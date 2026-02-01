Nhận định HAGL vs SHB Đà Nẵng, 17h00 ngày 1/2: Trốn chạy nhóm cuối

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs SHB Đà Nẵng, vòng 12 LPBank V.League 2025/26 lúc 17h00 ngày 1/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với HAGL và SHB Đà Nẵng, cuộc chiến trên sân Pleiku Arena là cơ hội để cả hai bứt khỏi nhóm cuối bảng khi chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Tuy nhiên, việc cả hai có thể tận dụng thời cơ hay không lại là chuyện khác.

Nhận định trước trận đấu HAGL vs SHB Đà Nẵng

Sau 11 trận của LPBank V.League 2025/26, HAGL chỉ kiếm được 8 điểm và đứng thứ 12 trên BXH. Đó là lý do HLV Lê Quang Trãi khẳng định đội bóng phố Núi “chắc chắn phải thay đổi để tốt hơn, mạnh hơn”. Thế nhưng ngay khi các giải quốc nội khởi động lại sau hơn 2 tháng tạm nghỉ, HAGL tiếp tục nhận trái đắng khi thua PVF-CAND sau loạt luân lưu, qua đó bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2025/26. Chỉ còn một mặt trận để cố gắng, đương nhiên thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ dồn sức tối đa. Có điều, tình hình hiện tại hết sức khó khăn.

Với SHB Đà Nẵng, mọi thứ cũng không khá hơn khi xếp đáy BXH với 7 điểm sau 11 trận. Để không lặp lại cảnh căng thẳng, đào thoát khỏi vị trí xuống hạng ở vòng cuối cùng như mùa trước, đội quân của HLV Lê Đức Tuấn cần khởi động sớm hành trình ngược lên phía trên. Một chiến thắng tại Pleiku Arena đủ giúp họ cải thiện thứ hạng, nhưng kiếm được 3 điểm hay không lại là nhiệm vụ không dễ dàng.

Xét phong độ HAGL và SHB Đà Nẵng đã thể hiện từ đầu mùa cũng như lịch sử đối đầu giữa hai đội, một kết quả hòa là rất có khả năng.

Phong độ, lịch sử đối đầu HAGL vs SHB Đà Nẵng

Kể từ năm 2021 đến nay, SHB Đà Nẵng thất bại trong việc giành chiến thắng trước HAGL trong 7 lần chạm trán tại V.League. Ở giai đoạn này, họ thua 3 và kiếm được 4 trận hòa trong 5 lần đối đầu gần nhất. Đáng chú ý, 6/7 trận này luôn kết thúc với tổng bàn thắng không quá 2 bàn.

Một kết quả nhiều bàn thắng càng khó xảy ra bởi HAGL đang là đội ghi ít bàn thắng nhất LPBank V.League 2025/26 (7 bàn). SHB Đà Nẵng cũng gặp khó khăn trong khâu ghi bàn với 10 lần nổ súng, chỉ nhiều hơn HAGL và Thanh Hóa (9).

Về phong độ, HAGL chỉ thắng 1/9 trận đã qua ở mọi đấu trường, bao gồm 5 trận trở lại đây (hòa 2 thua 3). Còn SHB Đà Nẵng, trận thắng SLNA ở Cúp Quốc gia hồi giữa tháng 11 giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn ngắt mạch 6 trận chỉ biết hòa (2 trận) và thua (4).

Thông tin lực lượng HAGL vs SHB Đà Nẵng

HAGL vừa có sự bổ sung tiền vệ Lương Thanh Ngọc Lâm từ Ninh Bình FC. Theo HLV Lê Quang Trãi, đội bóng phố Núi cũng đang nỗ lực đàm phán với Ninh Bình FC để mượn thêm Nguyễn Quốc Việt (và có thể cả trung vệ Janclesio Almeida).

Bên phía SHB Đà Nẵng, để phục vụ cuộc chiến trụ hạng, hậu vệ Quế Ngọc Hải, các tiền vệ Pierre Lamothe và Pissano cùng tiền đạo Lucas Ribamar, Võ Nguyên Hoàng đã được đưa về. Những sự bổ sung chất lượng này chắc chắn tạo nên sự cải thiện lớn cho đội bóng sông Hàn.

Đội hình dự kiến HAGL vs SHB Đà Nẵng HAGL: Trung Kiên, Văn Triệu, Phước Bảo, Jairo, Du Học, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Đình Lâm, Marciel, Vĩnh Nguyên, Gabriel. SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Quế Ngọc Hải, Đức Anh, Hồng Phúc, Phi Hoàng, Anh Tuấn, Pissano, Đình Duy, Pierre Lamothe, Ribamar.

Dự đoán tỷ số HAGL 1-1 SHB Đà Nẵng

