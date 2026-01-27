Sắc vóc không tuổi của ‘chim công làng múa’ Dương Lệ Bình khi đến Hà Nội

Câu chuyện của vũ kịch Khổng Tước xoay quanh hai chủ đề vĩnh hằng: sự sống và tình yêu. Vở diễn dùng ngôn ngữ sân khấu để diễn tả những cảm xúc chung của nhân loại, đồng thời truyền tải đến khán giả những suy ngẫm và cảm nhận của nghệ sĩ trong quá trình trưởng thành về nghệ thuật và cuộc sống.

Trong vở diễn, hình tượng “Khổng Tước” vừa là chim, vừa là người, tượng trưng cho muôn loài chúng sinh trong thế giới hữu tình.

Toàn bộ vở diễn được chia thành bốn chương: Xuân, Hạ, Thu, Đông - kể về một câu chuyện xoay quanh sự trưởng thành, bản tính con người, sự sống và tình yêu, đồng thời thể hiện sự hòa hợp giữa sinh mệnh và thiên địa tự nhiên.

Thông qua hình thức nghệ thuật sân khấu, vở diễn mang đến một hành trình khám phá thế giới đầy thiện ý, cũng như một sự truy vấn sâu sắc về sự sống và nhân tính, phản chiếu tình cảm nhân văn nơi giao hòa giữa đời sống và nghệ thuật.