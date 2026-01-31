Nhận định Chelsea vs West Ham, 00h30 ngày 1/2: Nối dài mạch thắng

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs West Ham, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hiện tại, The Blues đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp hoàn hảo. Liệu Chelsea có tiếp tục chuỗi trận thắng dưới thời huấn luyện viên mới Liam Rosenior?

Nhận định trước trận đấu Chelsea vs West Ham

Có vẻ như Liam Rosenior đã tìm ra công thức đúng đắn cho đội hình trẻ trung của Chelsea. Điều này đặc biệt thể hiện rõ trong mạch trận vừa qua. Các cầu thủ thành London thi đấu hưng phấn thấy rõ, giành 4 trận thắng liên tiếp.

Mối quan hệ giữa tân HLV này với các học trò cũng rất tốt. Trong cuộc phỏng vấn của ông với Joao Pedro, người đã lập cú đúp vào lưới Napoli giúp Chelsea giành thắng lợi 3-2 ở giữa tuần qua, ông đã bất ngờ giật míc ngắt lời học trò. Thông thường, hành động này sẽ khiến Pedro bực mình nhưng thay vào đó, cầu thủ người Brazil bật cười. Vì anh hiểu rằng ông thầy của mình chỉ đang đùa.

Sự thoải mái trong tập thể giúp Chelsea thi đấu tốt hơn thấy rõ. Kể từ khi Liam Rosenior đến, Chelsea đã có 3 trận thắng ghi được 3 bàn. Đây là phong độ tốt nhất mà The Blues thể hiện từ đầu chiến dịch 2025/26. Nó gợi mở về triển vọng để Chelsea tiếp tục “nuốt chửng” West Ham vào tối nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs West Ham

Đối với West Ham, một chuỗi trận tích cực dường như chỉ mới bắt đầu. Tất cả khởi đầu bằng chiến thắng trước Queens Park Rangers tại FA Cup. Mặc dù có sự chênh lệch về chất lượng với đội bóng tầm trung Championship, song West Ham chỉ có thể giành được chiến thắng sít sao 2-1 sau hiệp phụ.

Thành công này dù khó nhọc, nhưng dường như đã tiếp thêm động lực cho các học trò của Nuno Espírito Santo. Kể từ đó, họ đã giành được 6 điểm trong hai trận đấu tiếp theo tại Premier League.

Trong trận đấu gần nhất, West Ham tiếp đón Sunderland, đội khi đó đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Hai đội kiểm soát bóng gần như ngang nhau (53% so với 43% nghiêng về đội khách), nhưng đội chủ nhà đã thể hiện vượt trội hơn hẳn trong tấn công: 13 cú sút so với 7 cú sút của đối phương. Những thống kê này được phản ánh trong tỷ số cuối cùng: 3-1 nghiêng về đội bóng đến từ London.

Chiến thắng này chứng tỏ rằng ngay cả khi đã mất Paqueta (bán cho Flamengo), West Ham vẫn đủ sức giành kết quả tốt, đủ khả năng mang lại niềm vui cho NHM. Tuy nhiên, The Hammers vẫn còn cách xa vị trí an toàn, khi họ kém vị trí thứ 17 tới 5 điểm. Để vươn lên vị trí đảm bảo trụ hạng, West Ham vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Thông tin lực lượng Chelsea vs West Ham

Chelsea đang thiếu nhân sự ở hàng thủ. Levi Colwill, Dário Essugo và Romeo Lavia vẫn có tên trong danh sách chấn thương của Chelsea. 3 trận trước, Tosin Adarabioyo cũng gia nhập danh sách này với chấn thương cơ. Trong khi đó đội ngũ y tế của West Ham đang làm rất tốt công việc của mình. Hiện tại, cầu thủ duy nhất của họ đang điều trị là thủ môn dự bị Lukasz Fabianski, người đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng kể từ tháng 9.