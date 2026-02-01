Lê Hà Anh Tuấn giành cú đúp danh hiệu Esports 2025

Tối 31/1, tại TP.HCM, vận động viên Lê Hà Anh Tuấn tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao của làng Esports Việt Nam khi giành cú đúp danh hiệu cá nhân tại Gala cuối năm FC Online 2025.

Theo đó, tuyển thủ sinh năm 2008 được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Vận động viên Esports nam xuất sắc của năm” và “Vận động viên Esports được yêu thích nhất năm”. Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp Anh Tuấn thâu tóm trọn bộ hai danh hiệu này, một thành tích cho thấy sự ổn định, bền bỉ và sức hút đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ.

Một năm thi đấu hăng say, đầy đam mê cùng những màn trình diễn ấn tượng đã giúp Lê Hà Anh Tuấn không chỉ ghi dấu về chuyên môn, mà còn chiếm trọn tình cảm của cộng đồng Esports FC Online. Anh hiện được xem là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu, đại diện cho thế hệ vận động viên Esports mới của Việt Nam.

Bên cạnh các hạng mục dành cho tuyển thủ, Gala FC Online 2025 cũng vinh danh nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật. Ở hạng mục Nhà sáng tạo của năm, giải thưởng thuộc về Vodka Quang, sau khi vượt qua hàng loạt ứng cử viên nặng ký như Pressing Time, Dev, Ryy và Bình Be.

Danh hiệu Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm được trao cho nhóm các gương mặt quen thuộc gồm Thầy Giáo Ba, Rambo, DevGPT và Pressing Time. Trong khi đó, hạng mục Nhà sáng tạo tiềm năng gương mặt trẻ nổi bật gọi tên Hipnano, NQ Minh, Tùng Bùi, Phúc Zola và Vumino.

Sự kiện do FC Online tổ chức với quy mô hơn 300 khách mời, quy tụ đông đảo tuyển thủ Esports, nhà sáng tạo nội dung, đại diện truyền thông và cộng đồng người chơi.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong năm, mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng nhìn lại hành trình của năm 2025 đầy cảm xúc, từ những trận cầu giải trí, những giải đấu Esports nghẹt thở cho đến những nội dung sáng tạo bùng nổ trên mạng xã hội.