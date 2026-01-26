'Mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc' cúi đầu xin lỗi

Tối 26/1, Cha Eun Woo hối lỗi trước nghi vấn trốn thuế. "Thời gian qua, vì nhiều sự việc liên quan đến tôi đã khiến không ít người phải lo lắng và thất vọng. Tôi xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người", anh nói.

Cha Eun Woo lên tiếng xin lỗi trước nghi vấn trốn thuế.

Diễn viên sinh năm 1997 cho biết đang nghiêm túc nhìn lại bản thân, trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Anh lo lắng không biết làm cách nào để truyền tải được sự áy náy và hối lỗi tới những người bị ảnh hưởng. Nam nghệ sĩ vẫn quyết định trực tiếp lên tiếng xin lỗi vì cho rằng đây là điều cần thiết và đúng đắn.

Cha Eun Woo nói anh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và viết bài xin lỗi sau khi hoàn thành công việc tại đơn vị. Anh khẳng định việc nhập ngũ không phải là hành động nhằm né tránh tranh cãi, mà do năm 2025 anh không thể trì hoãn thời gian nhập ngũ trong khi quá trình điều tra thuế vẫn chưa hoàn tất.

"Tôi ý thức rõ đây là hệ quả bắt nguồn từ sự thiếu sót của chính bản thân. Tôi đang nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm về những hiểu lầm đã phát sinh", diễn viên cho hay.

Cha Eun Woo cho biết nếu không trong thân phận quân nhân, anh mong muốn có thể trực tiếp gặp gỡ từng người bị ảnh hưởng để cúi đầu xin lỗi.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật hơn 11 năm, Cha Eun Woo cho rằng bản thân có nhiều thiếu sót và chỉ có thể đứng ở vị trí hiện tại nhờ sự yêu thương, tin tưởng của công chúng. Việc khiến những người đã tin tưởng, ủng hộ anh cũng như các cộng sự phải chịu tổn thương và mệt mỏi là điều khiến anh day dứt và áy náy.

Về hướng xử lý sắp tới, Cha Eun Woo khẳng định nghiêm túc hợp tác với các thủ tục liên quan đến thuế đang được tiến hành, đồng thời khiêm tốn chấp nhận phán quyết cuối cùng từ các cơ quan chức năng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo kết quả đó.

"Từ giờ, tôi sẽ tự nhìn nhận bản thân một cách nghiêm khắc hơn, sống với tinh thần trách nhiệm nặng nề hơn để xứng đáng với tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Một lần nữa, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng và thất vọng", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Ngày 22/1, Cha Eun Woo bị điều tra liên quan đến nghi vấn trốn thuế với số tiền lên tới khoảng 20 tỷ won (tương đương 15 triệu USD). Các video quảng bá và hình ảnh có sự xuất hiện của anh được nhãn hàng chuyển sang chế độ riêng tư.

Nam thần tượng 28 tuổi, tên thật Lee Dong Min, thành viên nhóm ASTRO đồng thời là diễn viên. Anh nổi tiếng hơn ở vai trò diễn viên, được nhận xét có gương mặt hoàn hảo, được bác sĩ thẩm mỹ khen dung mạo tỷ lệ vàng. Eun Woo hiện phục vụ trong quân đội, nhập ngũ vào tháng 7/2025 và công tác tại ban nhạc quân đội của Lục quân Hàn Quốc.