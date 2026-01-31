Đội tuyển futsal Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia ở tứ kết giải châu Á

Đội tuyển futsal Indonesia hòa Iraq 1-1 tối 31/1. Kết quả đưa Indonesia lên đầu bảng A và gặp đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết. Cặp tứ kết khác sẽ diễn ra giữa Thái Lan và Iraq.

Lịch thi đấu tứ kết futsal châu Á 2026

15h ngày 3/2: Thái Lan - Iraq

19h ngày 3/2: Việt Nam - Indonesia

Các trận đấu cuối cùng của bảng A, giải futsal vô địch châu Á 2026, diễn ra tối 31/1, cho kết quả chủ nhà Indonesia hòa Iraq 1-1 và Kyrgyzstan thắng Hàn Quốc 3-2.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình ở tứ kết (Ảnh: VFF).

Trận đấu giữa Indonesia và Iraq diễn ra khá sôi nổi. Indonesia mở tỷ số trong trận đấu này, nhờ công của Samuel Eko ở phút thứ 6. Đón đường chuyền của đồng đội Rio Pangestu, Samuel Eko sút bóng sệt vào góc hẹp, giúp đội bóng xứ sở vạn đảo dẫn trước 1-0.

Đến phút 30, Haedr Majed ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Iraq. Trong tình huống này, Haedr Majed có cú sút đưa bóng đi rất xoáy, đánh bại thủ môn đối phương, giúp Iraq san bằng tỷ số và giành lại một điểm trước Indonesia.

Kết quả hòa 1-1 giúp đội chủ nhà Indonesia giành ngôi đầu bảng A, với 7 điểm sau 3 trận. Indonesia bằng điểm với Iraq, nhưng Indonesia xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết là Indonesia (Ảnh: Antara).

Với ngôi đầu bảng A, Indonesia sẽ gặp đội tuyển futsal Việt Nam (nhì bảng B) ở tứ kết. Còn đội tuyển Thái Lan (đầu bảng B) sẽ gặp Iraq (nhì bảng A) ở tứ kết.

Hai cặp tứ kết còn lại của giải đấu năm nay sẽ được quyết định ở loạt trận cuối của các bảng C và D, diễn ra ngày 1/2.

Ở bảng C, đội tuyển futsal Nhật Bản (đang có 6 điểm) sẽ bảo vệ ngôi đầu trước Uzbekistan (4 điểm). Trong khi đó, Tajikistan (một điểm) cố gắng vớt vát cơ hội vào tứ kết. Nếu Tajikistan thắng đậm Australia, còn Uzbekistan thua Nhật Bản, có thể Tajikistan sẽ xếp trên Uzbekistan để vào vòng đấu loại trực tiếp.

Còn tại bảng D, hai đội Iran và Afghanistan (cùng có 6 điểm) đều đã giành vé vào vòng trong, sẽ trực tiếp chạm trán nhau ngày 1/2 để tranh ngôi đầu bảng. Cặp đấu còn lại của bảng D diễn ra cùng ngày giữa Saudi Arabia và Malaysia (cả hai chưa có điểm nào) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.