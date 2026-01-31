Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển futsal Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia ở tứ kết giải châu Á

PV

Đội tuyển futsal Indonesia hòa Iraq 1-1 tối 31/1. Kết quả đưa Indonesia lên đầu bảng A và gặp đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết. Cặp tứ kết khác sẽ diễn ra giữa Thái Lan và Iraq.

Lịch thi đấu tứ kết futsal châu Á 2026

15h ngày 3/2: Thái Lan - Iraq

19h ngày 3/2: Việt Nam - Indonesia

Các trận đấu cuối cùng của bảng A, giải futsal vô địch châu Á 2026, diễn ra tối 31/1, cho kết quả chủ nhà Indonesia hòa Iraq 1-1 và Kyrgyzstan thắng Hàn Quốc 3-2.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình ở tứ kết (Ảnh: VFF).
Đội tuyển futsal Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình ở tứ kết (Ảnh: VFF).

Trận đấu giữa Indonesia và Iraq diễn ra khá sôi nổi. Indonesia mở tỷ số trong trận đấu này, nhờ công của Samuel Eko ở phút thứ 6. Đón đường chuyền của đồng đội Rio Pangestu, Samuel Eko sút bóng sệt vào góc hẹp, giúp đội bóng xứ sở vạn đảo dẫn trước 1-0.

Đến phút 30, Haedr Majed ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Iraq. Trong tình huống này, Haedr Majed có cú sút đưa bóng đi rất xoáy, đánh bại thủ môn đối phương, giúp Iraq san bằng tỷ số và giành lại một điểm trước Indonesia.

Kết quả hòa 1-1 giúp đội chủ nhà Indonesia giành ngôi đầu bảng A, với 7 điểm sau 3 trận. Indonesia bằng điểm với Iraq, nhưng Indonesia xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết là Indonesia (Ảnh: Antara).
Đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết là Indonesia (Ảnh: Antara).

Với ngôi đầu bảng A, Indonesia sẽ gặp đội tuyển futsal Việt Nam (nhì bảng B) ở tứ kết. Còn đội tuyển Thái Lan (đầu bảng B) sẽ gặp Iraq (nhì bảng A) ở tứ kết.

Hai cặp tứ kết còn lại của giải đấu năm nay sẽ được quyết định ở loạt trận cuối của các bảng C và D, diễn ra ngày 1/2.

Ở bảng C, đội tuyển futsal Nhật Bản (đang có 6 điểm) sẽ bảo vệ ngôi đầu trước Uzbekistan (4 điểm). Trong khi đó, Tajikistan (một điểm) cố gắng vớt vát cơ hội vào tứ kết. Nếu Tajikistan thắng đậm Australia, còn Uzbekistan thua Nhật Bản, có thể Tajikistan sẽ xếp trên Uzbekistan để vào vòng đấu loại trực tiếp.

Còn tại bảng D, hai đội Iran và Afghanistan (cùng có 6 điểm) đều đã giành vé vào vòng trong, sẽ trực tiếp chạm trán nhau ngày 1/2 để tranh ngôi đầu bảng. Cặp đấu còn lại của bảng D diễn ra cùng ngày giữa Saudi Arabia và Malaysia (cả hai chưa có điểm nào) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

PV
dantri.com.vn
#đội tuyển futsal Việt Nam #Indonesia #Thái lan #Châu Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục