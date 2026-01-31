Nhận định futsal Việt Nam vs futsal Thái Lan, 15h00 ngày 31/1: Định đoạt ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá futsal Việt Nam vs futsal Thái Lan, VCK châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau 2 trận, Việt Nam và Thái Lan đã giành trọn vẹn 6 điểm để chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu. Hôm nay, cuộc đối đầu giữa 2 đội sẽ định đoạt vị trí nhất nhì bảng đấu.

Nhận định trước trận đấu futsal Việt Nam vs futsal Thái Lan

Việt Nam và Thái Lan trải qua kịch bản khá tương đồng trên hành trình vừa qua. Cả 2 đều bất ngờ gặp khó khăn một trận và thi đấu trên chân đối thủ hoàn toàn ở trận còn lại. Trong ngày ra quân, Thái Lan đã đối diện với sức kháng cự phi thường từ Lebanon. Đội tuyển Đông Nam Á phải rất chật vật mới có thể giải quyết đối thủ bằng 2 tình huống tỏa sáng cá nhân trong hiệp 2.

Trong khi đó, Việt Nam cũng toát mồ hôi trước Kuwait. Các cầu thủ áo đỏ đã bị đối phương dẫn tới 2 bàn. Nhưng rất may, hàng công đã sửa sai cho hàng thủ bằng hàng loạt tình huống ghi bàn bùng nổ để kết thúc trận đấu với chiến thắng 5-4.

Sang trận thứ 2, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều thắng như đi dạo trước 2 đối thủ còn lại. Việt Nam dễ dàng "giải quyết" Lebanon trong 4 phút đầu còn Thái Lan vùi dập Kuwait với chiến thắng 6-1.

Hai màn trình diễn vừa qua cho thấy đẳng cấp vượt trội của 2 đại diện Đông Nam Á. Vậy nên họ xứng đáng đoạt tấm vé đi tiếp. Trận đấu hôm nay sẽ định đoạt đội nào giành vị trí dẫn đầu bảng B.

Theo chia nhánh, chủ nhà Indonesia sẽ gặp đội nhì bảng B, nghĩa là Việt Nam/Thái Lan. Indonesia đầu tư rất lớn vào sự kiện futsal châu Á. Indonesia cũng được đánh giá là đối thủ khó nhằn nhất dành cho Việt Nam và Thái Lan.

Thái Lan chỉ cần hòa là giành ngôi đầu, trong khi Việt Nam phải thắng

Phong độ, lịch sử đối đầu futsal Việt Nam vs futsal Thái Lan

Vậy nên để tiến sâu, chắc chắn Việt Nam phải tránh đối thủ xứ vạn đảo. Cùng suy nghĩ như vậy là Thái Lan. Đội tuyển này đã nhận một trong những thất bại xấu hổ nhất lịch sử khi thua 1-6 trước Indonesia ở SEA Games 33 vừa qua. Trận thua này khiến Thái Lan từ chỗ gần như chắc chắn giành huy chương vàng cuối cùng chỉ đứng thứ 2 chung cuộc.

Và Thái Lan cũng hiểu rằng trong những năm qua, futsal Indonesia đã tiến bộ đáng gờm thế nào. Tại các giải futsal chính thức, 7 năm qua Thái Lan chưa một lần đánh bại được Indonesia (không tính hiệp phụ/luân lưu). 2 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển xứ chùa vàng đều thua đậm (1-5 và 1-6). Indonesia là cái tên mà bóng đá trong nhà Thái Lan ngại nhất trong vài năm qua.

Nói Thái Lan phải thắng hoặc hoà Việt Nam vì họ sợ tuyển futsal Indonesia e là không quá lời. Đó là động lực để họ chơi một trận sống còn với tuyển futsal Việt Nam vào chiều nay. Liệu với tinh thần chiến đấu cao, các cầu thủ áo đỏ có hóa giải được đối thủ như khi làm được ở giải futsal Đông Nam Á vừa qua?