Nhận định Hải Phòng vs Thể Công Viettel, 18h00 ngày 31/1: Mở hội ở Lạch Tray

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Thể Công Viettel, lúc 18h00 ngày 31/1, vòng 12 LPBank V.League 2025/26. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu giữa Hải Phòng và Thể Công Viettel được dự đoán cân tài và kịch tính khi 2 đội đang bám sát nhau trên BXH.

Nhận định trước trận Hải Phòng vs Thể Công Viettel

Trên BXH V.League 2025/26, Hải Phòng đang đứng thứ 3 và ngay phía sau là Thể Công Viettel. Khoảng cách giữa 2 CLB chỉ là một điểm. Do đó, trận đại chiến trên sân Lạch Tray chiều nay mang nhiều ý nghĩa với cả 2. Đội thắng sẽ tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu, khi khoảng cách với đội nhất bảng là Ninh Bình không quá xa. Ngược lại, đội thất bại sẽ đối mặt nhiều kịch bản xấu có thể xảy ra trong cuộc đua ở top 6.

Hải Phòng là "ngựa ô" ở mùa giải 2025/26. Đoàn quân dưới trướng HLV Chu Đình Nghiêm không có ngôi sao, lấy sự đoàn kết và lối chơi nhuần nhuyễn làm điểm tựa. Đội bóng đất Cảng đã chơi âm thầm nhưng ổn định và có thứ hạng cao sau 11 vòng. Đội chủ sân Lạch Tray đang thăng hoa trên đôi chân của Friday, tiền đạo đã ghi 7 bàn từ đầu mùa.

Phong độ xuất sắc của Friday, cùng sự mát tay của HLV Chu Đình Nghiêm cần được phát huy khi tiếp đón Thể Công Viettel chiều nay. Thầy trò HLV Popov đang hừng hực khí thế sau khi thắng CAHN nhờ loạt luân lưu 11m. Với tham vọng của Thể Công Viettel, vị trí hiện tại trên BXH V.League khó thỏa mãn họ. Thầy trò HLV Popov trước hết cần thắng Hải Phòng để trở lại top 3, sau đó nghĩ tới cuộc đua vô địch.

Đây là trận đấu của một Hải Phòng sở hữu hàng công đang có phong độ rất cao và Thể Công Viettel có hàng thủ tốt thứ 2 từ đầu V.League 2025/26. Nói cách khác, lối chơi phóng khoáng, sẵn sàng áp đặt của Chu Đình Nghiêm sẽ đương đầu "bức tường thành" do HLV Popov dựng nên.

Phong độ, thành tích đối đầu Hải Phòng vs Thể Công Viettel

Trận gần nhất ra sân, Hải Phòng bị Ninh Bình loại ở cúp Quốc gia. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có phong độ khá tốt trong chuỗi 5 trận gần đây tại V.League khi thắng 4 và thua một. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng chưa biết thua ở mùa này và chỉ có Ninh Bình khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải chia điểm.

Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel chơi không tệ trên sân khách. Họ hòa PVF-CAND, thắng Thanh Hóa, thua HAGL, hòa Ninh Bình và hòa Hà Nội trong 5 trận xa nhà gần đây.

Thông tin lực lượng Hải Phòng vs Thể Công Viettel

Hai đội sẽ có lực lượng tốt nhất. Hải Phòng đón "người hùng U23 Việt Nam" Nhật Minh trở về. Bên phía Thể Công Viettel, Khuất Văn Khang cũng được kỳ vọng mang sự hứng khởi từ U23 Việt Nam trở về CLB, cống hiến cho đội nhà ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Lực lượng của Thể Công Viettel với dàn nội binh, ngoại binh và các sao trẻ vẫn được đánh giá cao hơn Hải Phòng. Song, khi nói về sức mạnh của Hải Phòng, hãy nhìn vào tập thể gắn kết bậc nhất ở V.League 2025/26. Chờ xem liệu Friday có tiếp đà phong độ ấn tượng trước hàng thủ chắc chắn được chỉ huy bởi Bùi Tiến Dũng của Thể Công Viettel.