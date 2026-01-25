Nhà Beckham giữa khủng hoảng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Các thành viên nhà Beckham tiếp tục phủ sóng truyền thông với những bài đăng trên mạng xã hội, không có dấu hiệu để tâm đến tuyên bố của Brooklyn Beckham gây chấn động suốt tuần qua.

Ngày 23/1, Romeo Beckham tham gia trình diễn cho nhà mốt Willy Chavarria trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Cầu thủ 23 tuổi xuất hiện ấn tượng trong áo khoác da cổ lông, cà vạt đen và quần jeans, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp sau khi từ bỏ bóng đá.

Victoria Beckham cùng hai con út là Cruz và Harper Seven có mặt tại hàng ghế đầu để ủng hộ.

Trên tài khoản cá nhân, Victoria đăng tải hình ảnh con trai sải bước cùng lời nhắn: "Quá tự hào về con, @romeobeckham". Bà Becks liên tục cập nhật các hoạt động của Romeo nhằm khẳng định sự ủng hộ dành cho con trai thứ.

Romeo diễn thời trang tại Pháp và hình ảnh Cruz Beckham dạo phố cùng bạn gái sáng 24/1.

Harper Beckham - con gái út của vợ chồng Beckham - chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc Romeo catwalk. "Lại một lần nữa!! Một buổi trình diễn tuyệt vời x @romeobeckham", cô viết.

Sau sự kiện tại Pháp, truyền thông cập nhật hình ảnh Cruz Beckham trở về Anh. Sáng 24/1, Just Jared ghi nhận Cruz đi dạo cùng bạn gái Jackie Apostel tại London, Anh.

Theo People, động thái của Harper và Victoria cho thấy nỗ lực gắn kết giữa các thành viên còn lại giữa thời điểm nhạy cảm. Sự xuất hiện chỉn chu kèm bài đăng ủng hộ anh trai trước đó của Cruz được truyền thông nhận định là gia đình Beck vẫn tiếp tục duy trì hình ảnh, mặc những tranh cãi gia đình nổ ra vào giữa tuần.

brooklyn-beckham-and-nicola-peltz-beckham-012326-1f084856f7fd45f8a33475d9496700df.jpg
Paparazzi chụp khoảnh khắc Brooklyn và Nicola Peltz dạo bờ biển Malibu, California, Mỹ.

Trái ngược với các thành viên còn lại, Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz hạn chế hoạt động mạng xã hội sau bài đăng gây xôn xao dư luận. Ngày 23/1, cặp đôi được bắt gặp đi dạo tại Malibu, California, Mỹ. Như thường lệ, Brooklyn không có bất kỳ bài đăng nào ủng hộ sự nghiệp của em trai Romeo.

Một tuần qua, gia đình Beckham rơi vào cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất trong lịch sử, sau khi người con cả Brooklyn công khai các cáo buộc nhắm vào cha mẹ.

Trong tuyên bố dài 6 trang đăng ngày 21/1, Brooklyn kể chi tiết việc cha mẹ đặt thương hiệu Beckham lên trên tình cảm ruột thịt. Anh cáo buộc Victoria và David đã cố gắng "hối lộ" mình để ký thỏa thuận nhượng quyền tên tuổi cá nhân ngay trước đám cưới và hàng loạt cáo buộc khác được truyền thông quốc tế gọi là "vạch trần bộ mặt hào nhoáng của gia đình Beckham".

Trạch Dương
