MU thắng nghẹt thở Fulham, trở lại tốp 4

TPO - Quỷ đỏ giành chiến thắng sít sao 3-2 trên sân nhà trước Fulham ở vòng 24 diễn ra tối 1/2. Kết quả đưa MU vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 41 điểm.

report Hết giờ! 90+9': MU giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham trong một màn rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn. Đây là thắng lợi thứ 3 liên tiếp kể từ khi Michael Carrick lên nắm quyền, giúp Quỷ đỏ trở lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League. report VÀO!!! MU tái lập thế dẫn bàn 90+4': Từ đường chuyền của Fernandes bên cánh phải, Sesko xoay người dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Leno, nâng tỷ số lên 3-2 cho Quỷ đỏ. report VÀO!!! Fullham quân bình tỷ số 90+2': Kevin vừa vào sân đã lập tức tỏa sáng với cú sút tuyệt hảo, đưa bóng lượn vòng cung đánh bại thủ môn Lammens, quân bình tỷ số 2-2 cho Fulham. report Bù giờ hiệp 2 90': Hiệp 2 có 9 phút bù giờ. report VÀO!!! Fullham rút ngắn tỷ số 85': Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m sau khi Maguire phạm lỗi với Jimenez trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Jimenez không mắc sai lầm, đánh bại thủ môn Lammens, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Fulham. report Nguy hiểm 81': Jimenez dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Lammens, nhưng không thắng được phản xạ xuất sắc của người gác đền MU. report Fulham thay đổi nhân sự 79': Cairney vào sân thay Chukwueze. report Cột dọc từ chối bàn thắng MU 75': Amad thực hiện đường treo bóng tuyệt đẹp vào vòng cấm Fullham. Ngay trong pha chạm đầu tiên, Sesko bật cao đánh đầu trúng cột dọc khung thành trái Fullham. report MU thay người 74': Cunha và Casemiro rời sân, nhường chỗ cho Sesko và Ugarte. report VAR từ chối bàn thắng của Fullham 69': Bàn thắng của Cuenca bị hủy sau khi VAR vào cuộc kiểm tra và xác định Chukwueze việt vị. report VÀO!!! Fullham rút ngắn tỷ số 65': Jimenez thực hiện quả đá phạt treo bóng trúng hàng rào, bóng bật đến chân Chukwueze nhưng cú dứt điểm của anh bị Martinez cản phá. Tuy nhiên, bóng lập tức đến chân Cuenca trong tư thế thoải mái, không bị ai kèm, và anh dễ dàng đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Fulham. report Không được 61': Smith Rowe không thể khống chế được bóng, từ đường chuyền của Iwobi. Fulham vẫn đang nỗ lực triển khai tấn công, nhưng họ thiếu sự sắc bén trong phần sân đối phương. report VÀO!!! MU nhân đôi cách biệt 56': Casemiro thực hiện đường chuyền đầy kỹ thuật, xuyên qua hàng thủ Fulham đến chân Cunha trong vòng cấm. Tiền đạo này ngay lập tức tung cú dứt điểm một chạm, bóng vượt tầm với của Leno, tung nóc lưới của Fullham, nhân đôi cách biệt cho MU. report Nguy hiểm 52': Wilson thực hiện quả đá phạt trực tiếp, đưa bóng uốn quanh hàng rào hướng về khung thành Lammens. Thủ môn MU phản xạ kịp thời đẩy bóng ra, trước khi các cầu thủ MU sau đó phá bóng ra ngoài. report Mbeumo bị chặn 48': Dalot bứt tốc từ trung lộ và thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Mbeumo. Cầu thủ này cố gắng lốp bóng qua Leno, nhưng thủ môn Fulham phản xạ nhanh, lao ra kịp thời cản phá thành công. report Hiệp 2 bắt đầu 46': Cả hai đội đều không có sự thay đổi nhân sự. report Hết hiệp 1 45+3': MU tạm dẫn Fullham 1-0 report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ report Thẻ vàng đầu tiên 42': Andersen của Fulham nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Mbeumo. report Iwobi sút xa 40': Tiền vệ Fulham tìm được khoảng trống và tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng Lammens nhanh nhẹn đổ người về phía phải, ôm gọn bóng, bảo toàn mành lưới cho MU. report Nỗ lực không thành 35': Wilson cuối cùng cũng có cơ hội chạm bóng trong vòng cấm MU, nhưng cú dứt điểm của anh nhanh chóng bị các hậu vệ đội chủ nhà kịp thời chặn lại. report Không được! 31': Mbeumo băng vào vòng cấm, nhưng Cuenca kịp thời phá bóng, cứu thua cho Fulham. MU được hưởng quả phạt góc, nhưng quả tạt của Mbeumo nhắm vào cột gần nhưng bị các hậu vệ đội khách cản phá thành công. report Fulham nỗ lực tìm bàn gỡ 25': Fulham đang dần tiếp cận những khu vực nguy hiểm trong phần sân MU. Lần này, quả tạt từ Chukwueze bị đổi hướng và đi thẳng vào tay Lammens, không tạo ra cơ hội nguy hiểm thực sự. report Fulham tìm cách phản công 22': Castagne có khoảng trống rộng bên cánh phải, nhưng pha chuyền bóng của anh đến Jimenez lại thiếu chính xác. Đợt tấn công của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. report VÀO!!! MU mở tỷ số 19': Fernandes thực hiện quả phạt trực tiếp, treo bóng chính xác vào cột xa. Casemiro bật cao hơn Cuenca, đánh đầu tung lưới thủ môn Leno của Fulham. report MU bị hủy penalty 16': Matheus Cunha đột phá mạnh mẽ từ cánh phải, xâm nhập vòng cấm Fulham thì bị Jorge Cuenca phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng sau khi VAR vào cuộc, xác định lỗi của Cuenca xảy ra ngoài vòng cấm nên MU sẽ được hưởng quả đá phạt trực tiếp. report Lammens phản xạ xuất thần 13': Từ quả tạt của Wilson, Cuenca đánh đầu nhả bóng vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện cho trung vệ Andersen lao vào đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, Lammens phản xạ xuất thần, kịp đẩy bóng ra ngoài, cứu thua cho đội chủ nhà. report Quả phạt góc đầu tiên 8': Từ cánh phải, Mbeumo treo bóng vào vòng cấm. Maguire bật cao đánh đầu, nhưng Leno xuất sắc lao người ôm gọn bóng. report Leno cứu thua 5': Amad ngoặt bóng từ cánh phải, vượt qua Robinson trước khi tung cú cứa lòng về phía khung thành Fulham, nhưng thủ môn Leno đã kịp thời đẩy bóng cứu thua. report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu. Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục đỏ trắng. Đội khách Fulham thi đấu trong trang phục trắng đen, giao bóng trước ở hiệp một. report Cầu thủ 2 đội khởi động report Bầu không khí náo nhiệt tại Old Trafford report Phòng thay đồ hai đội trước trận đấu report Đội hình xuất phát Fullham report Đội hình xuất phát MU

Hẳn HLV Ruben Amorim cũng phải chạnh lòng khi người kế nhiệm - Michael Carrick - đã tạo ra chuỗi chiến thắng gây tiếng vang trước hai “ông lớn” hàng đầu Premier League. Sau thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Manchester City, MU tiếp tục nối dài mạch hưng phấn bằng màn rượt đuổi kịch tính 3-2 ngay trên sân Emirates, qua đó khiến Arsenal lần đầu gục ngã trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này.

Trong trận cầu tại London, Bryan Mbeumo mở màn, Patrick Dorgu ghi dấu ấn với cú sút xa uy lực, trước khi Matheus Cunha khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng một siêu phẩm đúng nghĩa. Những kết quả ấn tượng đó không chỉ giúp MU bám sát top 4, mà còn đưa Michael Carrick đi vào lịch sử CLB.

Cụ thể, Carrick trở thành HLV đầu tiên kể từ tháng 2/2010 giúp MU đánh bại liên tiếp hai đội bóng khởi đầu vòng đấu trong top 2 Premier League. Trong bối cảnh tương lai dài hạn trên ghế huấn luyện vẫn chưa được định đoạt, cựu tiền vệ người Anh rõ ràng đang tự nâng cao đáng kể vị thế của mình.

Khoản đầu tư mạnh tay cho hàng công trong mùa hè đang phát huy hiệu quả rõ rệt. MU đã ghi bàn ở 11 trận Premier League liên tiếp, đồng thời chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất tại Old Trafford.

Tuy nhiên, vượt qua Man City và Arsenal mới chỉ là hai bài kiểm tra đầu tiên. Phía trước Carrick là một đối thủ không kém phần khó chịu: Fulham của Marco Silva, đội bóng đang nuôi tham vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Sau giai đoạn đầu mùa thi đấu thiếu ổn định, với 9 chiến thắng và 9 thất bại trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 12, Fulham đã có sự lột xác rõ rệt. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng thành London chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất, giành tới 5 chiến thắng.

Ở vòng đấu trước, Harry Wilson một lần nữa sắm vai người hùng khi thực hiện cú đá phạt thành bàn ở phút bù giờ, giúp Fulham ngược dòng đánh bại Brighton 2-1 đầy kịch tính tại Craven Cottage.

Hiện xếp thứ 7 trên BXH, Fulham chỉ kém top 4 đúng 6 điểm và còn đá ít hơn 1 trận. Đáng chú ý, phong độ sân khách của thầy trò Marco Silva cũng đang cải thiện mạnh mẽ, với 10 điểm giành được trong 5 chuyến xa nhà gần nhất, sau khi chỉ có đúng 1 điểm ở 6 trận sân khách đầu mùa.

Ở lượt đi, Fulham từng cầm hòa MU 1-1, và họ cũng không xa lạ gì với cảm giác chiến thắng tại Old Trafford, khi từng ca khúc khải hoàn ở đây vào tháng 2/2024, dù đó mới chỉ là chiến thắng duy nhất của Fulham trong 20 lần làm khách gần nhất trước “Quỷ đỏ” tại Premier League.

Với phong độ thăng hoa của MU và sự lì lợm đang trở lại của Fulham, cuộc chạm trán tại Old Trafford hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 24 Premier League 2025/26.

