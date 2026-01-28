Brooklyn đáp trả Beckham

TPO - Giữa lúc gia đình Beckham xuất hiện đông đủ tại Paris mà không có Brooklyn, Nicola Peltz bất ngờ đăng video tình cảm với chồng. Động thái này tiếp tục thu hút sự chú ý vào những rạn nứt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong gia đình nổi tiếng bậc nhất nước Anh.

Trên Instagram ngày 28/1, Brooklyn chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật bên vợ, đi dạo cùng chú chó cưng. Nicola Peltz cũng đăng tải video ghi lại những cử chỉ âu yếm của cặp đôi trên TikTok.

Cả hai cùng nhau thưởng thức những bữa tối lãng mạn. Nicola chú thích ngắn gọn: “Em yêu anh" và gắn tên Brooklyn Beckham.

Bài đăng của vợ chồng Brooklyn - Nicola xuất hiện ngay sau khi gia đình Beckham - gồm Victoria, David, các con Romeo, Cruz và cô út Harper - cùng xuất hiện tại show Haute Couture Xuân - Hè 2026. Trong ảnh vắng mặt Brooklyn. Romeo và Cruz cũng đưa bạn gái là Kim Turnball và Jackie Apostel tới tham dự sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris.

Brooklyn và Nicola Peltz chia sẻ hình ảnh thân mật sau bức hình của các thành viên nhà Becks.

Theo giới truyền thông, gia đình Beckham có mặt tại Paris để ủng hộ Victoria Beckham nhân dịp cô được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương). Đây là phần thưởng vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho văn hóa, nghệ thuật hoặc văn học.

Cả Romeo (23 tuổi) và Cruz (20 tuổi) đều đăng ảnh gia đình lên Instagram Stories trong ngày. Romeo viết: “Tự hào về mẹ” kèm biểu tượng trái tim.

Cuối tuần qua, Victoria Beckham vẫn xuất hiện cùng các thành viên nhóm Spice Girls trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton.

Mâu thuẫn nổ ra ngày 19/1, khi Brooklyn Beckham đăng loạt bài viết tố cha mẹ gây áp lực tâm lý suốt nhiều năm, tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Đại diện của David - Victoria từ chối bình luận.

Theo People, vợ chồng Becks sốc và đau lòng trước những phát ngôn của con trai, song vẫn chọn im lặng để tránh đổ thêm dầu vào lửa. Một nguồn tiết lộ cặp sao yêu Brooklyn vô điều kiện và sẵn sàng đón nhận bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở Nicola Peltz. Nhiều nguồn tin cho biết gia đình Becks chưa sẵn sàng hòa giải nếu Nicola vẫn hiện diện.

Người thân phía nhà Peltz cho rằng mối quan hệ giữa Victoria và Nicola xấu đi vì sự đố kỵ, trong khi phía Beckham phản bác rằng Nicola mới là người khao khát danh tiếng.

Brooklyn bày tỏ tình yêu dành cho vợ - Nicola Peltz sau khi vợ chồng Beckham đăng tải hình ảnh gia đình dự Paris Fashion Week.

Căng thẳng càng gia tăng khi Brooklyn cáo buộc cha mẹ từng gây áp lực anh chuyển nhượng quyền sử dụng tên tuổi trước đám cưới, điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của vợ con anh. Phía gia đình Becks khẳng định đây chỉ là hiểu lầm liên quan đến việc đăng ký thương hiệu từ khi các con còn nhỏ.

Hiện tại, Brooklyn và Nicola được cho là không có ý định làm lành, trong khi David và Victoria vẫn tin rằng con trai sẽ nguôi ngoai quay về. Các chuyên gia tâm lý nhận định việc hàn gắn cần diễn ra trong không gian riêng tư, không phải trên mạng xã hội hay truyền thông. Với những gì đang diễn ra, mâu thuẫn gia đình Becks vẫn không có hồi kết.