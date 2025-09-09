Ở tuổi 22, Carlos Alcaraz đã sánh ngang huyền thoại quần vợt như thế nào?

TPO - Carlos Alcaraz đã giành danh hiệu Grand Slam thứ 6 bằng chiến thắng áp đảo trước tay vợt số một thế giới Jannik Sinner, trong trận đấu mà nhiều người tin là hay nhất sự nghiệp anh cho đến nay.

Đương kim vô địch US Open Jannik Sinner, tay vợt từng khiến giới chuyên môn ca ngợi với phong độ lừng lẫy trên mặt sân cứng hai năm qua, đã hoàn toàn lép vế trong trận chung kết trước Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu như thể "đến từ một hành tinh khác", đánh bại Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 để nâng cao chiếc cúp tại Flushing Meadows.

Ngay cả Sinner phải thừa nhận anh rơi vào “khủng hoảng và cần tái cấu trúc lối chơi" để có thể bắt kịp Alcaraz. Còn nhà vô địch 22 tuổi thì khẳng định: “Tôi đã chơi một trận hoàn hảo. Đây là giải đấu hay nhất trong sự nghiệp. Sự ổn định về phong độ được duy trì ở mức cao là kết quả của việc luyện tập không ngừng nghỉ".

Mới 22 tuổi, Alcaraz đã được nhắc đến như một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng ở độ tuổi này, anh thực sự đang đứng ở vị trí nào nếu đặt cạnh những huyền thoại của làng banh nỉ?”.



Khả năng làm chủ mọi mặt sân

Gia nhập ATP Tour từ năm 16 tuổi, Alcaraz ngay lập tức gây ấn tượng với lối chơi đa dạng, biến hóa: từ những cú cắt bóng thấp, đến các cú thuận tay bão táp hay những cú bỏ nhỏ khéo léo khiến đối thủ liên tục bất ngờ, khán giả nghẹt thở.

Nhưng điểm khiến anh trở nên đặc biệt là khả năng chinh phục mọi mặt sân. Đến nay, Alcaraz đã có 6 Grand Slam trên cả ba loại mặt sân cứng, cỏ và đất nện, điều mà trong quần vợt nam mới chỉ Rafael Nadal (24 tuổi), Mats Wilander (24 tuổi) và Novak Djokovic (34 tuổi) từng làm được ở các độ tuổi muộn hơn.

Tốc độ tích lũy danh hiệu lớn của Alcaraz cũng gây choáng váng: chỉ mất 19 lần dự Grand Slam để có 6 cúp, nhanh thứ hai lịch sử sau Bjorn Borg (18 lần).

Trong lịch sử, cũng chỉ có Bjorn Borg từng giành 6 Grand Slam ở độ tuổi còn trẻ hơn Alcaraz, với 3 chức vô địch Roland Garros trên đất nện và 3 Wimbledon trên sân cỏ. Rafael Nadal cũng cán mốc 6 Grand Slam ở tuổi 22 (sớm hơn Alcaraz vài tháng). Trong khi đó, những huyền thoại khác như Pete Sampras (5), Mats Wilander (4), Roger Federer (3) hay Novak Djokovic (1) đều chưa thể sánh kịp thành tích của Alcaraz ở cùng độ tuổi.”

Alcaraz giành Grand Slam đầu tiên tại US Open 2022 khi mới 19 tuổi, rồi tiếp nối với Wimbledon 2023. Suốt hai mùa giải gần đây, anh đều bỏ túi hai danh hiệu lớn mỗi năm. Nếu giữ vững tốc độ này, Alcaraz hoàn toàn có thể chạm mốc 24 Grand Slam của Djokovic vào năm 2034, khi mới 31 tuổi và khi đó sự nghiệp vẫn còn rất dài phía trước.

Tỷ lệ thắng ở các giải lớn cũng cho thấy Alcaraz đã bước vào hàng ngũ huyền thoại. Trong năm 2025, Alcaraz cân bằng kỷ lục của Nadal về số Grand Slam nhiều nhất trong một năm và chỉ còn kém Bjorn Borg về tỷ lệ thắng trận ở Grand Slam trước tuổi 23.

Vũ khí giao bóng nâng tầm

Giao bóng vốn chưa bao giờ là điểm yếu của Alcaraz, nhưng tại New York, anh biến nó thành vũ khí hủy diệt. Trước Sinner, tay vợt 22 tuổi tung ra 10 cú ace, nâng tốc độ giao bóng trung bình từ 113 mph lên 120 mph, trong trận mở màn với Reilly Opelka đến trận chung kết với Sinner. Anh cũng đạt cú giao bóng nhanh nhất chung kết ở mức 134 mph.

Trong cả giải, Alcaraz thắng tới 84% điểm giao bóng 1 và 63% điểm giao bóng 2, những chỉ số cao nhất giải. So với Roland Garros và Wimbledon cùng năm, nơi anh lần lượt thắng và thua Sinner ở chung kết, sự khác biệt về tốc độ giao bóng là cực kỳ rõ rệt.

Đáng kinh ngạc hơn, Alcaraz chỉ thua duy nhất một set trong cả giải, bị bẻ giao bóng 3 lần suốt hai tuần thi đấu, thành tích tốt thứ hai lịch sử Grand Slam kể từ khi Sampras (2 lần) lên ngôi Wimbledon 1997. Thậm chí, nhà vô địch US Open 2025 chỉ phải đối mặt 10 break point trong cả giải, ít nhất của một nhà vô địch Grand Slam kể từ 1991.

Hướng tới sự 'bất khả chiến bại'

Dù khẳng định đây là một trong những màn trình diễn đỉnh cao của sự nghiệp, Carlos Alcaraz tin rằng anh vẫn có thể vươn tới tầm cao mới. Nhà vô địch US Open 2025 chia sẻ: “Ở tuổi 22, thật khó để nói rằng tôi đã đạt đến đẳng cấp tối đa. Tôi sẽ từng bước cải thiện để hướng tới điều đó. Phiên bản hay nhất của tôi vẫn chưa xuất hiện".

Câu nói ấy chẳng khác nào một lời cảnh báo gửi tới phần còn lại của ATP Tour: nếu Alcaraz còn có thể hay hơn nữa, ai sẽ đủ sức ngăn cản anh thống trị làng banh nỉ?

Trên thực tế, dù hoàn hảo đến mức nào, Alcaraz vẫn tồn tại vài “khoảng trống” hiếm hoi. Anh đôi khi trải qua những giai đoạn thiếu ổn định, mắc lỗi không đáng có. Trận chung kết với Sinner là ví dụ điển hình: set thua duy nhất của Alcaraz đến từ 11 lỗi đánh hỏng, so với chỉ 2 lỗi ở các set còn lại.

Nhưng nếu loại bỏ được "sự lỗi nhịp" này, tay vợt 22 tuổi sẽ trở thành một “cỗ máy hủy diệt” đúng nghĩa, không để đối thủ có cơ hội trở lại trận đấu.

Điều đáng sợ hơn cả là khả năng nâng cấp liên tục của Alcaraz. Chỉ cần nhìn cách anh cải thiện giao bóng tại New York là đủ hiểu: từ một vũ khí ổn định biến thành búa tạ nghiền nát mọi chướng ngại.

Ở chung kết, Alcaraz thậm chí có những cú đánh vượt ngưỡng 100 mph ngay trong loạt bóng bền, một tốc độ hiếm thấy, đặc biệt khi đối diện với Sinner - tay vợt vốn nổi tiếng với những cú đánh đầy uy lực. Nếu duy trì thứ tốc độ không tưởng ấy một cách thường xuyên, Carlos Alcaraz có thể sẽ tiến tới trạng thái "bất khả chiến bại".