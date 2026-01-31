HLV Diego Giustozzi: Việt Nam đã chơi thứ futsal đẹp mắt, xứng đáng thắng Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam thua sát nút trước Thái Lan

"Tôi rất hài lòng với những gì đội đã thể hiện trong toàn bộ các trận đấu ở vòng bảng. Từng trận một, cả về phong độ cá nhân lẫn lối chơi tập thể đều được cải thiện rõ rệt. Riêng ở trận đấu hôm nay, tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và thực tế, chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ. Dù vậy, điều quan trọng là đội đã giành quyền vào tứ kết trong trạng thái rất tốt"-HLV Diego Giustozzi cho biết.

Trong cuộc đối đầu lúc 15h chiều nay 31/1, đội tuyển futsal Việt Nam đã thua Thái Lan 0-1, lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng B. Trong cả trận đấu, Châu Đoàn Phát và các đồng đội đã có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công trước khi để Thái Lan ghi bàn duy nhất ở hiệp 2.

Kết quả khiến đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội giành vị trí nhất bảng B dù đã sớm cùng Thái Lan giành vé vào tứ kết. Theo HLV Giustozzi, đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi thứ futsal đẹp mắt cả trong phòng ngự và tấn công.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho tứ kết nhưng không muốn dừng lại ở đây. Toàn đội muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào về các cầu thủ bởi đây là một tập thể rất trẻ. Trong số 14 cầu thủ, có tới 8 người lần đầu tham dự một giải đấu của AFC, nhiều cầu thủ mới chỉ 20–21 tuổi. Tôi tin rằng đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải đấu năm nay"-ông Giustozzi nhấn mạnh.

Tại tứ kết, Việt Nam có thể gặp Iraq hoặc Indonesia. HLV Diego Giustozzi cho biết vấn đề không phải việc chọn đối thủ nào, mà tâm lý của đội đang tích cực. Ông Giustozzi nói:

"Nếu chọn đối thủ này mà lại gặp đối thủ kia thì sao? Đây sẽ là hai trận đấu rất khác nhau. Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách thi đấu khá giống chúng tôi, cách tiếp cận trận đấu cũng tương đồng. Trong khi đó, Iraq là đội bóng khác hẳn, với lối chơi và đặc điểm riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả. Tuy nhiên, khi đã bước vào vòng tứ kết, 8 đội mạnh nhất châu Á đều rất chất lượng".

Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng trong khi đó cho biết, anh và các đồng đội đã chơi tốt, tuân thủ đấu pháp chiến thuật đề ra nhưng Thái Lan tận dụng cơ hội tốt hơn và đã chiến thắng. Mạnh Dũng khẳng định anh và các đồng đội sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới tại tứ kết.