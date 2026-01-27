Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệu Vy bị tấn công

Minh Vũ

TPO - Triệu Vy không còn im lặng trước những tin đồn không chính xác về mình. Cô và anh trai liên tục khẳng định đang thu thập bằng chứng để khởi kiện.

Trang 163 đưa tin ngày 26/1, Triệu Vy đã chia sẻ lại bài đăng của anh trai Triệu Kiện, phủ nhận các tin tức nữ diễn viên tham gia đường dây rửa tiền bẩn, buôn bán người sang Myanmar.

Trước đó, có nhiều bài viết xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội Weibo khẳng định vợ chồng Huỳnh Hữu Long - Triệu Vy, MC Lý Tương đều thuộc cùng một đường dây rửa tiền, làm ăn phi pháp và có liên quan đến việc bắt cóc bán người sang các khu lừa đảo tại Myanmar.

vy-ty4.jpg
Triệu Vy bị gán tội rửa tiền, buôn người.

Các bài viết đặt câu hỏi về quá trình làm giàu của thương gia Huỳnh Hữu Long, chồng cũ của Triệu Vy khi hoạt động kinh doanh của người này không rõ ràng. Bên cạnh đó, họ còn khẳng định việc Triệu Vy kinh doanh rượu, mua các bất động sản tại nước ngoài là hành vi rửa tiền, muốn tẩy sạch nguồn gốc của số tiền bất chính. Mặt khác, Triệu Vy và chồng cũ còn đứng tên nhiều công ty riêng, thực chất không có hoạt động mà chỉ là công ty ma để hợp thức hóa các khoản lợi nhuận khổng lồ từ hành vi phạm pháp.

Tuy nhiên, anh trai của Triệu Vy là Triệu Kiện khẳng định các bài viết cố ý nhắm vào nữ diễn viên, thông tin không xác thực. Vì Triệu Vy là ngôi sao nên dễ dàng bị tổn thương, trở nên yếu ớt trước các tin đồn. Triệu Kiện khẳng định thời gian qua họ đã trình báo và khởi kiện tại Bắc Kinh, Thượng Hải.

"Trước cơn bạo lực mạng, Triệu Vy mới là người yếu thế thực sự. Những tài khoản tự truyền thông chuyên bịa đặt, xuyên tạc, mạt sát, phỉ báng ấy, được che chở dưới vỏ bọc của các pháp nhân công ty, gần như có thể tạo tin đồn gây tổn hại cho Triệu Vy với chi phí bằng không", Triệu Kiện lên tiếng.

Sau khi được anh trai bảo vệ, Triệu Vy cũng chia sẻ lại bài đăng, dưới phần bình luận cô khẳng định: "Việc khởi kiện vẫn luôn đang được tiến hành, nhưng quá trình thụ lý tương đối dài, nên chưa thể thấy hiệu quả ngay lập tức. Mong mọi người thấu hiểu và cảm thông".

Triệu Vy bất ngờ bị cấm sóng từ tháng 8/2021, từ đó có nhiều tin tức tiêu cực về cô nổ ra, để nhằm lý giải nguyên nhân nữ diễn viên bị phong sát.

Ngày 28/12/2024, Triệu Vy tuyên bố đã ly hôn chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ vài năm trước. Nữ diễn viên không còn quan hệ gì với chồng cũ, nên cô không muốn dính vào những rắc rối tài chính của Huỳnh Hữu Long.

trieu-vy10.jpg
Triệu Vy chủ động công khai việc ly hôn Huỳnh Hữu Long để tránh rắc rối.

Đầu tháng 1, Triệu Vy bị cho là có dính líu đến đường dây buôn người và lừa đảo viễn thông tại Myanmar. Trang 163 đưa tin Huỳnh Hữu Long, chồng cũ Triệu Vy có một người em họ tên Xa Khải Luân có tiền án tiền sự nghiêm trọng, bị bắt khi đánh bạc tại quê nhà, sau đó ra nước ngoài làm ăn và liên quan đến đường dây lừa người Trung Quốc sang Thái Lan - Myanmar, bán vào các trại tập trung, huấn luyện họ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo viễn thông, thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm. Có thông tin năm 2022, Xa Khải Luân đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Huỳnh Hữu Long cũng là người có liên quan tới những vụ lừa đảo viễn thông tại Myanmar. Sau khi kết hôn, Triệu Vy biết về việc làm ăn của chồng nhưng không ngăn cản mà còn cùng chồng đầu tư vào nơi đây.

Minh Vũ
