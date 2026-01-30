Djokovic tạo ‘địa chấn’ trước Sinner, hẹn Alcaraz ở chung kết Australian Open

Djokovic quỳ gối ăn mừng chiến thắng trước Sinner

Novak Djokovic một lần nữa thể hiện phong độ đỉnh cao tại Australian Open 2026, khi anh chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước Jannik Sinner trong một trận đấu 5 set đầy kịch tính. Chiến thắng này giúp lão tướng người Serbia tiến gần hơn một bước đến danh hiệu Grand Slam thứ 25, kỷ lục chưa từng có, và chức vô địch thứ 11 tại Melbourne.

Sau khi để thua set đầu tiên và bị dẫn trước 2-1, kịch bản quen thuộc gần đây có nguy cơ lặp lại đối với Djokovic, người đã thất bại ở bán kết cả bốn giải Grand Slam năm 2025. Tuy nhiên, lần này, tay vợt 38 tuổi đã không chịu khuất phục, anh cứu được 16 trong số 18 điểm break phải đối mặt trong trận đấu kéo dài 4 giờ 9 phút đầy kịch tính.

Dưới ánh đèn rực rỡ trên sân Rod Laver Arena, Djokovic đã nỗ lực lật ngược tình thế và vượt qua nhà đương kim vô địch hai lần liên tiếp với tỷ số 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 trong trận bán kết đầy hấp dẫn.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại sân Rod Laver Arena, Sinner đã chứng tỏ lý do tại sao anh luôn thắng Djokovic trong cả 5 lần gặp nhau trước đó ở set đầu tiên khi thể hiện màn trình diễn điềm tĩnh và đầy tự tin trong set mở màn. Tay vợt người Italia tung ra 15 cú đánh winners so với 8 của Djokovic và kiểm soát phần lớn các pha bóng ở vạch cuối sân để giành quyền kiểm soát trận đấu.

Sinner khởi đầu hoàn hảo nhưng không thể áp đảo Djokovic

Djokovic đã đáp trả quyết liệt ngay từ đầu set thứ hai, nhanh chóng lấy lại thế trận. Tay vợt 38 tuổi đã tận dụng thành công cơ hội giành điểm break thứ tư để vươn lên dẫn trước 3-1, tung ra những cú đánh mạnh mẽ và chính xác dọc biên, buộc Sinner phải rời vị trí và san bằng tỷ số trận đấu.

Sinner đã giành lại thế chủ động trong set thứ ba, sử dụng kỹ thuật và sự đa dạng trong lối chơi để vượt qua Djokovic, đồng thời giành được tới 90% (18/20) điểm từ những cú giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia không chịu khuất phục. Trong set thứ tư, Djokovic đã xuyên thủng khả năng phòng ngự của Sinner bằng những cú đánh chủ động, tăng tốc độ cú thuận tay lên hơn 140 km/h và cứu được hai điểm break quan trọng ở tỷ số 4-3 để đưa trận đấu vào set thứ năm quyết định.

Djokovic sau đó đã thể hiện lý do tại sao anh ấy là nhà vô địch trong một set quyết định đầy căng thẳng. Tay vợt từng 101 lần vô địch giải đấu tiếp tục tấn công mạnh mẽ trong set thứ năm và cứu được cả tám điểm break mà anh phải đối mặt, bao gồm ba điểm break từ tỷ số 0/40 ở tỷ số 4-3. Anh ấy đã tạo nên điều kỳ diệu khi trả giao bóng để tìm ra bước đột phá quan trọng ở game thứ bảy trước khi giữ vững tỷ số để giành chiến thắng ngoạn mục.

Djokovic thể hiện bản lĩnh và sự bền bỉ khó tin

Djokovic đã không tận dụng được cả hai cơ hội giành điểm match point đầu tiên, trong khi Sinner phải nỗ lực hết sức để giữ vững thế trận bằng những cú đánh trái tay, đưa tỷ số trở lại hòa sau pha bắt bài xuất sắc. Tuy nhiên, đến lần thứ 3 đối mặt với match point, Sinner lại tự đánh bóng ra ngoài trong tình huống đơn giản hơn nhiều lần.

Đây là trận đấu 5 set đầu tiên của Djokovic kể từ Roland Garros năm 2024, khi anh vượt qua Francisco Cerundolo. Đối thủ của Djokovic trong trận chung kết Chủ nhật là Carlos Alcaraz , người trước đó đã trải qua trận bán kết dài nhất trong lịch sử Australian Open, một trận đấu kéo dài 5 giờ 27 phút với Alexander Zverev, để lần đầu tiên lọt vào trận chung kết tại Melbourne.

Djokovic chưa giành được danh hiệu Grand Slam nào kể từ US Open năm 2023, sự khô hạn kéo dài vì sự thống trị của Sinner và Alcaraz, những người đã chia nhau 8 danh hiệu Grand Slam gần đây nhất. Tay vợt người Italia và người Tây Ban Nha cũng đã tranh tài trong 3 trận chung kết Grand Slam vừa qua, nhưng Djokovic đã phá vỡ kịch bản đó vào thứ Sáu, ngăn cản họ trở thành cặp đôi thứ hai trong Kỷ nguyên Mở gặp nhau trong 4 trận chung kết Grand Slam liên tiếp, sau chính Djokovic và Rafael Nadal từ Wimbledon 2011 đến Roland Garros 2012.

Tay vợt 39 tuổi người Serbia thắng cả ba trận mở màn Australian Open 2026 với tỷ số áp đảo, được hưởng lợi từ việc Jakub Mensik bỏ cuộc ở vòng 4 và tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo khi Lorenzo Musetti bỏ cuộc khi đang dẫn trước 2 set ở tứ kết. Vào chung kết Grand Slam thứ 38 sau chiến thắng kéo dài 4 giờ 9 phút, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong Kỷ nguyên Mở lọt vào chung kết Australian Open. Tay vợt số 4 trên bảng xếp hạng ATP Rankings hiện đã lập kỷ lục 104 chiến thắng tại các giải Grand Slam. Roger Federer đứng thứ hai với 102 chiến thắng.