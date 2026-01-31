Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Diego Giustozzi: Việt Nam đã chơi thứ futsal đẹp mắt, xứng đáng thắng Thái Lan

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Diego Giustozzi cho rằng đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi tốt trước Thái Lan và xứng đáng chiến thắng thay vì thất bại chung cuộc 0-1 ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B, giải Vô địch futsal châu Á 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-174752.png
Đội tuyển futsal Việt Nam thua sát nút trước Thái Lan

"Tôi rất hài lòng với những gì đội đã thể hiện trong toàn bộ các trận đấu ở vòng bảng. Từng trận một, cả về phong độ cá nhân lẫn lối chơi tập thể đều được cải thiện rõ rệt. Riêng ở trận đấu hôm nay, tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và thực tế, chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ. Dù vậy, điều quan trọng là đội đã giành quyền vào tứ kết trong trạng thái rất tốt"-HLV Diego Giustozzi cho biết.

Trong cuộc đối đầu lúc 15h chiều nay 31/1, đội tuyển futsal Việt Nam đã thua Thái Lan 0-1, lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng B. Trong cả trận đấu, Châu Đoàn Phát và các đồng đội đã có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công trước khi để Thái Lan ghi bàn duy nhất ở hiệp 2.

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-174721.png

Kết quả khiến đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội giành vị trí nhất bảng B dù đã sớm cùng Thái Lan giành vé vào tứ kết. Theo HLV Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi thứ futsal đẹp mắt cả trong phòng ngự và tấn công.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho tứ kết nhưng không muốn dừng lại ở đây. Toàn đội muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào về các cầu thủ bởi đây là một tập thể rất trẻ. Trong số 14 cầu thủ, có tới 8 người lần đầu tham dự một giải đấu của AFC, nhiều cầu thủ mới chỉ 20–21 tuổi. Tôi tin rằng đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải đấu năm nay"-ông Giustozzi nhấn mạnh.

Tại tứ kết, Việt Nam có thể gặp Iraq hoặc Indonesia. HLV Diego Giustozzi cho biết vấn đề không phải việc chọn đối thủ nào, mà tâm lý của đội đang tích cực. Ông Giustozzi nói:

"Nếu chọn đối thủ này mà lại gặp đối thủ kia thì sao? Đây sẽ là hai trận đấu rất khác nhau. Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách thi đấu khá giống chúng tôi, cách tiếp cận trận đấu cũng tương đồng. Trong khi đó, Iraq là đội bóng khác hẳn, với lối chơi và đặc điểm riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả. Tuy nhiên, khi đã bước vào vòng tứ kết, 8 đội mạnh nhất châu Á đều rất chất lượng".

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-173803.png

Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng trong khi đó cho biết, anh và các đồng đội đã chơi tốt, tuân thủ đấu pháp chiến thuật đề ra nhưng Thái Lan tận dụng cơ hội tốt hơn và đã chiến thắng. Mạnh Dũng khẳng định anh và các đồng đội sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới tại tứ kết.

Tiểu Phùng
#Vô địch futsal châu Á 2026 #Diego Giustozzi #đội tuyển futsal Việt Nam #Thái Lan #Châu Đoàn Phát

Xem thêm

Cùng chuyên mục