Nhận định CAHN vs Ninh Bình FC, 19h15 ngày 1/2: Trận chung kết sớm

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Ninh Bình FC, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân cỏ Việt Nam sẽ được hâm nóng bằng loạt trận giải vô địch quốc gia. Trong đó, chắc chắn điểm nhấn sẽ là màn so tài giữa CAHN và Ninh Bình FC, 2 đội bóng là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Nhận định trước trận đấu CAHN vs Ninh Bình FC

Có thể nói đây là trận chung kết sớm của giải đấu. Cả 2 sở hữu những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, sở hữu lực lượng cầu thủ nội tốt nhất và hàng công bùng nổ nhất. Họ cũng là 2 CLB hiếm hoi chưa biết thua là gì ở mặt trận LPBank V.League 1.

Cả 2 hứa hẹn sẽ mang tới những màn trình diễn chất lượng nhất. Lúc này, Ninh Bình đang dẫn đầu với 27 điểm. Họ hơn CAHN đúng 1 điểm nhưng đá hơn 1 trận.

Đội bóng cố đô sẽ phải làm khách vào tối nay. Tuy nhiên những trận sân khách, họ không hề e ngại. Từ đầu chiến dịch, Ninh Bình chỉ đúng 1 lần mất điểm khi xa nhà. Đó là trận hòa 2 đều với Hải Phòng, còn lại là 7 chiến thắng trên mọi đấu trường. Không những thắng mà họ còn thể hiện lối chơi tấn công thuyết phục với tất cả các trận sân khách đều ghi tối thiểu 2 bàn.

Đội bóng này lấy điểm tại Hàng Đẫy trước Hà Nội FC, đánh bại Công an TPHCM tại Thống Nhất và cũng hạ gục đối thủ đầy khó chịu là Hà Tĩnh. Những kết quả trên cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm khi xa nhà của Ninh Bình FC.

Phong độ, lịch sử đối đầu CAHN vs Ninh Bình FC

Trong khi đó, CAHN đến với giải đấu trong tâm trạng khá lo lắng khi phong độ của họ giai đoạn gần đây không tốt. 4 trận gần nhất, họ thua tới 2. Thất bại trước Selangor khiến đội bóng ngành công an không thể đi tiếp tại Cúp C1 Đông Nam Á. Trận thắng duy nhất của họ trong giai đoạn này chỉ diễn ra trước CLB đang đua trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai.

Sau thời gian dài không thi đấu, dường như các cầu thủ CAHN đã đánh mất nhịp điệu và cảm hứng chơi bóng. Rất may là hôm nay họ có lợi thế sân nhà. Hơn nửa năm qua đội bóng này bất bại tại Hàng Đẫy với 10 chiến thắng và 3 trận hòa tính trong thời gian chính thức.

Đó có thể là điểm tựa để CAHN đánh bại Ninh Bình, khiến đối thủ chấm dứt mạch chạy không thua kéo dài đã hơn 1 năm của mình.

Thông tin lực lượng CAHN vs Ninh Bình FC

Cả hai hứa hẹn sẽ đưa ra sân một đội hình toàn sao vào tối nay. Ninh Bình đã bổ sung hậu vệ phải Trương Tiến Anh cùng bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam là Lê Văn Thuận và Nguyễn Thái Sơn. Bên cạnh những Hoàng Đức, Văn Lâm, Đức Chiến, Ninh Bình FC có thể đưa ra một đội hình với đầy đủ các tuyển thủ quốc gia.

Bên kia chiến tuyến, CAHN cũng tự tin với sự trở lại sau chấn thương của Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh. Nhiều khả năng tối nay, cả Đình Bắc, Minh Phúc cũng sẽ thi đấu.