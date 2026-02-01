Vì sao Rashford khó quay lại MU ngay cả khi Carrick mong muốn?

TPO - HLV Michael Carrick được cho là rất muốn Marcus Rashford quay lại khoác áo MU, nhưng viễn cảnh này rất khó xảy ra khi khi đồng đội cũ của chiến lược gia 44 tuổi đang hạnh phúc với cuộc sống tại Barcelona.

Theo nguồn tin của Telegraph, trong trường hợp được bổ nhiệm là HLV chính thức, Michael Carrick rất hy vọng Marcus Rashford sẽ trở lại và chiến đấu trong màu áo MU. Khi còn thi đấu, ông từng sát cánh với người đồng đội trẻ tuổi trong hai mùa rưỡi, kể từ thời điểm Rashford chơi trận ra mắt vào đầu năm 2016 dưới thời HLV Louis van Gaal. Vì vậy, chiến lược gia 44 tuổi hiểu rõ khả năng của Rashford, đồng thời muốn củng cố chất Quỷ đỏ với cầu thủ gốc Manchester và trưởng thành từ Học viện Carrington.

Như đã biết, Rashford đã chịu đựng khoảng thời gian cuối khó khăn tại MU, bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình sau lời chế nhạo, rằng ông thà điền tên HLV thủ môn 63 tuổi trong ban huấn luyện vào danh sách thi đấu còn hơn một cầu thủ không còn khát khao cống hiến. MU hoàn toàn tin tưởng vào nhận định của Amorim, sau đó đẩy Rashford tới Villa và hiện tại là Barca theo dạng cho mượn.

Ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester cũng không giấu giếm ý định bán đứt Rashford. Họ thậm chí không đưa điều khoản có thể gọi lại cầu thủ này thời điểm giữa mùa vào trong hợp đồng.

Với mục đích giảm vớt quỹ lương, MU cũng không yêu cầu Barca phải trả khoản phí cho mượn khi CLB Tây Ban Nha chấp nhận chi trả toàn bộ khoản lương 325.000 bảng mỗi tuần. Chưa hết, số tiền để kích hoạt điều khoản mua đứt rất thấp, chỉ 26 triệu bảng cho một ngôi sao mới 28 tuổi và ghi 9 bàn, kiến tạo 12 ở mọi đấu trường mùa này.

Rashford cùng danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha mới giành được tháng trước.

Mới đây ở Champions League, Rashford vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thứ tư vào lưới Copenhagen, để rồi HLV Hansi Flick ca ngợi anh "sở hữu những phẩm chất tuyệt vời, từ tốc độ, khả năng dứt điểm đến kiểm soát bóng". HLV người Đức cũng từng nói với Rashford về mong muốn trao cho anh bản hợp đồng dài hạn hơn.

Bản thân Rashford cũng hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó với Barca. Tại đó anh không chịu áp lực giống như ở MU, nơi luôn bị chỉ trích sau mỗi thất bại của đội bóng. Anh cũng đang tích cực học tiếng Tây Ban Nha dù có thể giao tiếp riêng bằng tiếng Anh với HLV Flick cũng như nhiều đồng đội khác, bao gồm Lamine Yamal.

Sau những tháng đầu sống trong khách sạn, Rashford đã tìm được ngôi nhà hợp lý trong khu phức hợp cao cấp gần Castelldefels, một thị trấn ven biển phía nam Barcelona. Điều này cho thấy ngôi sao người Anh đang thích nghi rất tốt với cuộc sống ở Tây Ban Nha, tìm thấy những khoảnh khắc vui vẻ trên sân hoặc trong các chuyến câu cá ngoài biển hay chơi padel.

Tất cả những điều này khiến khả năng Rashford trở lại MU là rất thấp. Nhất là khi, theo tiết lộ của Telegraph, cầu thủ người Manchester luôn muốn khoác áo Barca khi rời MU, và sẵn sàng ngồi dự bị nếu điểm đến không phải Nou Camp. Khi giấc mơ đã thành, anh không muốn đánh mất thêm lần nữa.