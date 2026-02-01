Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs Nam Định, 18h00 ngày 1/2: Mọi ánh mắt dồn vào Nguyễn Xuân Son

TPO - Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Nam Định ở vòng 12 LPBank V.League 2025/26 diễn ra lúc 18h00 ngày 1/2 . Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Đông Á Thanh Hoá vừa mất 3 cầu thủ thuộc tuyển U23 Việt Nam dự báo sẽ gặp khó khăn trước Thép Xanh Nam Định.

Nguyễn Xuân Son bùng nổ sau chấn thương là chất xúc tác cho Nam Định lấy lại phong độ

Nhận định trước trận đấu Đông Á Thanh Hoá vs Nam Định

Đông Á Thanh Hoá đang gặp vô vàn khó khăn ở mùa giải năm nay, cả thượng tầng cũng như lực lượng cầu thủ. Mới đây sau khi kết thúc VCK U23 châu Á 2026, 3 tuyển thủ U23 Việt Nam thuộc biên chế Thanh Hoá nói lời chia tay đội bóng. Đó là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Ngọc Mỹ.

Cả 3 đều là những nhân tố quan trọng, việc mất 3 cầu thủ này khiến Thanh Hoá càng thêm khó khăn. Trong bối cảnh trên, việc phải tiếp Nam Định đang khát điểm và dồi dào lực lượng là thách thức lớn với đội bóng xứ Thanh.

Nhà đương kim vô địch đang có khởi đầu sa sút bất ngờ ở mùa giải năm nay với chỉ 10 điểm sau 10 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 17 điểm. Đây là kết quả bất ngờ nếu không muốn nói gây sốc với các CĐV Nam Định. Kết quả này khiến HLV Vũ Hồng Việt phải rời ghế HLV trưởng, nhường vị trí cho ông Mauro Jeronimo.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jeronimo, Nam Định chơi chưa khởi sắc ở V.League nhưng trở nên tích cực hơn khi tham dự 2 đấu trường AFC Champions League Two và AFF Shopee Cup 2025/26. Trước đối thủ như Thanh Hoá, Nam Định rõ ràng sẽ nhắm tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Như trên đã nói, cả 2 đội đều không có phong độ thực sự ổn định ở đấu trường V.League. Về tổng thể, Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn bởi lực lượng dồi dào và những nhân tố chất lượng trên hàng tấn công, đặc biệt các ngoại binh hay sự trở lại thăng hoa của Nguyễn Xuân Son.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về phía Nam Định với 3 trận thắng, hoà 1 và thua 1. Trong 5 trận gần nhất, Nam Định cũng thắng 4 trận và chỉ thua 1. Thanh Hoá trong khi đó hoà 4 trận và thua 1 trận.

Về lực lượng, tin vui nhất với Nam Định chính là sự bùng nổ của Nguyễn Xuân Son sau chấn thương. Anh chính là nhân tố quan trọng bậc nhất cho chiến thắng của Nam Định các mùa giải qua.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Văn Lợi, Đình Huyên, Ngọc Hà, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Trùm Tỉnh, Văn Thắng, Damoth, Rimario.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucao, Phạm Ba, Hồng Duy, Romulo, Percy Tau, Tuấn Anh, Caio Cesar, Walber, Xuân Son.

Dự đoán tỷ số: Thanh Hoá 0-3 Nam Định

