Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Tottenham vs Man City, 23h30 ngày 1/2: Xơi tái 'Gà trống'

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Man City, lúc 23h30 ngày 1/2, Ngoại hạng Anh 2025/26. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước một Tottenham đang có phong độ tệ hại, Man City phải giành trọn 3 điểm nếu muốn tiếp tục đua vô địch.

624566013-1340339628139585-8829479470133300185-n.jpg

Nhận định trước trận Tottenham vs Man City

Tottenham và Man City gặp nhau trong tình cảnh trái ngược của 2 CLB ở hiện tại. Man City vẫn nỗ lực từng trận để đua vô địch với Arsenal. Trong khi đó, Tottenham vẫn ngụp lặn ở nhóm cuối. Cả 2 CLB đều rất cần chiến thắng ở trận này vì 2 mục tiêu khác nhau. Nếu Man City tiếp tục rơi điểm, họ thất thế hẳn trước Arsenal. Và khi Tottenham không thắng, nguy cơ đua trụ hạng sẽ hiện hữu rõ hơn.

Với Tottenham, đây là mùa giải đáng buồn của "Gà trống". Họ chi khoảng 150 triệu euro để mua một loạt cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Với Kudus hay Xavi Simons, Tottenham chờ đợi vào cuộc lột xác, cạnh tranh cho suất dự Champions League. Song, sau hơn nửa chặng đường, Tottenham vẫn chật vật ở nhóm cuối.

Tottenham đang phải giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc, là đội hình sứt mẻ vì chấn thương, lối chơi bất ổn vì liên tục thay đổi và phong độ, tinh thần của các cầu thủ chạm đáy từ lâu. Với "Gà trống" lúc này, gặp đối thủ nào ở Ngoại hạng Anh cũng là thách thức. Chơi trên sân nhà hay sân khách, sự bất ổn của Tottenham cũng như nhau.

Gặp Tottenham khủng hoảng là cơ hội tốt để Man City giành trọn 3 điểm. Sau trận thua muối mặt trước MU, Man City trở lại bằng trận thắng 2-0 trên sân Wolves. Giữa tuần này, "The Citizens" cũng đánh bại Galatasaray ở Champions League. Vòng đấu này, Arsenal đã thắng, tạm nới rộng cách biệt với Man City lên 7 điểm. Áp lực đổ dồn về thầy trò Pep cũng nặng nề hơn trước đại chiến Tottenham.

chatgpt-image-09-36-20-1-thg-2-2026.png
Xavi Simons và Haaland, ai sẽ tỏa sáng ở trận này?

Phong độ, thành tích đối đầu Tottenham vs Man City

Hai chuyến làm khách gần đây đến sân Tottenham Hotspur ở Ngoại hạng Anh, Man City đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, riêng mùa này, Man City thua Tottenham 0-2 ở trận đấu vào ngày 23/8/2025. 10 trận 2 CLB gặp nhau gần đây, mỗi đội thắng 4 và hòa 2.

Phong độ của Man City đang tốt hơn Tottenham. "Gà trống" thắng một, hòa một và thua 3 trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Tottenham giờ đã rơi vào thế chân tường. "Gà trống" phải dùng tới sức phản kháng cuối cùng để giành kết quả tốt trước Man City, ít nhất là trận hòa. Nếu Tottenham lại thua, nguy cơ mất việc của HLV Thomas Frank rất cao.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Man City

Tottenham chờ từng ngày để đón trung vệ Van de Ven trở lại. Gallagher, Bissouma, Mathys Tel, Dragusin và Souza cũng sẵn sàng ra sân ở trận này. Maddison, Kudus, Kulusevski, Ben Davies, Pedro Porro, Lucas Bergvall, Richarlison và Bentancur vắng mặt. Tottenham tiếp tục gặp khó khi gần nửa trụ cột đá chính của họ chưa thể trở lại.

Man City không có sự phục vụ của Doku. Dias, Gvardiol, John Stones, Kovacic và Savinho không ra sân ở trận này. Rodri sẽ đá chính trở lại sau khi bị treo giò tại Champions League. Hai tân binh của Man City là Semenyo và Marc Guehi sẽ được HLV Pep tin tưởng xếp đá chính.

screenshot-2026-02-01-at-092647.png
Đội hình dự kiến 2 CLB.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 0-1 Man City.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Hương Ly
#Tottenham #Man City #Ngoại hạng Anh #bóng đá #đối đầu #thể thao #chức vô địch #Tottenham vs Man City #dự đoán Tottenham vs Man City #đội hình Tottenham vs Man City #trực tiếp Tottenham vs Man City

Xem thêm

Cùng chuyên mục