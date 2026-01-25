Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phía sau cảnh hôn của Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chia sẻ sau khi phim “Cách em một milimet” kết thúc, Huyền Lizzie cho biết cô hoàn toàn bất ngờ trước sự yêu mến mà khán giả dành cho nhân vật Ngân cũng như cặp đôi Ngân - Viễn.

Tối 23/1, tập cuối bộ phim Cách em một milimet lên sóng, khép lại hành trình đầy cảm xúc của các nhân vật. Trong đó, cái kết viên mãn của Ngân - Viễn do Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng thủ vai khiến số đông khán giả thỏa mãn, tạo nên nhiều dư âm trên mạng xã hội.

Theo diễn biến tập cuối, Ngân cuối cùng cũng hoàn tất việc ly hôn, những hiểu lầm trong quá khứ với Viễn được tháo gỡ. Không còn rào cản nào ngăn cách, Viễn chủ động bày tỏ tình cảm và khẳng định không muốn bỏ lỡ Ngân thêm một lần nào nữa. Trong đám cưới của cặp đôi Biên - Thư, Ngân đã chấp thuận quay về bên Viễn, khép lại chuyện tình nhiều dang dở bằng một cái kết trọn vẹn.

huyen-lizzie.jpg
Cảnh hôn của Huyền Lizzie và Hà Việt Dũng trong tập cuối Cách em một milimet khiến khán giả thích thú.

Ở tập cuối, phản ứng hóa học giữa Phan Minh Huyền và Hà Việt Dũng được đánh giá là “bùng nổ”. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến những khoảnh khắc bối rối, ngượng ngùng, cặp đôi mang đến cảm giác ngọt ngào, tự nhiên, khiến khán giả không khỏi thổn thức. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều ý kiến nhanh chóng gọi Ngân - Viễn là một trong những “cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ”.

Chia sẻ với Tiền Phong, Huyền Lizzie cho biết cô bất ngờ trước sự yêu mến mà khán giả dành cho nhân vật Ngân cũng như cặp đôi Ngân - Viễn. Thậm chí, trên trang cá nhân của cô, nhiều khán giả để lại bình luận mong muốn hai diễn viên sớm tái hợp trong một dự án khác.

“Khi tôi và anh Hà Việt Dũng quay lại hợp tác trong bộ phim này, cả hai đều không quá mong đợi. Phim trước chúng tôi vào vai anh em ruột, phim này là bạn thân rồi tiến tới tình yêu. Khi vào phim, cả hai chỉ cố gắng làm tốt nhất vai diễn của mình, không hề kỳ vọng sự bùng nổ, nhưng có lẽ vì hợp vía nhau nên được khán giả yêu mến đến vậy”, Huyền Lizzie chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng, cô và Hà Việt Dũng đều cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì nối tiếp thành công của phần trước, đồng thời tạo được dấu ấn riêng ở phần hai.

“Kết phim, hai anh em tôi thở phào vì đã hoàn thành vai diễn và ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Chúng tôi đã chúc mừng nhau vì hành trình này”, cô nói thêm.

Với Huyền Lizzie, vai Ngân là bất ngờ lớn trong năm 2025. Gia nhập đoàn phim từ tháng 9, nữ diễn viên chỉ nghĩ đây là vai phụ nhỏ, nhưng lại là dạng vai cô yêu thích và lần đầu làm mẹ trên màn ảnh. Suốt quá trình quay, Huyền Lizzie chọn diễn xuất tự nhiên, chân thật.

Cách em một milimet đã khép lại nhưng tôi hy vọng bộ phim mở ra thêm nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Tôi mong năm 2026 có nhiều bước tiến hơn nữa với mình”, Huyền Lizzie bày tỏ.

Đỗ Quyên
#Huyền Lizzie #Hà Việt Dũng #Cách em một milimet #diễn viên #phim truyền hình #cặp đôi màn ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục