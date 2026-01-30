Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Kết quả bốc thăm vòng play-off Cúp C1 châu Âu: Mourinho sớm tái ngộ Real Madrid

Đặng Lai

TPO - UEFA đã tổ chức lễ bốc thăm vòng play-off Champions League mùa giải 2025/26 vào lúc 18h00 giờ (theo giờ Hà Nội). Kết quả, lá thăm đã đưa Mourinho sớm tái ngộ Real Madrid.

new-project-2026-01-29t053427-3274-4929-1769639853.jpg

Mùa giải này đánh dấu mùa thứ hai Champions League sử dụng thể thức mới. Sau khi kết thúc vòng phân hạng, 8 đội đứng đầu sẽ vào thẳng vòng 16 đội. Điều này có nghĩa là họ không cần phải tham gia vòng play-off.

Các đội xếp hạng từ 9 đến 24 phải đá play-off để tranh giành 8 suất còn lại dự vòng 16 đội. 8 đội xếp hạng từ 9 đến 16 được xem là hạt giống vòng play-off. Các đội này sẽ thi đấu lượt đi trên sân khách, lượt về trên sân nhà nên nắm lợi thế. 8 đội xếp hạng từ 17 đến 24 không được xếp hạt giống và phải thi đấu lượt về trên sân khách. Như các mùa trước, các trận loại trực tiếp sẽ không có luật bàn thắng sân khách.

UEFA cũng xây dựng sẵn thể thức bốc thăm. Đội hạng 9 hoặc 10 sẽ gặp đội hạng 23 hoặc 24; đội 11 hoặc 12 gặp đội 21 hoặc 22; đội hạng 13 hoặc 14 gặp đội hạng 19 hoặc 20; đội hạng 15 hoặc 16 gặp đội hạng 17 hoặc 18. UEFA cho phép các đội cùng quốc gia vẫn có thể đối đầu nhau ở vòng play-off, và các CLB từng gặp gỡ ở vòng phân hạng trước đó cũng có thể tái đấu.

Real Madrid 3.jpg
Real sẽ đối đầu Benfica

Đó là lý do Real Madrid và Benfica sẽ tái đấu ở vòng play-off. Chỉ vài ngày trước, cả 2 đã làm nên kịch bản kịch tính bậc nhất trong lịch sử giải đấu. Đến phút bù giờ thứ 7, tỷ số là 3-2 nghiêng về Benfica. Real Madrid đang đứng thứ 9. Họ cần một trận hòa để trở lại Top 8, qua đó tránh phải đá play-off.

Trong khi đó, Benfica đang nằm ngoài khu vực Top 24. Họ cần một chiến thắng chênh lệch 2 bàn trở lên. Nhưng khi ấy, Mourinho còn không biết đội nhà cần ghi thêm bàn. Ông đã rút hết các cầu thủ tấn công ra và thậm chí còn yêu cầu các học trò câu giờ.

Chỉ đến khi trợ lý nhắc là thắng 3-2 chưa đủ, HLV này mới xua học trò lên, nuôi hy vọng ở những giây cuối. Và đến những giây bù giờ cuối cùng, “phép màu” đã xảy ra khi thủ môn Anatoliy Trubin bay người đánh đầu ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+8. Benfica thắng 4-2, tỷ số vừa đủ để họ vượt qua Marseille và tiến vào vòng loại trực tiếp Champions League trong khi Real Madrid bị loại khỏi Top 8!

Trong lần tái ngộ này, Mourinho hứa hẹn sẽ gặp vô vàn khó khăn vì Real Madrid đang cảm thấy tổn thương. Đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Cúp C1 châu Âu chắc chắn sẽ “đòi nợ”.

Trong các cặp đấu khác, Monaco và PSG sẽ tạo nên trận derby nước Pháp, Newcastle chỉ phải gặp Qarabag trong khi Atletico Madrid đấu Club Brugge...

8 CẶP ĐẤU VÒNG PLAY-OFF

Benfica vs Real Madrid

Bodo Glimt vs Inter Milan

Monaco vs PSG

Qarabag vs Newcastle

Galatasaray vs Juventus

Club Brugge vs Atletico Madrid

Dortmund vs Atalanta

Olympiakos vs Leverkusen

Lượt đi: 17-18 tháng 2

Lượt về: 24-25 tháng 2

Đặng Lai
