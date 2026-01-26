Nhạc sĩ Huy Tuấn gọi tên nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

TPO - Khi mùa trao giải âm nhạc đang đến gần, nhạc sĩ Huy Tuấn cùng một số đồng nghiệp quyết định tạo ra bảng xếp hạng riêng. Nhiều ca sĩ được gọi tên dưới góc nhìn chuyên môn từ những người thường đứng sau các sản phẩm âm nhạc.

Bước vào mùa vinh danh, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết anh cùng một số đồng nghiệp trong giới sản xuất âm nhạc mong muốn thực hiện giải thưởng mang tính nội bộ, quy mô nhỏ và không chính thức. Mục đích là để khán giả biết cách giới chuyên môn quan sát thị trường và tư duy về một sản phẩm âm nhạc.

Danh sách lựa chọn này được hình thành từ ý kiến của Huy Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, Only C, Mew Amazing. Trong năm đầu, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết ông chưa có ý định mở rộng quy mô hay mời thêm nhiều tên tuổi khác tham gia. Cách làm này nhằm đảm bảo tính nhất quán về góc nhìn, tránh tạo cảm giác cạnh tranh với các giải thưởng đã có.

Góc nhìn nghề nghiệp về sáng tác và dấu ấn cá nhân

Ở hạng mục nhạc sĩ của năm, các đề cử được các chuyên gia phân tích dựa trên cường độ lao động sáng tác, dấu ấn cá nhân và khả năng tạo ảnh hưởng trong đời sống.

Hứa Kim Tuyền được nhắc đến là trường hợp nổi bật với 5-7 bản hit được đón nhận trong năm. Huy Tuấn nhận xét điểm mạnh của anh nằm ở khả năng viết giai điệu dễ nghe nhưng không dễ dãi, kết hợp ca từ độc đáo, đắt giá mang tính thời thượng.

Trong khi đó, Tuấn Cry được nhìn nhận khi sự hòa trộn giữa chất liệu dân gian Bắc Bộ và giai điệu hiện đại. Được đào tạo trong môi trường âm nhạc truyền thống, Tuấn Cry khai thác thế mạnh văn hóa để tạo ra những sáng tác vừa quen thuộc với người nghe trong nước, vừa bắt kịp xu hướng quốc tế. Các sáng tác của anh thường ở nhịp điệu nhanh, mang lại năng lượng cho người nghe và ghi dấu ấn riêng trong năm 2025.

Nguyễn Văn Chung được đề cử nhờ sự phổ biến của các ca khúc và khả năng viết đa dạng thể loại. Huy Tuấn cho biết anh từng “ngã ngửa” khi biết nhiều bài hát mình nghe là sáng tác của nhạc sĩ này. Từ những ca khúc xưa cũ đến các sáng tác thời thượng hiện nay, Nguyễn Văn Chung đều tạo được dấu ấn.

DTAP được nhắc đến với sự trở lại đặc biệt trong năm bằng một album riêng. Với phong cách âm nhạc được định hình rõ ràng, đây là là điều hiếm thấy trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Đề cử cuối và cũng là người chiến thắng ở hạng mục này là Dương Domic. Anh được đánh giá là đại diện cho thế hệ Gen Z với ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, độc đáo. Các ca từ trong những bài hát như Mất kết nối, Tràn bộ nhớ gây sử dụng ca từ và ý tưởng táo bạo, tạo cảm giác bất ngờ và khác biệt so với mặt bằng chung. Cá nhân nhạc sĩ Huy Tuấn cũng bỏ phiếu cho Dương Domic.

Thành công của ca sĩ dưới góc nhìn chuyên môn

Ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, nhóm đề cử sáu gương mặt. Hòa Minzy được ghi nhận với một năm hoạt động nổi bật, đặc biệt qua các sản phẩm khai thác chất liệu dân gian Bắc Bộ trên nền hòa âm hiện đại như Bắc Bling.

Văn Mai Hương được đánh giá cao qua album Giai nhân. Sản phẩm này được giới chuyên môn khen ngợi bởi sự chín muồi trong tư duy sản xuất và giọng hát.

Phương Mỹ Chi tiếp tục khẳng định hướng đi kết hợp truyền thống và hiện đại, đưa các yếu tố dân gian vào pop, dance và electro. Cô chính là người chiến thắng chung cuộc ở hạng mục này theo bình chọn của nhóm nhà sản xuất.

Trong khi đó, Orange được nhìn nhận nhờ giọng hát nội lực và khả năng tạo hiệu ứng tích cực trong các dự án kết hợp. Phùng Khánh Linh đại diện cho hình ảnh nghệ sĩ kiên trì, không vội vàng, từng bước định hình cá tính sáng tác qua các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, điển hình là album Giữa một vạn người.

Cá nhân nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết anh bỏ phiếu cho Hòa Minzy ở hạng mục này.

Nhạc sĩ nhấn mạnh rằng điều quan trọng hơn cả không nằm ở kết quả cuối cùng, mà ở quá trình chia sẻ quan điểm. Với họ, đây là cơ hội hiếm hoi để những người đứng phía sau sản phẩm âm nhạc trực tiếp bày tỏ cách nhìn, thay vì chỉ âm thầm làm việc trong hậu trường.