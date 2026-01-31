Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Liverpool vs Newcastle, 03h00 ngày 1/2: Áp lực với chủ nhà

Tiểu Phùng
TPO - Nhận định bóng đá trận Liverpool vs Newcastle diễn ra vào lúc 03h00 ngày 1/2 ở vòng 24 Premier League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-090006.png
Newcastle từng khiến Liverpool ôm hận ở cúp Liên đoàn Anh

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Newcastle

Liverpool đang trải qua chuỗi trận không mấy dễ chịu ở Ngoại hạng Anh với việc thua 1, hoà 4 trong 5 trận gần nhất. Thất bại 2-3 trước Bournemouth hồi tuần trước khiến họ bị đẩy xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm.

Trận thua Bournemouth phần nào cho thấy vấn đề của Liverpool mùa giải năm nay, đó là sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự. Dù có lúc đã gỡ hoà đối thủ sau khi bị dẫn 2 bàn, Liverpool rốt cuộc vẫn nhận bàn thua phút cuối.

Trong bối cảnh trên, cuộc đối đầu với Newcastle là trận đấu The Kop buộc phải thắng, vừa để lấy lại đà cho cuộc đua trở lại tốp đầu, vừa xốc lại tinh thần cho phần còn lại của mùa giải.

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-090034.png

Lợi thế của Liverpool là được thi đấu trên sân nhà, cùng sự trở lại của các ngôi sao như Mohamed Salah hay Dominik Szoboszlai với phong độ tương đối ổn định. Đây là 2 vũ khí lợi hại để Liverpool tiếp Newcastle, đội vốn chơi không tốt trên sân khách.

Trận hoà trước Paris Saint Germain tại Champions League mới đây có thể khiến các cầu thủ Newcastle vững tin hơn trong cuộc đối đầu Liverpool.

Phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa đôi bên đang nghiêng hẳn về phía Liverpool với 3 trận thắng, hoà 1 và chỉ thua 1 trong 5 lần gần nhất gặp Newcastle. Và 5 trận gần đây, Liverpool cũng thắng 3, hoà 1, thua 1 gồm trận thắng đậm 3-0 trước Marseille.

Newcastle thua 2, hoà 2 và chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Hai thất bại gần đây của Newcastle đều ở Ngoại hạng Anh, trước Aston Villa và Man City.

Về lực lượng, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Giovanni Leoni, Ibrahima Konate, Alexander Isak, Joe Gomez, Stefan Bajcetic, Conor Bradley vì chấn thương. Bên kia chiến tuyến, vì nhiều lý do Newcastle cũng vắng Bruno Guimaraes, Joelinton, Emil Krafth, Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Valentino Livramento, Jacob Murphy.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Newcastle

Liverpool : Alisson; Endo, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Wirtz, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Ekitike, Gakpo.

Newcastle : Pope; Trippier, Burn, Botman, Hall; Miley, Tonali, Ramsey; Barnes, Wissa, Gordon.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-1 Newcastle

Tiểu Phùng
