Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lê Hà Anh Tuấn giành cú đúp danh hiệu Esports 2025

Trọng Đạt

Tối 31/1, tại TP.HCM, vận động viên Lê Hà Anh Tuấn tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao của làng Esports Việt Nam khi giành cú đúp danh hiệu cá nhân tại Gala cuối năm FC Online 2025.

1-2429.jpg

Theo đó, tuyển thủ sinh năm 2008 được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Vận động viên Esports nam xuất sắc của năm” và “Vận động viên Esports được yêu thích nhất năm”. Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp Anh Tuấn thâu tóm trọn bộ hai danh hiệu này, một thành tích cho thấy sự ổn định, bền bỉ và sức hút đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ.

Một năm thi đấu hăng say, đầy đam mê cùng những màn trình diễn ấn tượng đã giúp Lê Hà Anh Tuấn không chỉ ghi dấu về chuyên môn, mà còn chiếm trọn tình cảm của cộng đồng Esports FC Online. Anh hiện được xem là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu, đại diện cho thế hệ vận động viên Esports mới của Việt Nam.

Bên cạnh các hạng mục dành cho tuyển thủ, Gala FC Online 2025 cũng vinh danh nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật. Ở hạng mục Nhà sáng tạo của năm, giải thưởng thuộc về Vodka Quang, sau khi vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký như Pressing Time, Dev, Ryy và Bình Be.

2.jpg

Danh hiệu Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm được trao cho nhóm các gương mặt quen thuộc gồm Thầy Giáo Ba, Rambo, DevGPT và Pressing Time. Trong khi đó, hạng mục Nhà sáng tạo tiềm năng gương mặt trẻ nổi bật gọi tên Hipnano, NQ Minh, Tùng Bùi, Phúc Zola và Vumino.

Sự kiện do FC Online tổ chức với quy mô hơn 300 khách mời, quy tụ đông đảo tuyển thủ Esports, nhà sáng tạo nội dung, đại diện truyền thông và cộng đồng người chơi.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong năm, mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng nhìn lại hành trình của năm 2025 đầy cảm xúc, từ những trận cầu giải trí, những giải đấu Esports nghẹt thở cho đến những nội dung sáng tạo bùng nổ trên mạng xã hội.

Hạng mục dành cho Nhà sáng tạo (Creators)

Tutorial Creator of The Year: Thành Hòa, Djokovic, Bình Be.

Upgrade Creator of The Year: Vodka Quang, Vumino, Ryy.

Pack Opener of The Year: Vodka Quang, Dev, Lee Hariii.

Short Content Creator of The Year: Pressing Time.

TikTok Rising Star of The Year: VanilaBaoBao.

YouTube Rising Star of The Year: Phúc Zola.

Facebook Rising Star of The Year: Deekay.

Trọng Đạt
#Lê Hà Anh Tuấn #Esports 2025 #Gala FC Online #Thể thao điện tử #Việt Nam #Vận động viên trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục