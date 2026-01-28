Trương Vũ Kỳ bị xóa sổ

TPO - Trương Vũ Kỳ đang đối diện với làn sóng tẩy chay dữ dội từ đài truyền hình, các thương hiệu hợp tác. Danh tiếng của nữ diễn viên sụp đổ vì bê bối cá nhân.

Ngày 27/1, Sina đưa tin trong khi Trương Vũ Kỳ vẫn giữ im lặng trước loạt bằng chứng tố cáo của MC Cát Hiểu Thiến, vợ cũ của doanh nhân Viên Nguyên Ba, các thương hiệu hợp tác với nữ diễn viên, đài truyền hình đã ra tay chặn các hoạt động nghệ thuật của ngôi sao Mỹ nhân ngư.

Trương Vũ Kỳ bị một loạt nhãn hàng, đài truyền hình gạch tên.

Làn sóng tẩy chay Trương Vũ Kỳ

Từ ngày 24/1, Cát Hiểu Thiến lên tiếng chỉ trích Đài truyền hình Liêu Ninh, Trung Quốc vì đã mời Trương Vũ Kỳ tham gia biểu diễn trong chương trình Xuân Vãn cuối năm. Đồng thời, Cát Hiểu Thiến tung kết quả điều tra của cảnh sát về vụ việc cô và người nhà đe dọa. Cát Hiểu Thiến khẳng định cảnh sát đã xác minh người gọi điện thoại đe dọa cô chính là hai luật sư liên quan tới Trương Vũ Kỳ.

Ngoài ra, Cát Hiểu Thiến khẳng định Trương Vũ Kỳ đã vi phạm pháp luật khi nhờ người mang thai hộ. Trong hộ chiếu, hai con của nữ diễn viên có ngày sinh cách nhau 3 tháng, không phù hợp với thông tin sinh đôi mà Trương Vũ Kỳ chia sẻ. Theo Sina, chỉ có một đứa trẻ do Trương Vũ Kỳ trực tiếp mang thai, một bé khác do nữ diễn viên chi tiền nhờ người đẻ thuê. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, việc nhờ người mang thai hộ bị cấm vì cho rằng đây là hành vi lợi dụng thân thể phụ nữ.

Vì vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ công chúng, Đài truyền hình Liêu Ninh đã phải tuyên bố hủy bỏ màn biểu diễn của Trương Vũ Kỳ. Bên cạnh đó, do nữ diễn viên họ Trương không lên tiếng giải thích về các scandal, nhiều thương hiệu mỹ phẩm đang hợp tác với cô như SheSiYa, NEXXUS, Yu Rong Chu, GuYu... cũng đồng loạt ẩn các video, hình ảnh quảng bá sản phẩm. Bên cạnh đó, có thông tin vị trí thành viên cố định của Trương Vũ Kỳ trong show Nữ Tử Suy Luận Xã 3 (Sisters' Who Sleuth 3) cũng đã bị thay thế.

Trương Vũ Kỳ bị tố giật chồng, thuê người đe dọa "chính thất", nhờ người mang thai hộ.

Trương Vũ Kỳ đang lâm vào hoàn cảnh sụp đổ danh tiếng, bị tẩy chay khắp các trang MXH. Khi scandal với Cát Hiểu Thiến bùng nổ, khán giả cũng nhìn nhận lại con đường thành danh của Trương Vũ Kỳ và cho thấy cô luôn ngập chìm trong bê bối tình ái, có cách hành xử thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, do được o bế nên nữ diễn viên vẫn hoạt động bình thường.

Tình trường phức tạp của Trương Vũ Kỳ

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, nổi tiếng nhờ được vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì nâng đỡ. Sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý Tinh Huy, Trương Vũ Kỳ xuất hiện trong bộ phim Siêu khuyển thần thông do Châu Tinh Trì đóng chính.

Cô được khen có vẻ đẹp đằm thắm, nữ tính, nhan sắc nhiều phần tương tự Song Hye Kyo vì vậy được gọi là "Song Hye Kyo Trung Quốc". Việc được so sánh với mỹ nhân nổi tiếng xứ Hàn giúp Trương Vũ Kỳ nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả ghi nhớ.

Nhờ Châu Tinh Trì o bế, Trương Vũ Kỳ tham gia phim điện ảnh Phụ nữ không xấu, đóng chung với Châu Tấn và nhận được đề cử Diễn viên mới xuất sắc của giải Kim Tượng, Hong Kong, Trung Quốc.

Trương Vũ Kỳ được Châu Tinh Trì nâng đỡ. Cô dựa vào danh xưng "bản sao Song Hye Kyo" để nổi danh.

Trương Vũ Kỳ hẹn hò với thiếu gia Bắc Kinh Uông Tiểu Phi (chồng cũ Đại S). Lúc này, Trương Vũ Kỳ muốn rời khỏi công ty của Châu Tinh Trì và mong bạn trai giúp cô trả tiền đền bù hợp đồng nhưng Uông Tiểu Phi không có khả năng chi trả, vì vậy cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, nữ diễn viên không ngần ngại đánh nhau với bạn trai.

Sau đó, Trương Vũ Kỳ gặp đạo diễn Vương Toàn An khi tham gia bộ phim Bạch Lộc Nguyên. Lúc này, Vương Toàn An đang chuẩn bị kết hôn với nữ diễn viên Dư Nam. Vương Toàn An lúc đó là đạo diễn nổi danh có quyền lực tại Trung Quốc đại lục, bất chấp việc đạo diễn họ Vương hơn cô 21 tuổi.

Nhờ Vương Toàn An, Trương Vũ Kỳ chấm dứt hợp đồng với Châu Tinh Trì khiến vua hài Hong Kong tức giận, thậm chí đã kiện cô ra tòa vì bội ước.

Năm 2014, Vương Toàn An bị bắt vì tội mua dâm. Sau khi chồng ra tù vào năm 2016, Trương Vũ Kỳ đệ đơn ly hôn.

Trương Vũ Kỳ bị tố nhiều lần làm "tiểu tam".

Cuộc hôn nhân thứ hai của Trương Vũ Kỳ cũng rất ồn ào. Cô kết hôn với doanh nhân Viên Ba Nguyên chỉ sau 70 ngày quen biết. Viên Ba Nguyên lúc đầu tự xưng là đại gia đang có công ty chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận người đẹp cầm dao gọt hoa quả đâm chồng khiến Viên Ba Nguyên phải báo án.

Cát Hiểu Thiến từng tung CCTV ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ đến nhà cô vụng trộm với Viên Ba Nguyên trong lúc nữ MC đi công tác vào tháng 5/2016. Thời điểm này, Cát Hiểu Thiến và Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, ảnh cưới của họ còn được treo trên tường. Viên Ba Nguyên đã nói dối về thời điểm hẹn hò với Trương Vũ Kỳ để bảo vệ nữ diễn viên.

Sau khi ly hôn Viên Ba Nguyên, Trương Vũ Kỳ thừa nhận "tôi không có mắt nhìn đàn ông".

Sau 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Trương Vũ Kỳ hẹn hò doanh nhân Trương Tiền Hào, nghệ sĩ violin Lý Bính Hy, nam diễn viên Vu Thích. Gần đây, người đẹp công khai hẹn hò với cầu thủ bóng rổ CBA Lưu Tử Kỳ, kém cô 12 tuổi.

Nhiều khán giả kêu gọi cấm sóng nữ diễn viên vì cho rằng cô là người của công chúng nhưng lại không giữ giới hạn đạo đức, sống buông thả, không mang lại những luồng năng lượng tích cực.