa giải của Asian Tour, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho golfer, người hâm mộ và các quốc gia đăng cai. Chúng tôi đặc biệt hào hứng khi trở lại Trung Quốc và Việt Nam, hai thị trường trọng điểm với tiềm năng lớn".

The International Series Vietnam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 17/5, dù địa điểm cụ thể chưa được công bố. Giới chuyên môn và người hâm mộ đang đặc biệt quan tâm tới các sân golf đẳng cấp hàng đầu Việt Nam, những ứng viên có thể kế nhiệm KN Golf Links Cam Ranh, nơi từng đăng cai thành công mùa giải 2023.

Với quỹ tiền thưởng lên tới 2 triệu USD, giải đấu tiếp tục nằm trong nhóm sự kiện golf giá trị nhất từng tổ chức tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những “con đường trực tiếp” giúp golfer tích lũy điểm số, mở ra cơ hội giành suất dự các giải Major, đồng thời tiến tới LIV Golf League, hệ thống thi đấu có giá trị thương mại hàng đầu thế giới.

Ở mùa giải 2023, các đại diện Việt Nam như Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng... đã thi đấu nỗ lực nhưng chưa vượt qua cắt loại. Lần trở lại này được xem là cơ hội để các golfer trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, cọ xát đỉnh cao và khẳng định năng lực trong một đấu trường cạnh tranh khắc nghiệt bậc nhất châu lục.

1.jpg

Theo công bố từ ban tổ chức, mùa giải 2026 của The International Series sẽ khởi tranh tại Nhật Bản từ ngày 2 đến 5/4 trên sân Caledonian Golf Club. Tiếp đó là Singapore Open từ ngày 23 đến 26/4 tại Sentosa Golf Club, trước khi đặt chân tới Việt Nam.

Sau chặng Việt Nam, hệ thống giải sẽ đến Morocco (11 đến 14/6) tại Royal Golf Dar Es Salam, sân golf vừa được các golfer Asian Tour bình chọn là “Sân golf của năm”. Giai đoạn cuối mùa giải chứng kiến sự trở lại của The International Series tại Ấn Độ, Trung Quốc và khép lại tại Saudi Arabia, một trong những thị trường golf phát triển nhanh nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Philippine Open và Link Hong Kong Open cũng sẽ góp mặt trong lịch thi đấu mùa 2026, tiếp tục củng cố chiến lược biến The International Series thành mạng lưới các giải "National Open" mang tầm vóc quốc tế.

Ra mắt năm 2022 với sự đầu tư từ LIV Golf, The International Series là chuỗi giải đấu được nâng tầm trong hệ thống thi đấu của Asian Tour, tổ chức trên nhiều châu lục. The International Series sở hữu quỹ thưởng hấp dẫn, diễn ra tại các điểm đến đẳng cấp, đồng thời mở ra lộ trình tiến tới LIV Golf League và tạo cơ hội giành suất tham dự các giải Major. Mục tiêu cốt lõi của The International Series là thúc đẩy golf, giúp tài năng trẻ bản địa thử thách mình cùng các ngôi sao quốc tế và tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Trọng Đạt
#golf #The International Series #Việt Nam #Asian Tour #LIV Golf #giải đấu #sân golf

