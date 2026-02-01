Nhận định Tottenham vs Man City, 23h30 ngày 1/2: Xơi tái 'Gà trống'

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Man City, lúc 23h30 ngày 1/2, Ngoại hạng Anh 2025/26. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước một Tottenham đang có phong độ tệ hại, Man City phải giành trọn 3 điểm nếu muốn tiếp tục đua vô địch.

Nhận định trước trận Tottenham vs Man City

Tottenham và Man City gặp nhau trong tình cảnh trái ngược của 2 CLB ở hiện tại. Man City vẫn nỗ lực từng trận để đua vô địch với Arsenal. Trong khi đó, Tottenham vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối. Cả 2 CLB đều rất cần chiến thắng ở trận này vì 2 mục tiêu khác nhau. Nếu Man City tiếp tục rơi điểm, họ thất thế hẳn trước Arsenal. Và khi Tottenham không thắng, nguy cơ đua trụ hạng sẽ hiện hữu rõ hơn.

Với Tottenham, đây là mùa giải đáng buồn của "Gà trống". Họ chi khoảng 150 triệu euro để mua một loạt cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Với Kudus hay Xavi Simons, Tottenham chờ đợi vào cuộc lột xác, cạnh tranh cho suất dự Champions League. Song, sau hơn nửa chặng đường, Tottenham vẫn chật vật ở nhóm cuối.

Tottenham đang phải giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc, là đội hình sứt mẻ vì chấn thương, lối chơi bất ổn vì liên tục thay đổi và phong độ, tinh thần của các cầu thủ chạm đáy từ lâu. Với "Gà trống" lúc này, gặp đối thủ nào ở Ngoại hạng Anh cũng là thách thức. Chơi trên sân nhà hay sân khách, sự bất ổn của Tottenham cũng như nhau.

Gặp Tottenham khủng hoảng là cơ hội tốt để Man City giành trọn 3 điểm. Sau trận thua muối mặt trước MU, Man City trở lại bằng trận thắng 2-0 trên sân Wolves. Giữa tuần này, "The Citizens" cũng đánh bại Galatasaray ở Champions League. Vòng đấu này, Arsenal đã thắng, tạm nới rộng cách biệt với Man City lên 7 điểm. Áp lực đổ dồn về thầy trò Pep cũng nặng nề hơn trước đại chiến Tottenham.

Xavi Simons và Haaland, ai sẽ tỏa sáng ở trận này?

Phong độ, thành tích đối đầu Tottenham vs Man City

Hai chuyến làm khách gần đây đến sân Tottenham Hotspur ở Ngoại hạng Anh, Man City đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, riêng mùa này, Man City thua Tottenham 0-2 ở trận đấu vào ngày 23/8/2025. 10 trận 2 CLB gặp nhau gần đây, mỗi đội thắng 4 và hòa 2.

Phong độ của Man City đang tốt hơn Tottenham. "Gà trống" thắng một, hòa một và thua 3 trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Tottenham giờ đã rơi vào thế chân tường. "Gà trống" phải dùng tới sức phản kháng cuối cùng để giành kết quả tốt trước Man City, ít nhất là trận hòa. Nếu Tottenham lại thua, nguy cơ mất việc của HLV Thomas Frank rất cao.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Man City

Tottenham chờ từng ngày để đón trung vệ Van de Ven trở lại. Gallagher, Bissouma, Mathys Tel, Dragusin và Souza cũng sẵn sàng ra sân ở trận này. Maddison, Kudus, Kulusevski, Ben Davies, Pedro Porro, Lucas Bergvall, Richarlison và Bentancur vắng mặt. Tottenham tiếp tục gặp khó khi gần nửa trụ cột đá chính của họ chưa thể trở lại.

Man City không có sự phục vụ của Doku. Dias, Gvardiol, John Stones, Kovacic và Savinho không ra sân ở trận này. Rodri sẽ đá chính trở lại sau khi bị treo giò tại Champions League. Hai tân binh của Man City là Semenyo và Marc Guehi sẽ được HLV Pep tin tưởng xếp đá chính.

Đội hình dự kiến 2 CLB.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 0-1 Man City.