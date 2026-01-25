Song Hye Kyo bị vạ lây

TPO - Cha Eun Woo đang bị tẩy chay mạnh mẽ tại Hàn Quốc sau scandal trốn thuế, thậm chí những người chụp ảnh chung với nam nghệ sĩ cũng bị vạ lây.

Theo Naver, nam diễn viên ca sĩ Cha Eun Woo đã rơi xuống khỏi "thần đàn" và bị công chúng chỉ trích thậm tệ sau khi vướng scandal trốn thuế và bị phạt tới số tiền lên tới 20 tỷ won. Không chỉ danh tiếng của Cha Eun Woo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các đối tác của nam nghệ sĩ cũng phải nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh của anh.

Thậm chí, người tưởng chừng như không liên quan như Song Hye Kyo cũng bị vạ lây.

Song Hye Kyo và Cha Eun Woo nhiều lần gặp nhau tại các sự kiện thời trang.

Song Hye Kyo và Cha Eun Woo trước đó từng gặp nhau vài lần trong sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Chaumet. Họ không ít lần chụp hình chung với nhau và được ca ngợi là "thiên tài khuôn mặt, sở hữu nhan sắc đỉnh cao mà ai cũng khao khát.

Tuy nhiên, vụ trốn thuế của Cha Eun Woo khiến Song Hye Kyo cũng bị nhắc lại quá khứ từng bị phạt vì trốn thuế với số tiền lên tới 2,5 tỷ won trong khoảng 3 năm từ 2009-2012. Song Hye Kyo may mắn thoát nạn do phía cô khẳng định không biết việc chưa nộp thuế vì đã ủy thác cho trưởng phòng hành chính của cơ quan thuế xử lý mọi việc.

Sau đó, Song Hye Kyo đã nộp khoảng 3,1 tỷ won (57 tỷ đồng) bao gồm thuế thu nhập và tiền phạt do nộp chậm cho Cục Thuế quốc gia. Không những vậy, nữ diễn viên phải cúi đầu xin lỗi trước truyền thông. Bên cạnh đó, Song Hye Kyo từng làm đại sứ nộp thuế quốc gia nên nhiều người vẫn tin tưởng sai sót không xuất phát từ phía nữ diễn viên.

Theo Naver, đây là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Song Hye Kyo, từng khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian dài. Sau nhiều năm nỗ lực diễn xuất, không vướng thêm scandal nào, nữ diễn viên mới vực dậy độ nổi tiếng, đồng thời nhận lại tình cảm của công chúng.

Song Hye Kyo phải cúi đầu xin lỗi vì scandal trốn thuế.

Tuy nhiên, scandal trốn thuế của Cha Eun Woo một lần nữa nhắc lại bê bối chấn động của Song Hye Kyo khiến cô bị vạ lây.

Về phía Cha Eun Woo, sau khi scandal nổ ra, nam diễn viên mất sạch danh tiếng, thậm chí theo phân tích của truyền thông Hàn Quốc, anh có thể bị phạt tới 5 năm tù vì các hành vi gian lận trong kinh doanh.

Theo từ Sports Seoul, vụ trốn thuế và bị phạt với số tiền lên tới 20 tỷ won (356 tỷ đồng) không chỉ đơn giản nộp bù đủ là xong, nam nghệ sĩ còn có thể trở thành tội phạm kinh tế.

Các thương hiệu đang hợp tác cũng lần lượt gỡ bỏ hình ảnh của Cha Eun Woo khiến mỹ nam này đối diện với các vụ kiện đền bù hợp đồng lớn. Trước đó, Cha Eun Woo là ông hoàng quảng cáo tại Hàn Quốc, nắm trong tay khoảng 15 hợp đồng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Ngân hàng Shinhan, thương hiệu mỹ phẩm Abib, trang sức như Dior, Chaumet, YSL, Calvin Klein...

Cha Eun Woo sụp đổ sự nghiệp ở tuổi 29.

Hiện tại, do Cha Eun Woo thực hiện nghĩa vụ quân sự, mẹ của nam diễn viên đã bị tòa án triệu tập để điều tra về việc lập các công ty ma nhằm thực hiện hành vi trốn thuế.