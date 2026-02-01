Nhận định MU vs Fulham, 21h00 ngày 1/2: Cuộc chiến top 4 hấp dẫn

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Fulham, vòng 24 giải Premier League 2025/26, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 1/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu tại Old Trafford hứa hẹn hấp dẫn, khi cả hai đội đều đang hướng tới mục tiêu chiến thắng để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhận định trước trận đấu

Hẳn HLV Ruben Amorim cũng phải chạnh lòng khi người kế nhiệm - Michael Carrick - đã tạo ra chuỗi chiến thắng gây tiếng vang trước hai “ông lớn” hàng đầu Premier League. Sau thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Manchester City, MU tiếp tục nối dài mạch hưng phấn bằng màn rượt đuổi kịch tính 3-2 ngay trên sân Emirates, qua đó khiến Arsenal lần đầu gục ngã trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này.

Trong trận cầu tại London, Bryan Mbeumo mở màn, Patrick Dorgu ghi dấu ấn với cú sút xa uy lực, trước khi Matheus Cunha khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng một siêu phẩm đúng nghĩa. Những kết quả ấn tượng đó không chỉ giúp MU bám sát top 4, mà còn đưa Michael Carrick đi vào lịch sử CLB.

Cụ thể, Carrick trở thành HLV đầu tiên kể từ tháng 2/2010 giúp MU đánh bại liên tiếp hai đội bóng khởi đầu vòng đấu trong top 2 Premier League. Trong bối cảnh tương lai dài hạn trên ghế huấn luyện vẫn chưa được định đoạt, cựu tiền vệ người Anh rõ ràng đang tự nâng cao đáng kể vị thế của mình.

Khoản đầu tư mạnh tay cho hàng công trong mùa hè đang phát huy hiệu quả rõ rệt. MU đã ghi bàn ở 11 trận Premier League liên tiếp, đồng thời chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất tại Old Trafford.

Tuy nhiên, vượt qua Man City và Arsenal mới chỉ là hai bài kiểm tra đầu tiên. Phía trước Carrick là một đối thủ không kém phần khó chịu: Fulham của Marco Silva, đội bóng đang nuôi tham vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Sau giai đoạn đầu mùa thi đấu thiếu ổn định, với 9 chiến thắng và 9 thất bại trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 12, Fulham đã có sự lột xác rõ rệt. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng thành London chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất, giành tới 5 chiến thắng.

Ở vòng đấu trước, Harry Wilson một lần nữa sắm vai người hùng khi thực hiện cú đá phạt thành bàn ở phút bù giờ, giúp Fulham ngược dòng đánh bại Brighton 2-1 đầy kịch tính tại Craven Cottage.

Hiện xếp thứ 7 trên BXH, Fulham chỉ kém top 4 đúng 6 điểm và còn đá ít hơn 1 trận. Đáng chú ý, phong độ sân khách của thầy trò Marco Silva cũng đang cải thiện mạnh mẽ, với 10 điểm giành được trong 5 chuyến xa nhà gần nhất, sau khi chỉ có đúng 1 điểm ở 6 trận sân khách đầu mùa.

Ở lượt đi, Fulham từng cầm hòa MU 1-1, và họ cũng không xa lạ gì với cảm giác chiến thắng tại Old Trafford, khi từng ca khúc khải hoàn ở đây vào tháng 2/2024, dù đó mới chỉ là chiến thắng duy nhất của Fulham trong 20 lần làm khách gần nhất trước “Quỷ đỏ” tại Premier League.

Với phong độ thăng hoa của MU và sự lì lợm đang trở lại của Fulham, cuộc chạm trán tại Old Trafford hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 24 Premier League 2025/26.

Thông tin lực lượng

Patrick Dorgu dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng trong trận gặp Arsenal và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 10 tuần. Sự vắng mặt của cầu thủ người Đan Mạch mở ra cơ hội cho Matheus Cunha hoặc Benjamin Sesko trên hàng công của MU.

Ngoài Dorgu, đội chủ sân Old Trafford còn thiếu vắng Matthijs de Ligt vì chấn thương lưng, trong khi Joshua Zirkzee đã trở lại tập luyện và nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Ở chiều ngược lại, HLV Marco Silva bên phía Fulham có thể đón chào sự trở lại của hậu vệ phải Kenny Tete sau chấn thương đùi. Tuy nhiên, Rodrigo Muniz và Sasa Lukic vẫn chưa sẵn sàng ra sân và dự kiến sẽ tiếp tục vắng mặt.

Bộ ba tuyển thủ Nigeria gồm Calvin Bassey, Alex Iwobi và Samuel Chukwueze đã tái hòa nhập đội hình Fulham sau khi kết thúc CAN. Chukwueze vốn là lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát, song cầu thủ chạy cánh này đang trải qua cú sốc tinh thần lớn khi vừa mất mẹ. Dù vậy, HLV Marco Silva vẫn không loại trừ khả năng để anh ra sân, trong khi tân binh Oscar Bobb có thể sẽ phải chờ thêm cho màn ra mắt trong màu áo Fulham.

Đội hình dự kiến MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Fulham