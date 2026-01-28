Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Brooklyn đáp trả Beckham

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa lúc gia đình Beckham xuất hiện đông đủ tại Paris mà không có Brooklyn, Nicola Peltz bất ngờ đăng video tình cảm với chồng. Động thái này tiếp tục thu hút sự chú ý vào những rạn nứt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong gia đình nổi tiếng bậc nhất nước Anh.

Trên Instagram ngày 28/1, Brooklyn chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật bên vợ, đi dạo cùng chú chó cưng. Nicola Peltz cũng đăng tải video ghi lại những cử chỉ âu yếm của cặp đôi trên TikTok.

Cả hai cùng nhau thưởng thức những bữa tối lãng mạn. Nicola chú thích ngắn gọn: “Em yêu anh" và gắn tên Brooklyn Beckham.

Bài đăng của vợ chồng Brooklyn - Nicola xuất hiện ngay sau khi gia đình Beckham - gồm Victoria, David, các con Romeo, Cruz và cô út Harper - cùng xuất hiện tại show Haute Couture Xuân - Hè 2026. Trong ảnh vắng mặt Brooklyn. Romeo và Cruz cũng đưa bạn gái là Kim Turnball và Jackie Apostel tới tham dự sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris.

snapinstato-621808971-18564053053040460-3324245499551546078-n.jpg
snapinstato-622672070-18564052963040460-4056088695269630455-n.jpg
snapinstato-622842987-18564053035040460-2077718951267436330-n.jpg
snapinstato-622872046-18564052972040460-1064853963655451292-n.jpg
Brooklyn và Nicola Peltz chia sẻ hình ảnh thân mật sau bức hình của các thành viên nhà Becks.

Theo giới truyền thông, gia đình Beckham có mặt tại Paris để ủng hộ Victoria Beckham nhân dịp cô được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương). Đây là phần thưởng vinh danh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho văn hóa, nghệ thuật hoặc văn học.

Cả Romeo (23 tuổi) và Cruz (20 tuổi) đều đăng ảnh gia đình lên Instagram Stories trong ngày. Romeo viết: “Tự hào về mẹ” kèm biểu tượng trái tim.

Cuối tuần qua, Victoria Beckham vẫn xuất hiện cùng các thành viên nhóm Spice Girls trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton.

Mâu thuẫn nổ ra ngày 19/1, khi Brooklyn Beckham đăng loạt bài viết tố cha mẹ gây áp lực tâm lý suốt nhiều năm, tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Đại diện của David - Victoria từ chối bình luận.

Theo People, vợ chồng Becks sốc và đau lòng trước những phát ngôn của con trai, song vẫn chọn im lặng để tránh đổ thêm dầu vào lửa. Một nguồn tiết lộ cặp sao yêu Brooklyn vô điều kiện và sẵn sàng đón nhận bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở Nicola Peltz. Nhiều nguồn tin cho biết gia đình Becks chưa sẵn sàng hòa giải nếu Nicola vẫn hiện diện.

Người thân phía nhà Peltz cho rằng mối quan hệ giữa Victoria và Nicola xấu đi vì sự đố kỵ, trong khi phía Beckham phản bác rằng Nicola mới là người khao khát danh tiếng.

snapinstato-622478360-18579106237024953-2678112300321007617-n.jpg
Brooklyn bày tỏ tình yêu dành cho vợ - Nicola Peltz sau khi vợ chồng Beckham đăng tải hình ảnh gia đình dự Paris Fashion Week.

Căng thẳng càng gia tăng khi Brooklyn cáo buộc cha mẹ từng gây áp lực anh chuyển nhượng quyền sử dụng tên tuổi trước đám cưới, điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của vợ con anh. Phía gia đình Becks khẳng định đây chỉ là hiểu lầm liên quan đến việc đăng ký thương hiệu từ khi các con còn nhỏ.

Hiện tại, Brooklyn và Nicola được cho là không có ý định làm lành, trong khi David và Victoria vẫn tin rằng con trai sẽ nguôi ngoai quay về. Các chuyên gia tâm lý nhận định việc hàn gắn cần diễn ra trong không gian riêng tư, không phải trên mạng xã hội hay truyền thông. Với những gì đang diễn ra, mâu thuẫn gia đình Becks vẫn không có hồi kết.

Hà Trang
#Brooklyn Beckham #Nicola Peltz #Paris Fashion Week #gia đình Beckham #tình yêu #mạng xã hội #hạnh phúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục