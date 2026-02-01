Alcaraz thắng ngược Djokovic, giành Australian Open lần đầu tiên

Alcaraz ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AP

Sau chiến thắng chật vật trước Alexander Zverev ở vòng bán kết, Carlos Alcaraz tiếp tục khởi đầu không tốt ở trận chung kết Australian Open 2026 khi thua Novak Djokovic chóng vánh với tỷ số 2-6 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, vào thời điểm nhiều người kỳ vọng huyền thoại người Serbia sẽ có Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp thì Alcaraz lạnh lùng vượt lên với màn trình diễn đỉnh cao.

Carlos Alcaraz sửa sai rất nhanh và bẻ hai game trong set 2 để giành chiến thắng với tỷ số tương tự 6-2, qua đó dập tắt sự hưng phấn của Djokovic và người ủng hộ tay vợt 39 tuổi này tại Rod Laver Arena.

Alcaraz quá lì lợm và xuất sắc. Ảnh: AP

Bước sang set 3, Alcaraz tiếp tục áp đảo lão tướng người Serbia với hàng loạt pha bóng đẹp mắt. Tay vợt người Tây Ban Nha tận dụng sức trẻ để di chuyển khắp mặt sân và liên tục có các tình huống cứu bóng khó khiến Djokovic bất lực chịu thua 3-6 sau 52 phút.

Djokovic thi đấu đầy bản lĩnh trong set thứ 4, cứu được 6 điểm break để giữ game giao bóng thứ hai. Nhưng tay vợt 39 tuổi, người bất bại trong 10 trận chung kết Australian Open trước đó, không thể phản công để duy trì thành tích hoàn hảo của mình. Alcaraz đã giành break quyết định ở game thứ 12 để ấn định chiến thắng sau 3 giờ 2 phút (2-6, 6-2, 6-3, 7-5).

Djokovic thi đấu nỗ lực nhưng không thể đánh bại Alcaraz. Ảnh: AP

Như vậy, Alcaraz không chỉ ngăn cản Djokovic thiết lập kỷ lục giành 25 Grand Slam mà còn tự mình đi vào lịch sử tennis trong Kỷ nguyên mở. Đây là chức vô địch Australian Open đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha, giúp anh hoàn thành Career Grand Slam (giành đủ 4 Grand Slam trong sự nghiệp) và trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử làm được điều này.

Alcaraz hiện là nhà vô địch đơn nam Grand Slam 7 lần, đưa anh ngang bằng với hai thành viên khác trong CLB số 1 ATP là John McEnroe và Mats Wilander trong danh sách mọi thời đại. Chiến thắng tại Melbourne của tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục củng cố vị thế thống trị của anh và đối thủ lớn Jannik Sinner tại các giải Grand Slam trong những năm gần đây: cả hai đã lần lượt giành được chín danh hiệu Grand Slam liên tiếp, tính từ chiến thắng của Djokovic tại US Open 2023.