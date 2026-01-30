Đình Bắc vượt xa Li Hao, thắng giải ‘Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á 2026’

Cuộc bầu chọn danh hiệu này được AFC khởi xướng từ chiều 27/1. NHM sẽ được bầu chọn 1 trong số 10 ứng viên trong danh sách của ban tổ chức. Mỗi người được bầu 1 lần. Trong ngày đầu tiên, Đình Bắc chiếm hơn 90% số phiếu, vượt trội các đối thủ. Ví dụ như Li Hao của U23 Trung Quốc chỉ có 1% hay Ali Azaizeh của U23 Jordan là 0,22%.
Nhưng đến hôm qua, Đình Bắc từng bị Li Hao vượt mặt. NHM Trung Quốc đã đổ xô vào bầu cho ngôi sao số 1 đội U23 nước nhà. Ngoài ra, các fan Arab cũng dành sự ủng hộ cho cầu thủ theo họ là hay nhất U23 châu Á 2026: Ali Azaizeh.
Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, Đình Bắc đã lấy lại vị thế số 1. Hôm qua, anh dẫn đầu với 41,08%, trong khi Li Hao tụt xuống thứ 2: 38%. Ali Azaizeh xếp thứ 3 với 20,14%. Ryunosuke Sato, cầu thủ nhận giải hay nhất VCK vừa qua từ AFC, chỉ nhận chưa tới 1% phiếu bầu.
Và đến thời điểm chốt sổ vào chiều 30/1, Đình Bắc đã giữ vững vị trí số 1 của mình. Đình Bắc giành tỷ lệ phiếu áp đảo, lên tới hơn 86%. Li Hao xếp thứ hai với 10% số phiếu, trong khi Ali Azaizeh đứng thứ 3 với gần 2,5%.
Danh hiệu phần nào phản ánh sự xuất sắc của Đình Bắc tại U23 châu Á 2026 đã được NHM ghi nhận rộng rãi. Cầu thủ 22 tuổi của U23 Việt Nam ghi 4 bàn và góp 2 kiến tạo. Trước đó anh cũng là Vua phá lưới của giải. Như vậy, Đình Bắc có 2 danh hiệu cá nhân sau VCK vừa qua, 1 là Vua phá lưới và 2 là Cầu thủ ấn tượng nhất.