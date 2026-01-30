Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đình Bắc vượt xa Li Hao, thắng giải ‘Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á 2026’

Đặng Lai

TPO - Trong chiều 30/1, LĐBĐ châu Á (AFC) đã đóng sổ bầu chọn danh hiệu ‘Cầu thủ ấn tượng nhất U23 châu Á 2026’. Chiến thắng đã thuộc về Đình Bắc dù anh từng bị đối thủ vượt mặt.

new-project-2026-01-29t053427-3274-4929-1769639853-8384.jpg

Cuộc bầu chọn danh hiệu này được AFC khởi xướng từ chiều 27/1. NHM sẽ được bầu chọn 1 trong số 10 ứng viên trong danh sách của ban tổ chức. Mỗi người được bầu 1 lần. Trong ngày đầu tiên, Đình Bắc chiếm hơn 90% số phiếu, vượt trội các đối thủ. Ví dụ như Li Hao của U23 Trung Quốc chỉ có 1% hay Ali Azaizeh của U23 Jordan là 0,22%.

Nhưng đến hôm qua, Đình Bắc từng bị Li Hao vượt mặt. NHM Trung Quốc đã đổ xô vào bầu cho ngôi sao số 1 đội U23 nước nhà. Ngoài ra, các fan Arab cũng dành sự ủng hộ cho cầu thủ theo họ là hay nhất U23 châu Á 2026: Ali Azaizeh.

image.jpg
Li Hao chỉ về thứ 2 ở cuộc bầu chọn trên trang chủ AFC

Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, Đình Bắc đã lấy lại vị thế số 1. Hôm qua, anh dẫn đầu với 41,08%, trong khi Li Hao tụt xuống thứ 2: 38%. Ali Azaizeh xếp thứ 3 với 20,14%. Ryunosuke Sato, cầu thủ nhận giải hay nhất VCK vừa qua từ AFC, chỉ nhận chưa tới 1% phiếu bầu.

Và đến thời điểm chốt sổ vào chiều 30/1, Đình Bắc đã giữ vững vị trí số 1 của mình. Đình Bắc giành tỷ lệ phiếu áp đảo, lên tới hơn 86%. Li Hao xếp thứ hai với 10% số phiếu, trong khi Ali Azaizeh đứng thứ 3 với gần 2,5%.

Danh hiệu phần nào phản ánh sự xuất sắc của Đình Bắc tại U23 châu Á 2026 đã được NHM ghi nhận rộng rãi. Cầu thủ 22 tuổi của U23 Việt Nam ghi 4 bàn và góp 2 kiến tạo. Trước đó anh cũng là Vua phá lưới của giải. Như vậy, Đình Bắc có 2 danh hiệu cá nhân sau VCK vừa qua, 1 là Vua phá lưới và 2 là Cầu thủ ấn tượng nhất.

Đặng Lai
#U23 châu Á #U23 châu Á 2026 #bóng đá SEA Games 33 #kết quả bóng đá #U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #HLV Kim Sang Sik #Đình Bắc #Văn Khang #Trung Kiên #Jordan #Li Hao #AFC

