Nhận định Leeds vs Arsenal, 22h00 ngày 31/1: Tìm lại mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Leeds vs Arsenal, vòng 24 Ngoại hạng Anh lúc 22h00 ngày 31/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Leeds và Arsenal. Gặp Leeds là cơ hội tốt để Arsenal tìm lại mạch chiến thắng ở giải quốc nội.

Nhận định Leeds vs Arsenal

Arsenal kết thúc vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu với thành tích hoàn hảo: toàn thắng 8 trận, ghi 23 bàn và chỉ thủng lưới 4 bàn, qua đó tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội bóng số 1. Ở Ngoại hạng Anh, Pháo thủ cũng đang dẫn đầu với 4 điểm nhiều hơn Man City. Tuy nhiên, họ đang đứng trước nguy cơ sa lầy khủng hoảng với 3 trận liên tiếp không thắng (hòa 2, thua 1).

Sau khi bị Liverpool và Nottingham cầm hòa 0-0, Arsenal đã thua ngược MU ngay tại Emirates. Đáng chú ý, các đối thủ này đều có phong độ không tốt trước khi gặp Arsenal, nhưng họ vẫn giành điểm xuất sắc. Trong các trận đấu này, Pháo thủ cho thấy vấn đề lớn ở khả năng triển khai tấn công, tạo cơ hội và dứt điểm. Đội bóng của HLV Mikel Arteta tỏ ra quá phụ thuộc vào các tình huống cố định và trở nên bế tắc khi thủ môn của đối thủ có khả năng làm chủ vòng cấm.

Làm khách của Leeds là cơ hội tốt để Arsenal tìm lại mạch chiến thắng, đồng thời dập tắt nguy cơ sa lầy khủng hoảng ở giải quốc nội. Arsenal đã toàn thắng 6 trận gần nhất gặp Leeds ở Ngoại hạng Anh với tổng tỷ số 20-5. Ở trận lượt đi mùa này, Pháo thủ đè bẹp đội bóng áo trắng 5-0 tại Emirates. Không dễ cho họ tái lập lại kết quả áp đảo này trên sân khách, nhưng giành 3 điểm ra về rõ ràng không phải nhiệm vụ quá khó với thầy trò HLV Mikel Arteta.

Tất nhiên, Arsenal vẫn cần sự tập trung cao độ và tìm cách chắt chiu cơ hội nếu không muốn ôm hận trước Leeds. Cần biết rằng Leeds đang có phong độ cao và luôn ra sân với tinh thần quyết đấu để đua trụ hạng.

Tính từ tháng 12 năm ngoái đến nay, Leeds chỉ thua 1 trong 10 trận đấu (thắng 3, hòa 6) tại Ngoại hạng Anh. Leeds cũng bất bại trong 5 trận sân nhà liên tiếp tại giải đấu, chuỗi trận bất bại dài nhất của họ ở giải Ngoại hạng Anh kể từ chuỗi 6 trận bất bại từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021 (3 thắng, 3 hòa).

Tuy nhiên, họ chưa từng thắng trận nào trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng (7 trận hòa, 7 trận thua), trong khi thua cả ba trận đấu trên sân nhà trước Arsenal.

Sau khi thực hiện 11 sự thay đổi trong trận đấu giữa tuần, Arsenal nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình gần giống với đội hình xuất phát trong trận gặp MU. Kai Havertz đã ghi bàn trong lần ra sân chính thức đầu tiên sau gần một năm, khi tiền đạo người Đức chơi trọn 45 phút đầu tiên trong trận đấu với Kairat. Riccardo Calafiori cũng trở lại sau chấn thương và ra sân trong hiệp một của trận đấu đó.

Trong khi đó, Declan Rice có thể có trận đấu thứ 300 tại Premier League trong trận này. Ở tuổi 27 năm và 17 ngày vào hôm nay, anh sẽ là cầu thủ trẻ thứ 5 đạt được cột mốc này sau Wayne Rooney (26 năm 58 ngày), James Milner (26 năm 117 ngày), Gareth Barry (26 năm 247 ngày) và Raheem Sterling (26 năm 348 ngày).

Phong độ Leeds vs Arsenal