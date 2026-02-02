Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Phong Phú Hà Nam giành 3 điểm trọn vẹn ở lượt 8 giải U19 nữ Quốc gia 2026

PV

Không có bất ngờ nào xảy ra ở lượt 8 giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia - cúp Acecook 2026 khi Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Được đánh giá cao hơn, Phong Phú Hà Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Nguyễn Thị Minh Ánh sớm cụ thể hóa ưu thế bằng pha dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho đội bóng áo vàng. Chỉ hai phút sau, Nguyễn Thị Linh Chi nhân đôi cách biệt với bàn thắng ở phút 14, đưa Phong Phú Hà Nam vượt lên dẫn trước 2-0.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Than Khoáng Sản Việt Nam nỗ lực tổ chức phản công nhưng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Khi đội bóng vùng mỏ còn chưa tìm được bàn rút ngắn tỷ số, họ tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút 66. Trần Thị Hoài Trang là người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Hà Nội và Thái Nguyên T&T chia điểm sau trận hòa 1-1. Đội bóng Thủ đô là những người mở tỉ số trước ở phút 17 nhờ công của An Hoàng Cúc. Tuy nhiên, đến phút 86, Nguyễn Thu Trang thực hiện thành công quả phạt đền, mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Thái Nguyên T&T, qua đó giữ lại 1 điểm cho đội bóng xứ chè.

Với chiến thắng này, Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm ở lượt 8 và tiếp tục duy trì vị thế thuận lợi trong cuộc đua tại giải U19 nữ Quốc gia - cúp Acecook 2026.

PV
#Phong Phú Hà Nam #U19 nữ Quốc gia #bóng đá nữ #giải đấu #thắng trận #cúp Acecook #bóng đá Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục