Thể thao

Nhận định Real Madrid vs Rayo Vallecano, 20h00 ngày 1/2: Vượt qua giông bão

Khanh Kiều
TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Rayo Vallecano, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid tạm gác nỗi buồn Champions League để trở lại mặt trận La Liga, nơi họ buộc phải giành 3 điểm nếu không muốn bị Barcelona nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

ap25313575974865.jpg
Rayo Vallecano là đối thủ khó chịu đối với Real Madrid.

Nhận định Real Madrid vs Rayo Vallecano

Giữa tuần qua, Real Madrid gây bất ngờ khi để thua Benfica 2-4 ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Kết quả này khiến Los Blancos rơi khỏi top 8, qua đó buộc phải tham dự vòng play-off. Dù vậy, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa không có nhiều thời gian để tiếc nuối, bởi ưu tiên trước mắt là La Liga. Năm vòng đấu gần nhất, Real Madrid toàn thắng trước Alaves, Sevilla, Real Betis, Levante và Villarreal, qua đó tiếp tục gây áp lực lớn lên Barcelona trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Hiện tại, Real Madrid đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với khoảng cách chỉ một điểm so với Barca. Tuy nhiên, khoảng cách này có nguy cơ nới rộng thành bốn điểm nếu đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng trước Elche ở trận đấu sớm. Điều đó càng khiến Real Madrid buộc phải giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Rayo Vallecano.

Về mặt đối đầu, lịch sử đang ủng hộ đội chủ sân Bernabeu. Trong 47 lần chạm trán Rayo Vallecano trước đây, Real Madrid giành tới 33 chiến thắng. Tuy nhiên, những thống kê gần đây cho thấy Rayo không phải đối thủ dễ chịu, khi Real Madrid chỉ thắng 2 trong 7 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường. Ở trận lượt đi mùa này, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Đáng chú ý, bốn trong năm lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa.

Rayo Vallecano bước vào chuyến làm khách này với phong độ không mấy khả quan. Sau 21 vòng đấu, họ giành 22 điểm và xếp thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm. So với vị trí thứ tám ở mùa giải trước, rõ ràng Rayo Vallecano đang sa sút. Đặc biệt, thành tích sân khách của họ là rất đáng lo ngại khi đã thua 7 trong 11 trận xa nhà tại La Liga mùa này.

Với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định tại giải quốc nội cùng động lực bám đuổi Barcelona, Real Madrid được kỳ vọng sẽ áp đặt thế trận và tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, những lần chạm trán gần đây cho thấy Rayo Vallecano luôn biết cách gây khó dễ, hứa hẹn mang đến một trận đấu không hề dễ dàng cho Los Blancos.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid chỉ thua 1/6 trận gần nhất tại La Liga và đã thắng tới 5 trận liên tiếp.

Rayo Vallecano đang có phong độ nghèo nàn ở giải quốc nội với thành tích thắng 1, hòa 2, thua 3 trong 6 vòng vừa qua.

Rayo Vallecano đã không thể đánh bại Real Madrid tại Bernabeu kể từ tháng 1/1996.

Trong 10 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid thắng 4 và thua 2 trước Rayo Vallecano.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Rayo Vallecano

Alexander-Arnold, Militao, Ferland Mendy và Antonio Rudiger vắng mặt do chấn thương.

Về phía Rayo Vallecano, Abdul Mumin và Andrei Ratiu nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazon, Valentin, Diaz; Akhomach, De Frutos, Alvaro Garcia.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 1-0 Rayo Vallecano

Khanh Kiều
