Nhận định Elche vs Barcelona, 03h00 ngày 1/2: Rong chơi trên đất khách

TPO - Nhận định bóng đá Elche vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Elche tiếp đón Barcelona trong bối cảnh hai đội đang đứng ở hai thái cực khác nhau. Đội chủ nhà nỗ lực tích lũy điểm để tránh rơi vào vòng xoáy trụ hạng, bên còn lại quyết tâm giữ vững ngôi đầu và tạo lợi thế trước đại kình địch Real Madrid.

dlbeatsnoopcom-final-xij2aqzlwe-6907d98a27150.jpg
Elche là con mồi ưa thích của Barcelona.

Nhận định Elche vs Barcelona

Elche bước vào mùa giải La Liga năm nay với không ít hoài nghi sau khi vừa trở lại từ Segunda Division, nhưng thực tế cho thấy đội bóng của HLV Eder Sarabia đang thể hiện hình ảnh khá tích cực so với vị thế của một tân binh. Sau 21 vòng đấu, Elche giành 24 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí tương đối an toàn, nhưng chưa đủ để họ có thể yên tâm khi họ chỉ hơn nhóm xuống hạng ba điểm.

Trong bối cảnh La Liga đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt ở nửa dưới bảng xếp hạng, chỉ một vài kết quả không tốt cũng có thể khiến thứ hạng của Elche tụt dốc nhanh chóng. Phong độ gần đây của đội chủ sân Martínez Valero không mang lại nhiều sự lạc quan. Bốn vòng đấu gần nhất, Elche chưa giành được chiến thắng nào, chỉ có hai trận hòa và để thua hai trận.

Dù vậy, Elche vẫn có lý do để hy vọng khi được thi đấu trên sân nhà. Mùa này, họ đã giành 5 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ thua 1 trận sau 11 lần tiếp đón đối thủ, thu về 20 điểm. Sân Martínez Valero được xem là “pháo đài” giúp Elche đứng vững trước các đối thủ mạnh hơn.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona đang trải qua giai đoạn khá ổn định cả ở đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Giữa tuần qua, thầy trò Hansi Flick đè bẹp Copenhagen tại Champions League để giành vé vào vòng 16 đội. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn giúp Barcelona giải tỏa áp lực sau quãng thời gian phải căng sức trên nhiều mặt trận.

Tại La Liga, đội bóng xứ Catalan đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Sau chiến thắng 3-0 trước Real Oviedo, Barcelona tiếp tục giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng, hơn Real Madrid một điểm. Với việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp phải thi đấu muộn hơn ở vòng này, Barcelona hiểu rằng họ cần tận dụng cơ hội để gia tăng khoảng cách, qua đó tạo lợi thế tâm lý trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Phong độ sân khách của Barcelona mùa này cũng rất ấn tượng. Sau 11 chuyến hành quân, họ giành tới 22 điểm với 7 chiến thắng, cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Lịch sử đối đầu càng tiếp thêm sự tự tin cho La Blaugrana. Barcelona toàn thắng Elche trong 11 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường và đã hơn nửa thế kỷ chưa từng thua đối thủ này. Những thống kê đó tạo ra lợi thế rõ ràng về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Elche vs Barcelona

Trong 6 vòng đầu vừa qua tại La Liga, Elche chỉ có 1 chiến thắng, hòa 2 và thua 3.

Barcelona đạt thành tích thắng 5, thua 1. Sociedad là đội bóng đã ngắt chuỗi thắng liên tiếp của đội bóng xứ Catalan tại La Liga.

Barcelona luôn giành những chiến thắng khá dễ dàng trước Elche. Đội bóng của HLV Flick đã đả bại đối thủ này 3-1 trong lần gặp nhau gần nhất vào tháng 11/2025.

Thông tin lực lượng Elche vs Barcelona

Elche không có sự phục vụ của Aleix Febas và Hector Fort. Alvaro Nunez bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Barcelona, ​​Gavi, Christensen và Pedri vẫn chưa thể ra sân do chấn thương.

Đội hình dự kiến Elche vs Barcelona

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Pedrosa, Neto, Diangana, Aguado, Valera; Rodriguez, Silva.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Ferran Torres.

Dự đoán tỷ số Elche 1-3 Barcelona

Khanh Kiều
