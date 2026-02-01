Alan lập hat-trick, Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu V.League của Ninh Bình

Trận đấu hấp dẫn kết thúc với chiến thắng 3-2. Ninh Bình chấm dứt mạch 36 trận bất bại trong khi CAHN tạm lên ngôi đầu BXH.
90'+3: Geovane rướn người vượt qua Việt Anh và đối mặt Nguyễn Filip. Nhưng cú chích bóng của anh là quá hiền.
90': Liệu có cơ hội nào cho Ninh Bình?
83': Leo Artur băng xuống bên cánh trái, đi bóng dũng mãnh rồi kiến tạo để Đình Bắc ghi bàn. Nhưng VAR can thiệp và từ chối bán thắng vì lỗi việt vị.
79': Ninh Bình không chấp nhận trắng tay. Họ đang tấn công nhiều hơn dù phải đá 10 người.
73': Đình Bắc sẽ xuất hiện từ băng ghế dự bị. CAHN muốn dứt điểm cuộc chơi thay vì giằng co như vừa qua.
67': Chỉ sau hơn 20 phút xuất hiện, Thái Sơn đã phải rời sân. Trận đấu đang bị cắt nhỏ vì những chấn thương của các cầu thủ.
61': Thành Trung đi bóng dũng mãnh và áp sát vòng cấm. Anh định tung cú sút thì bị Đình Trọng truy cản. Ban đầu, trọng tài cho Ninh Bình hưởng đá phạt nhưng sau đó, VAR can thiệp và đảo ngược quyết định. Đình Trọng chạm bóng trước Thành Trung, vậy nên tiền vệ của Ninh Bình được tính là người phạm lỗi.
56': Văn Hậu dính chấn thương cổ chân. Anh buộc phải rời sân. Vừa nhận bàn thua, vừa mất người do chấn thương, thực sự CAHN vừa trải qua những phút giây không suôn sẻ.
55': Trong thế khó, Ninh Bình đã gỡ lại 2-3 khi Thành Trung đi bóng mạnh mẽ rồi áp sát vòng cấm và sút cháy lưới Nguyễn Filip. Cuộc đấu chưa ngã ngũ.
48': Sau hàng loạt pha ban bật bên cánh phải, Văn Đô đã căng bóng như đặt để Alan áp sát khung thành. Tuy nhiên, anh không kịp chạm bóng. Tỷ số suýt là 4-1 cho CAHN.
46': Thái Sơn xuất hiện, Ninh Bình liệu có thể gắng gượng trong thế chỉ còn 10 người?
Hiệp đấu quá bùng nổ của CAHN và Alan. Tiền đạo này ghi cả 3 bàn để giúp CAHN đang nắm lợi thế cực lớn trước đối thủ.
45': Sau thời gian bùng nổ và ghi liền 2 bàn, CAHN đã có bàn thứ 3. Alan vẫn là tác giả bàn thắng. Anh lập hat-trick với pha đệm lòng tung nóc lưới Ninh Bình.
37': Quang Nho phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng từ phía sau đối với Văn Hậu. Như vậy, Ninh Bình vừa bị dẫn bàn vừa mất người từ khoảnh khắc này.
35': Trên chấm penalty, Alan đã thực hiện thành công với cú đá đưa bóng đi cao, quá khó cho Văn Lâm. CAHN đã ngược dòng chóng vánh.
33': Cơ hội lớn cho CAHN khi bóng chạm tay Dụng Quang Nho. Trọng tài đang theo dõi VAR và penalty cho CAHN.
27': Sau hàng loạt tình huống bỏ lỡ, Alan đã ghi bàn. Anh đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Mauk. 1-1 cho CAHN và trận đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục trở nên kịch tính.
20': Leo Artur và Alan liên tục khuấy đảo hàng thủ Ninh Bình, các hậu vệ đội khách đang làm việc rất tốt.
14': Alan lại tung ra đường chuyền chưa đủ độ chuẩn xác. Lần này anh đi bóng từ cánh trái. Bóng được Alan tạt vào trong nhưng lại quá sâu, Artur không thể tiếp cận.
8': Quang Hải đã xử lý rất thông minh, mở ra cơ hội tốt cho Alan. Nhưng bên biên phải, Alan lại căng bóng vào thiếu hợp lý. Cơ hội đã bị CAHN bỏ phí.
1': Ngay khi bóng lăn được 1 phút 7 giây, Ninh Bình đã ghi bàn. Geovane ngả người bắt volley đẳng cấp găm bóng vào góc chết. Nguyễn Filip đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể chạm bóng.
1': CAHN trong màu áo truyền thống còn Ninh Bình FC sẽ thi đấu với trang phục màu đen.
2 đội vẫn dùng đội hình quen thuộc. Đình Bắc chưa đá chính cho CAHN trong khi Thái Sơn, Văn Thuận cũng chưa thể ra sân cho Ninh Bình FC.
Trước vòng 12, Ninh Bình FC đang dẫn đầu với 27 điểm. Họ có 8 chiến thắng và 4 trận hòa. CAHN xếp ngay sau với 26 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu thắng, đội bóng ngành Công an sẽ chính thức vượt lên chiếm ngôi đầu, còn nếu Ninh Bình FC bỏ túi 3 điểm, họ sẽ bứt xa so với nhóm bám đuổi.
Không những là trận chung kết của giải, màn so tài này còn là trận đấu đáng chờ đợi về mặt ngôi sao. CAHN có Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức, 3 ngôi sao vừa trở về từ chiến dịch U23 châu Á 2026 trong khi Ninh Bình FC có Quốc Việt, Lê Phát, Thái Sơn và Văn Thuận. Lực lượng cầu thủ ngoại của 2 đội cũng thuộc hàng nhất nhì giải đấu. Cộng với dàn sao cũ như Văn Hậu, Quang Hải, Nguyễn Filip, Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh... thực sự đây là trận chiến của các vì sao đúng nghĩa.
Với tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng cùng sự hiện diện của nhiều tuyển thủ, không bất ngờ khi trước trận, CLB Công an Hà Nội xác nhận toàn bộ vé của trận đấu đã được bán hết. Đây là lần hiếm hoi một trận đấu quốc nội của Việt Nam sạch vé từ khá sớm.
Thời tiết ủng hộ, sự quan tâm của NHM đang lên cao sau sự kiện U23 châu Á 2026 thành công, không ngạc nhiên khi màn so tài giữa CAHN vs Ninh Bình FC được đón chờ như vậy. Và hãy chờ đợi những diễn biến hấp dẫn, xứng đáng với kỳ vọng của NHM trên sân!
