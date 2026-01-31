Nhận định SLNA vs Hà Nội, 18h00 ngày 31/1: Khó cho chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá SLNA vs Hà Nội, lúc 18h00 ngày 31/1, vòng 12 LPBank V.League 2025/26. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội chủ nhà đặt mục tiêu ít nhất có điểm để cải thiện vị trí trên BXH, trong khi Hà Nội FC buộc phải thắng nếu không muốn sớm bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Nhận định trước trận đấu

Sau quãng nghỉ kéo dài gần ba tháng, V.League 2025/26 chính thức trở lại bằng vòng đấu thứ 12, trong đó đáng chú ý là cuộc so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội FC trên sân Vinh. Đây là trận đấu mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội, khi mỗi bên đều đang theo đuổi những mục tiêu rất khác nhau ở phần còn lại của mùa giải.

SLNA xếp vị trí thứ 9 trên BXH, với 10 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, người thay thế HLV Phan Như Thuật từ vòng 7, đội bóng xứ Nghệ mới chỉ cải thiện phần nào thành tích, giành thêm 5 điểm sau 5 trận gần nhất. Dù vậy, chiến thắng duy nhất của họ trong giai đoạn này chỉ đến trước Becamex TP.HCM ở vòng 11, ngay trước kỳ nghỉ.

Việc trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ giúp SLNA duy trì được nhiệt huyết và tinh thần thi đấu máu lửa, song cũng kéo theo hệ lụy về kinh nghiệm. Sân Vinh mùa này không còn là “pháo đài” bất khả xâm phạm, khi SLNA liên tục đánh rơi điểm ở những thời khắc quyết định. Những thất bại sát nút trước SHB Đà Nẵng hay Thanh Hóa là minh chứng rõ nét cho sự non nớt của hàng thủ đội bóng xứ Nghệ.

Một điểm sáng hiếm hoi với SLNA lúc này là thủ môn Cao Văn Bình. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 giúp Văn Bình nhận được nhiều sự chú ý hơn, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực không nhỏ khi anh trở lại sân chơi V.League, đặc biệt trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh như Hà Nội FC.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC hành quân đến sân Vinh với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Dưới thời tân HLV Harry Kewell, đội bóng Thủ đô vẫn chưa đạt được sự ổn định cao nhất, khi phong độ thời gian qua lên xuống thất thường. Tuy nhiên, quãng nghỉ vừa qua cùng chuyến tập huấn tại Thái Lan được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ Hà Nội cải thiện khả năng vận hành chiến thuật và gắn kết đội hình.

Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng thứ 6 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 12 điểm. Khoảng cách này buộc thầy trò HLV Harry Kewell phải coi mỗi trận đấu còn lại như một “trận chung kết” nếu không muốn sớm rời xa cuộc đua vô địch. So với SLNA, đội bóng áo tím vượt trội về chiều sâu lực lượng cũng như kinh nghiệm trận mạc, với những trụ cột như Văn Quyết, Hùng Dũng vẫn giữ được vai trò dẫn dắt.

Thống kê đối đầu cũng đang ủng hộ đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Hà Nội FC thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, ở lần gần nhất làm khách tại sân Vinh hồi tháng 5/2025, đội bóng Thủ đô đã giành trọn 3 điểm sau chiến thắng kịch tính 2-1, qua đó tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể trước chuyến tái đấu lần này.

Dẫu vậy, SLNA chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Khả năng “liệu cơm gắp mắm” cùng sự hiểu biết sâu sắc về nhiều cầu thủ Hà Nội FC của HLV Văn Sỹ Sơn, người từng có thời gian dài làm trợ lý và góp công đào tạo nên nhiều cầu thủ trụ cột hiện nay của Hà Nội FC, có thể giúp đội bóng xứ Nghệ tạo ra thế trận khó lường.

Thông tin lực lượng

Cả hai đội đều có trong tay lực lượng tốt nhất cho cuộc đối đầu này, khi không gặp tổn thất đáng kể về mặt nhân sự.