Giải trí

Google News

Phim có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc mở màn hơn 11 tỷ đồng

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày cận Tết Bính Ngọ, thị trường điện ảnh rơi vào trạng thái thấp điểm. Tuy nhiên, phòng vé bất ngờ sôi động khi Running Man mùa 3 phiên bản điện ảnh ra rạp thu hơn 11 tỷ đồng trong ngày khởi chiếu.

Thu hơn 11 tỷ đồng ngày đầu công chiếu

Ngày 24/1, Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày 24/1. Tập cuối game show có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn đạt doanh thu 4,03 tỷ đồng từ 33.402 vé/664 suất chiếu. Tính cả suất chiếu sớm, phiên bản điện ảnh của Running Man thu hơn 11 tỷ đồng sau ngày đầu ra rạp.

Tập cuối show truyền hình được dựng thành bản điện ảnh nhưng vượt qua hàng loạt phim rạp để đứng đầu doanh thu được xem là điều hiếm thấy. Tập phim có sự xuất hiện của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc cùng dàn nghệ sĩ như Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P... tạo hiệu ứng kéo khán giả ra rạp giữa lúc thị trường không có phim mới cạnh tranh.

z7463551922581-de4e31fa297760437a9c27ef653c5d33.jpg
Dàn cast chính trong buổi công chiếu Running Man Vietnam 3: Con rối tự do.

Các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng doanh thu ngày 24/1 đến từ phim ngoại. Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng thu 765 triệu đồng từ 7.251 vé/1.430 suất chiếu. Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương thu 708 triệu đồng (7.486 vé/1.655 suất chiếu).

Con kể ba nghe có Kiều Minh Tuấn đóng chính sau một tuần dẫn đầu đã hạ nhiệt mạnh. Tác phẩm thu 484 triệu đồng từ 5.355 vé/1.531 suất chiếu. Hiện, phim kể góc khuất nghề diễn viên xiếc đạt tổng doanh số 44 tỷ đồng.

Các bom tấn quốc tế từng làm mưa làm gió cũng dần hạ nhiệt. Avatar 3: Lửa và tro tàn bán được 202 triệu đồng từ 1.272 vé/175 suất chiếu. Zootopia: Phi vụ động trời 2 thu 37 triệu đồng. Trong khi đó, Thiên đường máu đạt 94 triệu đồng với 1.064 vé/531 suất chiếu. Các tác phẩm còn hai ngày cuối tuần để chạy đua doanh thu.

Có gì trong bản điện ảnh của Running Man?

Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do dài 161 phút, tương đương các tập phát sóng trên truyền hình. Đây thực chất là tập cuối cùng khép lại hành trình mùa 3 của game show. Đại diện nhà sản xuất cho biết tập cuối Running Man được đẩy cao kịch tính, gom toàn bộ drama vào phiên bản điện ảnh. Khán giả ra rạp như được xem bộ phim đầy đủ phần mở đầu, cao trào và kết thúc.

Sức hút của bộ phim gắn liền với sự trở lại của dàn cast. Trấn Thành trong vai trò dẫn dắt thay thế Trường Giang. Quang Tuấn cũng trở thành điểm nhấn với nhiều chiêu trò khác xa hình ảnh nam chính trăm tỷ đồng.

Tại buổi ra mắt tập cuối, Trấn Thành nói anh đắn đo khi tham gia chương trình, việc nhận lời trở lại là "khủng khiếp". Nam MC cho biết bác sĩ cảnh báo anh không được vận động mạnh do thoát vị đĩa đệm, nhưng quyết trở lại. “Tôi thở như bò biển (biệt danh của Trấn Thành ở game show) những ngày đầu. Nhưng càng quay càng thấy hứng khởi và yêu thích. Tôi sẽ hối hận nếu không nhận lời tham gia mùa này”, đạo diễn nói.

605063756-122173067072777918-5507276257771820149-n.jpg
606455588-122173066934777918-6111292786747242444-n.jpg
571145185-122163367730777918-6557175873253589418-n.jpg
598770906-122172106676777918-3922160910957540591-n.jpg
Dàn cast và khách mời tại Running Man mùa 3 toàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ sự bồi hồi khi nhắc việc Trấn Thành khóc ở ngày ghi hình cuối. Nữ diễn viên nói chương trình gắn kết các thành viên, giúp cô "được là chính mình", tương tác thoải mái trong các thử thách.

Liên Bỉnh Phát nhắc vụ chấn thương khi tham gia chương trình. Anh hài hước chia sẻ rằng việc bị đứt dây chằng là cái mới của năm nay. Nam diễn viên chia sẻ thêm mỗi lần đi quay, Running Man mang lại cảm giác thư giãn, mong muốn chương trình kéo dài nhiều mùa.

Sau 3 năm dừng phát sóng, Running Man Vietnam mùa 3 trở lại, thu hút sự quan tâm nhờ sự xuất hiện của Trấn Thành. Nhóm thành viên cũ gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát là yếu tố kéo khán giả cũ. Trong khi đó, các gương mặt mới gồm Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P mang đến màu sắc mới cho chương trình.

Đặc biệt, sự trở lại của Trấn Thành với loạt ảnh "dìm hàng" viral và nét ngây ngô bất ngờ của diễn viên Quang Tuấn trở thành điểm nhấn thu hút người xem trong suốt tập phát sóng.

Trạch Dương
