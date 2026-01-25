Trường Giang bật khóc xin lỗi

TPO - Trường Giang đăng tải tâm thư xin lỗi vợ và các con vì một lần nữa vắng mặt trong khoảnh khắc quan trọng.

Ngày 25/1, Nhã Phương chia sẻ tin vui gia đình chào đón thêm thành viên mới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Nhã Phương đăng tải loạt khoảnh khắc trong phòng sinh cùng lời nhắn gửi con đầy yêu thương. Nữ diễn viên cho biết dù sinh lần thứ ba, cảm xúc hồi hộp và bỡ ngỡ vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

“Vẫn là cảm giác run rẩy khi lần đầu được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này. Và có một điều không thay đổi, đó là niềm hạnh phúc vỡ òa”, cô viết.

﻿ ﻿ ﻿ Trường Giang bật khóc vì không thể ở bên vợ lúc cô sinh con thứ ba.

Trong lần vượt cạn này, Trường Giang không thể trực tiếp ở bên cạnh vợ. Nam nghệ sĩ chỉ có thể nhìn Nhã Phương qua màn hình điện thoại, chứng kiến khoảnh khắc cô vượt cạn từ xa. Hình ảnh Trường Giang bật khóc khi gọi video cho vợ gây xúc động.

Cũng trong ngày 25/1, Trường Giang đăng tải tâm thư xin lỗi vợ và các con vì một lần nữa vắng mặt trong khoảnh khắc quan trọng. “Xin lỗi yêu thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời. Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời mà không có ba bên cạnh. Ba tệ quá”, anh viết.

Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân đã khóc rất nhiều vì lo lắng, đồng thời nể phục sự mạnh mẽ, kiên cường của Nhã Phương.

Theo chia sẻ của Trường Giang, lý do anh không thể đồng hành cùng vợ trong lúc sinh con xuất phát từ lịch trình công việc đã nhận trước đó. Nam diễn viên hài cũng gửi lời cảm ơn khán giả vì sự cảm thông, đồng thời mong được “trọn vẹn lại với ân tình” bằng việc cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Nhã Phương và Trường Giang công khai mối quan hệ từ năm 2016, sau khi hợp tác trong một dự án phim. Chuyện tình của cặp đôi từng trải qua không ít sóng gió, áp lực dư luận và những đồn đoán kéo dài. Năm 2018, cả hai tổ chức hôn lễ tại TPHCM, chính thức về chung một nhà, khép lại hành trình yêu nhiều thử thách.

Sau kết hôn, Nhã Phương dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình, trong khi Trường Giang vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc với vai trò MC, diễn viên, nhà sản xuất.

Trường Giang thường xuyên chia sẻ anh “mắc nợ” vợ và dành nhiều lời tri ân cho sự hy sinh thầm lặng của Nhã Phương.

Trải qua 8 năm chung sống, cặp đôi hiện có ba người con và được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ kín tiếng nhưng bền chặt của giới giải trí Việt.