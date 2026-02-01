Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định CAHN vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 1/2: Trận chung kết sớm

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Ninh Bình FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân cỏ Việt Nam sẽ được hâm nóng bằng loạt trận giải vô địch quốc gia. Trong đó, chắc chắn điểm nhấn sẽ là màn so tài giữa CAHN và Ninh Bình FC, 2 đội bóng là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

cahn-2-1927.jpg

Nhận định trước trận đấu CAHN vs Ninh Bình FC

Có thể nói đây là trận chung kết sớm của giải đấu. Cả 2 sở hữu những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, sở hữu lực lượng cầu thủ nội tốt nhất và hàng công bùng nổ nhất. Họ cũng là 2 CLB hiếm hoi chưa biết thua là gì ở mặt trận LPBank V.League 1.

Cả 2 hứa hẹn sẽ mang tới những màn trình diễn chất lượng nhất. Lúc này, Ninh Bình đang dẫn đầu với 27 điểm. Họ hơn CAHN đúng 1 điểm nhưng đá hơn 1 trận.

Đội bóng cố đô sẽ phải làm khách vào tối nay. Tuy nhiên những trận sân khách, họ không hề e ngại. Từ đầu chiến dịch, Ninh Bình chỉ đúng 1 lần mất điểm khi xa nhà. Đó là trận hòa 2 đều với Hải Phòng, còn lại là 7 chiến thắng trên mọi đấu trường. Không những thắng mà họ còn thể hiện lối chơi tấn công thuyết phục với tất cả các trận sân khách đều ghi tối thiểu 2 bàn.

Đội bóng này lấy điểm tại Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, đánh bại Công an TPHCM tại Thống Nhất và cũng hạ gục đối thủ đầy khó chịu là Hà Tĩnh. Những kết quả trên cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm khi xa nhà của Ninh Bình FC.

ninh-binh.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu CAHN vs Ninh Bình FC

Trong khi đó, CAHN đến với giải đấu trong tâm trạng khá lo lắng khi phong độ của họ giai đoạn gần đây không tốt. 4 trận gần nhất, họ thua tới 2. Thất bại trước Selangor khiến đội bóng ngành công an không thể đi tiếp tại Cúp C1 Đông Nam Á. Trận thắng duy nhất của họ trong giai đoạn này chỉ diễn ra trước CLB đang đua trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai.

Sau thời gian dài không thi đấu, dường như các cầu thủ CAHN đã đánh mất nhịp điệu và cảm hứng chơi bóng. Rất may là hôm nay họ có lợi thế sân nhà. Hơn nửa năm qua đội bóng này bất bại tại Hàng Đẫy với 10 chiến thắng và 3 trận hòa tính trong thời gian chính thức.

Đó có thể là điểm tựa để CAHN đánh bại Ninh Bình, khiến đối thủ chấm dứt mạch chạy không thua kéo dài đã hơn 1 năm của mình.

Thông tin lực lượng CAHN vs Ninh Bình FC

Cả hai hứa hẹn sẽ đưa ra sân một đội hình toàn sao vào tối nay. Ninh Bình đã bổ sung hậu vệ phải Trương Tiến Anh cùng bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam là Lê Văn Thuận và Nguyễn Thái Sơn. Bên cạnh những Hoàng Đức, Văn Lâm, Đức Chiến, Ninh Bình FC có thể đưa ra một đội hình với đầy đủ các tuyển thủ quốc gia.

Bên kia chiến tuyến, CAHN cũng tự tin với sự trở lại sau chấn thương của Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh. Nhiều khả năng tối nay, cả Đình Bắc, Minh Phúc cũng sẽ thi đấu.

Đội hình dự kiến CAHN vs Ninh Bình FC

CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Gomes, Văn Hậu, Văn Đô, Quang Vinh, Quang Hải, Thành Long, Alan, Đình Bắc, Artur.

Ninh Bình: Văn Lâm, Ngọc Bảo, Marcelino, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Quang Nho, Hoàng Đức, Đức Chiến, Quốc Việt, Geovane, Gustavo.

Dự đoán tỷ số: CAHN 2-1 Ninh Bình FC

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu CAHN vs Ninh Bình FC #Nhận định CAHN vs Ninh Bình FC #Phong độ #lịch sử đối đầu CAHN vs Ninh Bình FC #Đội hình dự kiến CAHN vs Ninh Bình FC #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #CAHN vs Ninh Bình FC #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục