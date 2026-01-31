HLV Mano Polking tuyên bố đầy mạnh mẽ trước khi bước vào giai đoạn hai của mùa giải

TPO - Chiều ngày 31/1, CLB CAHN đã tổ chức Lễ Gặp mặt – Tuyên dương các cầu thủ đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33, VCK U23 châu Á 2026, và động viên toàn đội trước giai đoạn 2 của mùa giải. Trong buổi lễ, HLV Mano Polking khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình đã sở hữu ít nhất một chiếc Cúp khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Tại VCK U23 châu Á 2026 vừa qua, tấm huy chương Đồng của U23 Việt Nam có sự đóng góp lớn của bộ ba Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc và đặc biệt là Nguyễn Đình Bắc, Vua phá lưới của giải đấu với 4 bàn thắng cùng 2 kiến tạo.

Trước đó, ba cầu thủ này cũng chơi ấn tượng tại SEA Games 33, cùng các đồng đội xuất sắc giành huy chương Vàng tại kỳ Đại hội diễn ra trên đất Thái Lan. Tại giải đấu này, Đình Bắc một lần nữa là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội với 3 pha lập công. Minh Phúc cũng đóng góp 1 bàn, trong khi Lý Đức, bên cạnh sự chắc chắn ở hàng thủ còn tích cực tham gia tấn công, là một trong những tác nhân dẫn đến bàn phản lưới nhà của cầu thủ Thái Lan trong trận chung kết.

Trong những năm qua, CLB CAHN không ngừng nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh; từng bước khẳng định vị thế là một trong những đội bóng giàu truyền thống, mang đậm bản sắc của lực lượng Công an nhân dân.

Bằng sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng tinh thần trách nhiệm của Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ, CLB cũng duy trì phong độ thi đấu ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Tại LPBank V.League 2025/2026, thầy trò HLV Mano Polking đang đứng thứ hai với 26 điểm, kém 1 so với đội đầu bảng Ninh Bình FC nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đội cũng tiến vào vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26.

Nhằm kịp thời ghi nhận, tuyên dương các cá nhân cũng như tập thể đội bóng, CLB CAHN đã tổ chức Lễ Gặp mặt – Tuyên dương các cầu thủ đạt thành tích xuất sắc và động viên toàn đội trước giai đoạn 2 của mùa giải.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thành tích mà các cá nhân và tập thể cầu thủ CAHN đạt được thời gian qua "là kết tinh của kỷ luật thép, của tinh thần vượt khó, của những buổi tập âm thầm dưới nắng mưa, và của một bản lĩnh được tôi luyện trong môi trường Công an nhân dân – nơi mỗi con người đều được hun đúc bởi trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân và với danh dự của lực lượng".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cho rằng, "giai đoạn thi đấu đặc biệt quan trọng sắp tới vừa là thách thức lớn, nhưng vừa là cơ hội để CAHN tiếp tục khẳng định vị thế của một đội bóng mang bản sắc lực lượng Công an – kỷ cương, bản lĩnh, trung thành và không lùi bước trước khó khăn".

Xúc động trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đội trưởng Quang Hải khẳng định tập thể CLB CAHN sẽ không ngừng nỗ lực để thi đấu và đạt thành tích tốt nhất trong các giải đấu mà đội tham dự ở mùa giải 2025/26. HLV Mano Polking cũng tuyên bố, ông cùng các học trò sẽ mang về phòng truyền thống một chiếc Cúp, đồng thời tiến xa nhất có thể ở mặt trận AFC Champions League Two 2025/26.