Chuyện 'biến nguy thành cơ' của nhà Beckham

TP - Hình mẫu gia đình lý tưởng của nhà Beckham đã sụp đổ, nhưng bi kịch này lại trở thành cơ hội để tiếp tục phát triển “thương hiệu Beckham”.

Theo một nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ), có đến 27% người Mỹ trên 18 tuổi cắt đứt quan hệ với ít nhất một thành viên trong gia đình. Điều này một lần nữa cho thấy mặt trái của cuộc sống hiện đại.

Trong bối cảnh đó, gia đình David Beckham trở thành hình mẫu lý tưởng và hiếm có, trong văn hóa xã hội, khi danh tiếng không kèm theo rạn nứt, tài sản không dẫn đến hệ lụy xấu. Nhà Beckham hội tụ đủ mọi phẩm chất đáng ghen tị, từ sắc đẹp, tài năng đến tình yêu và sự gắn kết trong hạnh phúc.

Thế nhưng thành trì cuối cùng của gắn kết gia đình đã sụp đổ sau bài viết dài và đầy cảm xúc trên Instangram của Brooklyn Peltz Beckham, cậu con trai cả nhà Beckham. Trong đó, anh kể chi tiết về sự xa cách giữa anh và cha mẹ mình, David và Victoria Beckham về những năm tháng bị kiểm soát, tổn thương cảm xúc trong một gia đình mà anh cho là ưu tiên hình ảnh hào nhoáng bên ngoài hơn sự thân mật bên trong. Brooklyn nói rằng việc rời bỏ gia đình giống như một sự giải thoát, cởi bỏ nỗi lo lắng đè nén trong lòng nhiều năm.

Với cộng đồng mạng, họ chỉ tập trung duy nhất vào nhà Beckham và dồn tâm huyết cho nó. Trên mọi nền tảng lan tràn ảnh chụp màn hình bài đăng của Brooklyn, bên cạnh bùng nổ trào lưu chế ảnh Victoria như một bà mẹ độc đoán.

Các cáo buộc cũng được mổ xẻ kỹ lưỡng và dòng thời gian dẫn đến đổ vỡ được tái dựng lại, từ lúc Brooklyn cặp kè với Nicola Peltz đến đám cưới đình đám năm 2022 và những lần vắng mặt trong các sự kiện gia đình sau đó.

Đại gia đình Beckham

Rồi “hội đồng xét xử” bắt đầu vào cuộc, dĩ nhiên cũng trên mạng xã hội. Người nói rằng Brooklyn chọn nhà vợ ngay từ đầu và dựa dẫm vào ông bố vợ Nelson Peltz, tỷ phú có khối tài sản gấp đôi nhà Beckham, với một trong những biểu hiện là đưa họ Peltz vào tên, thậm chí đứng trước họ Beckham.

Người lại cho rằng cô vợ Nicola là nguồn cơn của mọi việc vì cô lập chồng khỏi gia đình, trong khi những người khác nữa quy kết Victoria là phản diện chính vì đã cố phá hỏng đám cưới, đồng thời coi trọng danh vọng và sự nổi tiếng hơn tâm tư, tình cảm của các con.

Vậy David Beckham thì sao? Khi xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuần vừa rồi tại Davos, cựu tiền vệ tài hoa từng khoác áo MU, Real và LA Galaxy đã đề cập đến những chủ đề rộng hơn như vai trò của mạng xã hội trong việc định hình sức khỏe tâm thần, tầm quan trọng của việc cho phép trẻ em mắc sai lầm và công việc đang thực hiện với UNICEF. Không hề nhắc đến Brooklyn.

Không phủ nhận, không đính chính, không hề tỏ ra mất bình tĩnh. Beckham, trong cơn bão dư luận, vẫn lịch lãm và thông minh như người ta từng biết.

Theo các chuyên gia kinh tế cũng như PR truyền thông, Beckham đã thể hiện sự chuyên nghiệp và “có chủ đích” trong bài nói chuyện. Thậm chí, đây có thể coi là một “bài học bậc thầy” cho các nhà quản lý thương hiệu trong xử lý khủng hoảng.

Về bản chất, đây là một bi kịch gia đình đang diễn ra trên sân khấu toàn cầu. Nhưng với nhà Beckham, hay chính xác là “thương hiệu Beckham”, cuộc khủng hoảng sau khi xử lý ổn thỏa, mang lại cơ hội to lớn về mặt tài chính.