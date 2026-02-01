Alan lập hat-trick, Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu V.League của Ninh Bình

var Một tình huống tranh cãi vừa xuất hiện liên quan đến Thành Trung

61': Thành Trung đi bóng dũng mãnh và áp sát vòng cấm. Anh định tung cú sút thì bị Đình Trọng truy cản. Ban đầu, trọng tài cho Ninh Bình hưởng đá phạt nhưng sau đó, VAR can thiệp và đảo ngược quyết định. Đình Trọng chạm bóng trước Thành Trung, vậy nên tiền vệ của Ninh Bình được tính là người phạm lỗi.